La lucha contra la reforma de las pensiones en Francia llega al festival de cine de Cannes

El incesante aguacero que cayó el viernes sobre el principal festival de cine del mundo no impidió que los "trabajadores esenciales" de Cannes organizaran una protesta frente al hotel palacio más emblemático de la Riviera, previo a una concentración de mayor envergadura prevista para el domingo.

"Cannes no es solo brillo y ostentación. También se trata de los trabajadores, personas sin las cuales el festival ni siquiera tendría lugar", dijo Céline Petit, representante local del sindicato CGT, que encabeza la resistencia contra una reforma que Macron ya ha convertido en ley.

Las protestas en el territorio francés contra la reforma pensionaria, algunas de ellas violentas, han llevado a las autoridades locales de Cannes a prohibir las manifestaciones en un amplio perímetro alrededor del Palacio de Festivales y la Croisette, el bulevar bordeado de palmeras de la ciudad.

Tras fracasar en su intento de anular la prohibición de protestar en los tribunales, la CGT encontró una manera de sortearla, organizando una pequeña concentración de trabajadores de la hostelería en terrenos privados, frente al porche delantero del hotel palacio más conocido de Cannes, entre cuyos huéspedes se encuentra este año el icono del cine y favorito del festival Martin Scorsese.

El uso de un hotel privado significaba que la concentración estaba técnicamente permitida, a condición de que los manifestantes -una mezcla de representantes sindicales y trabajadores de los sectores de la hostelería y la restauración- no fueran más de unas pocas docenas.

La protesta tuvo lugar un día después del estreno mundial de la quinta y última entrega de la saga "Indiana Jones". © FRANCE 24 / Benjamin Dodman

Desafiando a la lluvia, desplegaron una gran pancarta en la que se leía "No a la reforma de las pensiones". El elegante escenario, con la entrada del Carlton recién reformado al fondo, compensó la escasez de público.

"El personal de los hoteles no suele tener voz", declaró Ange Romiti, miembro de la CGT que representa al personal del hotel Carlton. "Esta es nuestra oportunidad de hacer llegar nuestro mensaje cuando los ojos del mundo están puestos en Cannes".

Sin trabajadores, no hay Cannes

La polémica reforma de las pensiones de Macron eleva la edad mínima de jubilación de 62 a 64 años y endurece los requisitos para obtener una pensión completa, una medida que el Gobierno considera necesaria para equilibrar las cuentas en medio de los cambios demográficos.

Los sindicatos, sin embargo, afirman que los cambios son profundamente injustos, ya que afectan sobre todo a las mujeres con carreras inconclusas y a los trabajadores que empiezan pronto sus carreras y tienen trabajos físicamente agotadores: los mismos "trabajadores esenciales" que fueron ensalzados durante la pandemia de Covid.

Sin los 680 empleados del Carlton, y los miles más que trabajan en el crucial sector hostelero de la Riviera, "no pasaría absolutamente nada en Cannes", afirma Romiti. "Pero limpiadores, porteros, camareros, cocineros... todos son trabajos agotadores, es imposible seguir hasta los 64 años", añadió.

El Gobierno también se ha enfrentado a duras críticas por el momento en que se produjo la reforma, tras la pandemia y en medio de una crisis inflacionista.

Hotel Carlton, 15 de mayo de 2023 en Cannes © AFP / Loic Venance

"Desde luego, no fue una medida oportuna, y mucho menos elegante", dijo Romiti. "Tampoco fue democrática", añadió, refiriéndose a la utilización por el Gobierno de poderes ejecutivos especiales para eludir al Parlamento, a pesar de que una abrumadora mayoría de franceses rechazaba la reforma.

"Nuestra democracia ha sufrido un duro golpe", afirmó el representante sindical. "Es importante que la gente siga luchando y recuerde al gobierno que esto no está bien".

Precariedad laboral

Los manifestantes reunidos frente al Carlton afirmaron que el plan de pensiones del Gobierno amenaza con agravar los problemas estructurales de un sector que ya sufre una grave escasez.

"Los jóvenes están abandonando estas profesiones", dijo Romiti, señalando las dificultades de contratación. "Estarán aún menos dispuestos a desempeñarlas si ello implica levantar colchones y transportar pesadas bandejas a los 64 años".

La propia industria cinematográfica se enfrenta a una hemorragia de puestos de trabajo, afirma Mathilde, una trabajadora de festivales que acudió a la protesta del Carlton en solidaridad con el personal de hostelería. Es miembro del 'Collectif des précaires des festivals de cinema', que ha lanzado una campaña de sensibilización sobre la creciente precariedad laboral en el sector.

Manifestantes a favor del referéndum de iniciativa compartida (RIP) contra la reforma de las pensiones, el 3 de mayo de 2023, en París. © AFP / Christophe Archambault

Mathilde afirma que los recientes recortes del Gobierno en las prestaciones por desempleo han hecho la vida imposible a los temporeros de los que dependen los festivales de cine, mientras que la última revisión de las pensiones hará más difícil que los trabajadores con carreras interrumpidas puedan optar a una pensión.

"Ya no merece la pena trabajar en festivales, y los festivales no pueden arreglárselas sin nosotros", afirmó

Es un mensaje que la CGT también lanzó antes del festival, cuando amenazó con cortar la electricidad durante los 12 días de espectáculo cinematográfico, así como en Roland-Garros y el GP de Fórmula Uno de Mónaco, en protesta por la reforma de las pensiones. De momento, el sindicato no ha desconectado Cannes, pero la amenaza sigue en pie.

Francia se ha visto sacudida por meses de protestas masivas -las mayores en varias décadas- contra una reforma de las pensiones profundamente impopular que el Gobierno del presidente Emmanuel Macron hizo aprobar en el Parlamento sin someterla a votación.

Paro en Hollywood

El festival de Cannes este año se celebra con el telón de fondo de la agitación laboral a ambos lados del Atlántico: los guionistas estadounidenses han convocado una huelga poco habitual.

El Gremio de Guionistas de Estados Unidos reclama mejoras salariales, nuevos contratos para la era del 'streaming' y salvaguardias contra el uso de la Inteligencia Artificial en la escritura de guiones, una exigencia que los estudios de Hollywood han rechazado.

El paro laboral ha sido un tema recurrente de debate durante las numerosas ruedas de prensa en Cannes, y los miembros del jurado han apoyado la huelga en la jornada inaugural del festival.

"Mi mujer está en este momento en el paro con mi hijo de 6 meses, atado a su pecho", dijo el miembro del jurado de Cannes, Paul Dano. "Estaré allí cuando vuelva a casa".

El jueves, Ethan Hawke lució una camiseta en la que se leía "Pencils Down" durante la rueda de prensa posterior a la proyección de "Strange Way of Life", western queer de 31 minutos de duración de Pedro Almodóvar, que cosechó críticas muy favorables.

Al día siguiente, el veterano actor y activista Sean Penn describió la postura de los estudios sobre la IA como "una obscenidad humana" durante la rueda de prensa de su nueva película, "Black Flies", un descarnado drama sobre paramédicos neoyorquinos dirigido por Jean-Stéphane Sauvaire.

"Lo primero que deberíamos hacer en estas conversaciones es cambiar el Gremio de Productores y titularles como se comportan, que es el Gremio de Banqueros", dijo. "Es difícil para tantos guionistas y tanta gente de toda la industria no poder trabajar en estos momentos. Supongo que habrá que hacer examen de conciencia y ver qué parte resiste".

Adaptado de su original en francés

