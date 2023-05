Festival de Cannes y medio ambiente: ciencia ficción, acciones contundentes y polémicas

FESTIVAL DE CANNES 2023

Póster de la película "Acide" de Just Philippot.

La crisis climática ha ocupado un lugar importante en la edición del Festival de Cine de Cannes de este año a través de dos películas francesas: ‘Acide’, que explora un mundo plagado de lluvias tóxicas, y ‘The Animal Kingdom’, en la que una misteriosa epidemia provoca la degeneración de la especie humana. De igual manera, activistas realizaron varias acciones para denunciar la contaminación generada por aviones privados y megayates, utilizados masivamente durante este importante festival.

Mientras se preparaban para despegar del aeropuerto de Cannes-Mandelieu el sábado 20 de mayo, los pasajeros de un avión privado tuvieron un encuentro muy curioso.

En la pista, un coche teledirigido les bloqueaba el paso, liberando una nube de humo verde. La acción fue reivindicada por el grupo ecologista militante ‘Extinction Rébellion’ para "destacar lo absurdo del estilo de vida de los ultrarricos".

"¿Es hora de quemar estos litros de queroseno para pisar una alfombra roja por unos segundos? Paren los jets privados, los focos están en otra parte", protestó en Twitter el colectivo publicando fotos de su acción.

Si a primera vista esta acción puede parecer algo anecdótica, no es la única de este tipo que ha tenido lugar durante el Festival de Cine de Cannes 2023.

El mismo día, unos quince militantes de ‘Attac’ desplegaron una larga pancarta con la inscripción "No dejes que los ultrarricos destruyan el planeta", frente a cuatro enormes yates en Port Canto, en el puerto viejo de la ciudad.

"Si bien debemos reducir colectiva e individualmente nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, el Festival de Cine de Cannes es un espectáculo indecente, con sus estrellas llegando en un jet privado antes de ir a tomar un aperitivo en un yate", denunció el grupo en un comunicado de prensa.

Buscaban castigar la doble moral entre las "clases populares y las medias, a las que se les pide que hagan esfuerzos por la sobriedad" mientras que "las estrellas y los multimillonarios se eximen de los esfuerzos colectivos".

Según las estimaciones de la cuenta ‘Méga Yacht CO2 Tracker’, que sigue de cerca la actividad de estos barcos de lujo en la Croisette, una hora de su uso genera alrededor de dos toneladas de emisiones de CO2, es decir, casi una cuarta parte de la huella de carbono media anual de un francés promedio.

Estrellas de Hollywood en el visor

Para hacer oír su voz durante el Festival de Cine de Cannes, los ecologistas implicados en estas acciones no dudan en utilizar la técnica del "name and shame".

Tras las críticas dirigidas a la visita de Tom Cruise en 2022, con su llegada en helicóptero y sobrevuelo de la Patrouille de France, ahora son las aficiones de otra superestrella de Hollywood las que crean polémica. Se trata de Harrison Ford, recibido con bombos y platillos en la Croisette para presentar 'Indiana Jones and the Dial of Destiny'.

El domingo, durante una entrevista para France 2, el actor se embarcó en un verdadero alegato por la causa climática. "¡Si no movemos el trasero ahora, vamos a perder este planeta!", aseguró con fervor, acusando a los escépticos climáticos de haber causado esta situación a través de su negación.

"Si on ne se bouge pas le cul maintenant, on va perdre cette planète !"



Involucrado en muchas causas humanitarias, Harrison Ford ya se había pronunciado sobre el tema en el foro de la ONU.

¿El problema? La estrella no está exenta de polémica cuando se trata de sobriedad energética. Adicto a volar, posee varios aviones privados y ha dicho en el pasado que "es tan apasionado por la aviación" que "a menudo conduce hasta la costa para comer una hamburguesa con queso".

¿Ecología en decadencia?

Estas acusaciones de doble discurso sobre el tema climático no están reservadas para las superestrellas de la Croisette. En 2021, el secretario general del festival, Thierry Frémaux, así como su expresidente, Pierre Lescure, anunciaron doce medidas ecológicas, destinadas a reducir drásticamente los desechos plásticos, cambiar a vehículos eléctricos y promover el reciclaje de materiales.

Para compensar la enorme contaminación que genera el viaje de las estrellas en avión, el Festival de Cine de Cannes también ha adoptado una política de financiación de proyectos ecológicos.

Pero su proyecto insignia, que supuestamente garantizaría la protección de un bosque en Zimbabue, fue señalado con dureza en una investigación del sitio de investigación ‘Disclose’, publicada unos días antes de la apertura de esta edición número 76. Los organizadores están acusados ​​de caer en el greenwashing. Un término que, según Greenpeace hace referencia a "al acto de confundir a los consumidores en relación con las prácticas medioambientales de una compañía o los beneficios que aporta para el medio ambiente un producto o servicio".

En 2021, también habían puesto en marcha una "selección efímera" climática especial para "encarnar cinematográficamente" el compromiso del festival con el medio ambiente.

Este presentó en particular películas de Cyril Dion, Aïssa Maïga y Louis Garrel, sobre la extinción de especies, la sequía en Níger, así como la conciencia ecológica entre los más jóvenes.

“Somos el primer festival que muestra convicciones medioambientales”, dijo en su momento Frémaux, quien consideró que “la sensibilización y la defensa del planeta también se juegan en el cine”.

Está claro, sin embargo, que en los últimos dos años, los temas climáticos se han vuelto más discretos en las películas proyectadas en Cannes.

Mutaciones y lluvia ácida

Sin embargo, durante la edición de 2023, dos largometrajes franceses abordan este tema a través de la ciencia ficción. Presentada en la inauguración de Un certain regard, ‘The Animal Kingdom’ de Thomas Cailley sumerge a Romain Duris y Adèle Exarchopoulos en un mundo azotado por una misteriosa epidemia que genera mutaciones animales en los humanos.

Combinando intercambios íntimos y escenas espectaculares, este fantástico largometraje explora la relación del hombre con su entorno, así como la cuestión de la transmisión.

‘Acide’, de Just Philippot con la actuación de Guillaume Canet, es un drama que anticipa una pesadilla en el que lluvias tóxicas, generadas por la contaminación, vienen a romper un período de intensa sequía.

Presentada en la sección paralela, ‘Acid’ está dedicada al cine innovador y experimental, destaca por su virtuoso método de producción que le valió el domingo el premio ‘Ecoprod’, creado en 2022 para reconocer —cada año durante el Festival de Cannes— a las producciones más responsables a nivel ecológico.

‘Acide’ es un OVNI cinematográfico profundamente angustioso que logra generar un clima de ansiedad, que va en aumento e invadiendo el espacio mediático hasta el punto de inflexión.

En la película, no todos los personajes perciben la amenaza climática de la misma manera. "Es el fin del mundo cada dos días", dice una tarde Michael, interpretado por Canet, apagando las noticias, desatando una discusión con su hija, visiblemente más lúcida sobre los acontecimientos por venir.

Sin embargo, en esta etapa, los estados de ánimo personales importan poco. Porque cuando llega la lluvia ácida, no perdona a nadie.

Este artículo fue adaptado de su original en francés.

