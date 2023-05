Fallece la cantante Tina Turner, leyenda del rock & roll, a los 83 años

La estadounidense es considerada una de las mejores artistas de todos los tiempos y dejará para la historia algunos grandes temas como 'What's Love Got to Do With It', 'Private Dancer', 'I Don’t Wanna Lose You' o 'The Best'. Éxitos con los que pudo llenar estadios y pistas de baile desde la década de 1980 en adelante.

La estrella del pop Tina Turner actúa en el escenario del Palacio de Congresos del Kremlin, en Moscú, Rusia, el 5 de noviembre de 1996. © Stringer / Reuters

Texto por: Reuters