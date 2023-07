Katie Gregson-MacLeod, del anonimato al estrellato gracias a TikTok

Montreux, Suiza – Un video en TikTok, de menos de un minuto interpretando un pedazo de una canción que acababa de componer, cambió para siempre la vida de Katie Gregson-MacLeod. En menos de un año esta joven escocesa pasó de ser una estudiante de historia, que trabajaba en un café y que soñaba con ser cantante, a firmar un contrato con una disquera y pisar escenarios prestigiosos en Gran Bretaña y Europa. France 24 la entrevistó después de su debut en el festival de Montreux.

El Lab, auditorio para dos mil personas, en silencio y oscuridad total, recibe los primeros acordes del piano de I’m Worried It Will Always Be You, balada melancólica interpretada con una voz profunda, que acapara cada espacio de la sala.

Así comienza el concierto de Katie Gregson-MacLeod, nacida en Escocia hace 22 años y quien desde agosto del 2022 está viviendo el sueño de su vida. Una noche, tras reeconcontrarse con un viejo amor, compuso el tema Complex. Subió el corto video a su cuenta de TikTok. Al despertar, a la mañana siguiente, miles de personas lo habían visto y comentado. En pocos días la canción le daba la vuelta al mundo en redes sociales e incluso artistas como Camila Cabello y Finneas, productor y hermano de Billie Eillish, habían hecho versiones del tema.

Las disqueras tocaron pronto a su puerta. Semanas después firmó un contrato con Columbia Records y en diciembre salió al mercado Songs Written For Piano. En este EP, de 4 temas, está la versión de la canción con la cual empezó todo. Para esto tuvo la oportunidad de trabajar con el estadounidense Greg Kurstin, productor de artistas como Adele, Foo Fighters o Paul McCartney.

Katie da las entrevista en su camerino, saluda de beso y con entusiasmo. Acaba de estrenarse en Montreux. Sus ojos brillan. Hay una caja de chocolates sobre un sofá, regalo del festival y una copa de vino tinto en la mesa de centro de una improvisada sala de estar.

France 24: Acaba de terminar su primer concierto aquí ante una sala llena del Lab. ¿No se sintió muy intimidada?

Katie Gregson-MacLeod: Se sintió natural, mi set es muy íntimo. A pesar de que había bastante público sentí que estaba tocando para cada persona allí. Lo sentí como algo muy intimo, quizás por eso no me dejé impresionar.

France 24: Sus canciones son melancólicas y cuentan historias de amor no correspondido. Sin embargo, cuando se dirige al público lo hace con humor, recordando lo absurdo de las situaciones amorosas que la inspiraron. ¿Cómo trabaja esa conexión con el público?

KGM: Creo que es muy importante para mí… en realidad no puede ser muy seria. Mi música puede ser melancólica y trata de temas un poco oscuros de mi vida. Es la manera que tengo de procesar las dificultades de mi vida. Pero mis canciones no son serias del todo. Siento que para mí sería aburrido si cantara canciones tristes y tuviera una personalidad triste. También tengo en cuenta que soy escocesa, lo que me hace ser bastante autocrítica. Nunca preparo lo que voy a decir, es muy divertido y natural.

France 24: ¿Son todas sus canciones autobiográficas?

KGM: Sí, el 90% lo son. Creo que he escrito un par de canciones en tercera persona, pero es lo que me funciona más a mí. Siento que las mejores y con las que me conecto más son las canciones que hablan de algo que he experimentado, porque es algo que entiendo, una experiencia personal de la que puedo hablar. Solo puedo escribir para mí, y si la gente se identifica con esto es algo maravilloso. Es algo terapéutico para mí.

France 24: Hablemos de su proceso al componer. ¿Qué viene primero, la letra o se sienta al piano a jugar con varios acordes?

KGM: Depende de la canción, pero lo más valioso para mí es la letra. Creo que la letra es lo primero, pero también puede que comience a tararear una melodía. Por lo general escribo guitarra en mano, aunque tengo un cuaderno en el que anoto ideas, pensamientos que serán la raíz de una canción.

France 24: ¿Cómo podría resumir este último año que ha vivido y que ha sido un punto de gira a todo nivel?

KGM: Va a ser a penas un año. Dentro de un mes se cumplirá un año. Es tan extraño como todo esto se convirtió en lo normal para mí. Creo que debe haber una especie de adormecimiento para poder lidiar con esto porque es muy intenso y loco. Han pasado cosas que nunca hubiera soñado que me ocurrirían y menos en una semana. Por ratos aún me pellizco a mí misma. Este año voy a tocar en el festival Belladrum, en Escocia. Allí me presenté el año pasado, justo una semana antes de que la canción se volviera viral, donde nadie cantaba mis canciones. Siento que ese será uno de esos momentos que cierran un ciclo.

France 24: Todo ha ido tan rápido en su carrera. ¿Qué la mantiene con los pies en la tierra?

KGM: Creo que en parte es mi esencia escocesa (risas). Creo que somos gente muy crítica con nosotros mismos por naturaleza. También quienes me rodean, tanto en el trabajo como en la vida, como mi familia y mis amigos. Siempre tengo conversaciones honestas con todos. Creo que además es el hecho de centrarme en mi escritura. las cosas puede cambiar en mi carrera, pero lo que es constantemente permanente es que siempre estaré escribiendo. Si logro componer canciones que sean auténticas acerca de mi experiencia entonces es algo sólido. También el mantenerme enfocada, porque si estoy pendiente de los teatros, las cifras de streaming, el número de seguidores… está bien tener metas, pero eso puede nublar tu visión.

France 24: A lo largo de estos meses en la industria musical, ¿qué es lo que más la ha sorprendido?

KGM: Tal vez no tanto que me haya sorprendido, pero he conocido gente famosa que son como mis héroes… como por ejemplo Lewis Capaldi o Meghan Traidor… Es gente tan famosa y durante este tiempo me he dado cuenta de que es gente muy normal. Que todos vamos en el mismo barco, todos tenemos la misma ansiedad, los mismos miedos y las misma metas. Estoy aprendiendo todo el tiempo.

France 24: ¿Qué consejos le han dado sus ahora pares?

KGM: Lo principal ha sido sobre aspectos negativos, porque tenemos mucha suerte y cada uno es consciente de ello. Lo cierto es que en la situación en la que estamos tiene sus puntos negativos y uno no quiere admitirlo, porque es un tremendo privilegio estar en nuestro lugar, pero valoro el hecho de que me digan puedes no sentirte feliz del todo o encantada. Parte de esta nueva normalidad es aceptar que se puedes tener esos picos, esos altibajos.

Aunque Katie Gregson-MacLeod se presenta sola en sus conciertos, ya sea al piano o a la guitarra, muy pronto estará acompañada por una banda. © Lionel Flusin - Lionel Flusin

France 24: Por ahora cada show es usted sola al piano o a la guitarra. ¿Hay planes de incluir una banda en un futuro?

KGM: La banda viene pronto. La música que estaré sacando próximamente y por los próximos años requiere ese tipo de configuración. Creo va a agregarle una nueva faceta a mi presentación. Los momentos íntimos al piano seguirán. Por ahora no puedo contar mucho más.

France 24: Este año estuvo nominada a los Ivor Awards, junto a artistas como Florence Welch o Harry Stiles, a mejor música y letra de canción. Es un premio muy prestigioso en Gran Bretaña. ¿Cómo vivió ese momento?

KGM: Fue uno de esos momentos en los que me tocó pellizcarme de nuevo. Cuando me enteré lloré, aunque es cierto que estaba cortando cebollas justo cuando me dieron la noticia (risas). Nunca me había sucedido algo así. Es uno de esos momentos de confusión, de excitación, de júbilo. Nunca soñé que eso me ocurriría y menos tan pronto en mi carrera. Mis padres son amantes de la escritura y de la literatura, así que este tipo de logros significó mucho para nosotros. Amamos las palabras.

