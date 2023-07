La noche en que Montreux gozó al son de Jon Batiste

El músico y cantante de Nueva Orleans se produjo en la noche de este domingo en el Montreux Jazz Festival. Su presentación, refinada, musicalmente rica y diversa, encantó al público que terminó siguiéndolo en una procesión a las afueras del auditorio Stravinski.

El público había comenzado a hacer fila hasta dos horas antes de que iniciara la velada en el auditorio Stravinski. Dos importantes nombres de la música, dos multinstrumentistas y ahijados musicales de Quincy Jones encabezaban el cartel. El británico Jacob Collier y el estadounidense Jon Batiste conquistaron al público suizo.

Jacob Collier o la euforia de una montaña rusa

La primera parte fue una invitación de una hora y cuarto por lo que bien podría ser el parque de diversiones musical de Jacob Collier. Una presentación colorida y dinámica, a veces frenética, en la que el prodigio inglés brincaba del piano de cola a los sintetizadores, al bajo, a los timbales, a la guitarra. Todos y cada uno de esos instrumentos los interpreta con destreza además de cantar.

Collier ya no es el joven músico solitario que interpretó todos los instrumentos en su álbum debut ‘In My Room’ (2016) grabado en su casa en Londres. Desde entonces su universo se ha expandido, ahora viene acompañado por cinco músicos y en los coros la bella voz de Anita Moses, ganadora del Concurso de Canto de Montreux en 2015.

El fuerte de Collier puede no ser su voz sino sus arreglos, lo cual le ha valido, a sus 28 años, once nominaciones a los premios Grammy, cinco de ellos como arreglista vocal e instrumental. Y de eso hizo gala cuando, como ya es costumbre, dirigió al público en un coro masivo, casi celestial, del clásico de Queen, ‘Somebody to Love’.

Era un momento que las 4.000 voces del público esperaban con anticipación y que disfrutaron plenamente.

Una experiencia espiritual a través del jazz, blues, R&B, funk y soul

Hubo que esperar cuarenta y cinco minutos de intermedio para que Jon Batiste pisara el escenario del Stravinski. Arrancó con energía apabullante con el tema ‘Express Yourself (Say Yes)’ del álbum Social Music (2013). Batiste vestía un elegante traje brillante color azul rey y una camisa blanca pero eso no le impidió ponerse de cuclillas a cantar y bailar como poseído por el ritmo.

Además de la excelente banda que lo acompaña, toda vestida de blanco, Jon Batiste, así como Collier, también interpretó varios instrumentos además del piano en el cual es excelso. El nativo de Nueva Orleans encendió la fiesta con ‘Freedom’, tema incluido en 'We Are', álbum de 2021 con el que ganó su estatus de estrella musical y cinco premios Grammy.

Su danza era aún más explosiva, como atravesado por una descarga eléctrica, tratando de contagiar al público suizo que por lo general poco mueve sus caderas. “De donde vengo la gente nunca es tan rígida”, dijo entre risas. “Esto no es un concierto, es una práctica espiritual”, lanzó Batiste.

Tras cambiarse de ropa para ponerse un ceñido pantalón gris, una camisilla sin mangas y un chaleco brillantes regresó para continuar con un show transitando entre el jazz, el blues con ‘St James Infirmary’, propularizada por Louis Armstrong, el funk y el R&B.

Jon Batiste, un artista multifacético

Fue generoso con el público. Jon Batiste mostró todas sus facetas de músico. Se le vio como el jazzman en sus inicios. Sentado al piano transportó a Montreux al mítico club de jazz neoyorkino Village Vanguard allí donde grabó su álbum en vivo 'Chronology of a Dream' (2019).

Jon Batiste dio al público la posibilidad de visitar buena parte de su discografía que cuenta con una variedad de géneros más allá del jazz, blues y R&B. © ©FFJM_2023 Lou Barthélémy

Ofreció su extenso universo musical dando el tiempo para disfrutar de cada ritmo y haciendo también que la letra de las canciones cobrara pleno sentido. La versión de ‘Cry’ fue uno de los momentos de éxtasis en esta noche dominical. Un tema que habla de las luchas que se atraviesan en la vida y de las injusticias que en la voz potente y gospel de su corista tocó fibras profundas e hizo brotar lágrimas entre el público. A esto vino a sumarse en escena un grupo de instrumentos de cuerda.

Para el final del show, volvió a cambiarse, esta vez vestía un traje blanco inmaculado con brillantes plateados bordados sobre el hombro izquierdo. Anunciaba así la plenitud y el color de esta experiencia en la que tocó al piano la melodía inicial de la Sonata No.14 (Moonlight Sonata) de Beethoven que son las mismas notas con las que inicia ‘Don’t Stop’, tema incluido en su álbum 'Hollywood African' (2018) y que envolvió el auditorio en un momento de quietud y comunión.

Para despedirse, regaló como primicia ‘Worship’, canción incluida en su álbum 'World Music Radio' que saldrá al mercado en agosto próximo. “Dejen que su alma brote”, pidió a los presentes mientras sonaba una intro con ritmos latinos en la percusión. Tocando una melódica bajó del escenario con su banda, como en un desfile en Nueva Orleans, cantando y pasando por entre un público emocionado que chocaba manos con el artista y grababan todo con sus teléfonos.

“Llevemos esto afuera”, dijo y así comenzó una procesión de miles por los corredores y las escaleras del Stravinski que terminó por la avenida principal de Montreux. La gente continuó en ese mover, embebida en el disfrute, durante más de media hora aún cuando Batiste ya se había desvanecido del lugar.

