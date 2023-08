En Líbano, cristianos y musulmanes se unieron contra Barbie

El estreno de la película Barbie en el Líbano podría ser prohibido por las autoridades. El Ministerio de Cultura acusó el miércoles a la película de promover la homosexualidad. La postura conservadora une con frecuencia a las élites gobernantes de este país que, sin embargo, se percibe como relativamente abierto al Medio Oriente

Quienes hayan visto la película de Greta Gerwig lo saben: Barbie aspira a un mundo donde solo reine la paz y el amor.

En el Líbano, sin embargo, esta comedia estadounidense está alimentando las tensiones. Proyectada en Arabia Saudita , la cándida heroína, interpretada por Margot Robbie, podría ser prohibida en los cines libaneses.

El miércoles 9 de agosto, Mohammad Mortada, ministro libanés de Cultura, anunció que había pedido que se prohibiera la película, citando un ataque a los valores del país.

No obstante, el viernes 11 de agosto, el comité encargado de censurar las películas no encontró ninguna escena que justificara la no emisión del largometraje, según información de MTV Lebanon News.

En esta etapa, el futuro de Barbie, que ya ha superado la marca de los mil millones de dólares en ingresos de taquilla en todo el mundo , parece incierto en el Líbano.

"Él no debe haber visto la película"

Ninguna de las escenas hace referencia explícita a la homosexualidad. Mohammad Mortada, justificando su pedido de prohibición de la película, criticó sin embargo la promoción de la "homosexualidad y el cambio de sexo".

"No debe haber visto la película", apostó Ayman Mhanna, director ejecutivo de la Fundación Samir Kassir, una asociación que tiene como objetivo "promover la cultura democrática" en el Líbano y Oriente Medio.

“Estas declaraciones se enmarcan en el contexto de una violenta campaña homófoba lanzada hace unas semanas por el líder de Hezbolá (partido de lealtad chiíta) Hassan Nasrallah. Anteriormente, grupos cristianos extremistas habían promovido un movimiento del mismo tipo".

En julio, Hassan Nasrallah dijo que, según la ley islámica, todo homosexual "debería ser asesinado" y llamó a boicotear todos los productos del arcoíris.

Los representantes de las distintas comunidades cristianas comparten en gran medida este rechazo a la homosexualidad, condenada tanto en la Biblia como en el Corán.

Bajo la presión de dignatarios religiosos, el país ha cancelado actividades de la comunidad LGBTIQ+ en varias ocasiones en los últimos años .

El año pasado se prohibió allí el largometraje de animación Buzz Lightyear, en el que aparece una pareja de lesbianas.

"Motivos espirituales, maniobras políticas"

Al anunciar que quería prohibir el estreno de Barbie, el ministro de Cultura invocó una reunión ministerial informal celebrada el martes en la residencia de verano del patriarca maronita, Bechara Rai.

"Hay que combatir las ideas que van en contra del orden divino y los principios compartidos por todos los libaneses", dijo el prelado cristiano y el ministro (chiita) tras el encuentro.

En Líbano, las divisiones políticas tienen sus raíces en afiliaciones sectarias. El reparto de puestos clave según las principales comunidades religiosas se mantiene desde 1989, pero genera frecuentes bloqueos en la toma de decisiones.

Sin embargo, “las autoridades libanesas están muy dispuestas a ponerse de acuerdo cuando se trata de compartir posiciones homofóbicas, o más en general de oponerse a cualquier ley civil relativa al matrimonio, la herencia, la custodia de los hijos, el divorcio”, resume Ayman Mhanna.

Dentro de la sociedad, las instituciones religiosas sirven como relevos para los partidos políticos. "Muy a menudo son explotados por los partidos en el poder, que invocan motivos espirituales para disfrazar maniobras pura y vilmente políticas", explica Ayman Mhanna.

¿Una sociedad más abierta que sus gobernantes?

En comparación con la mayoría de los países de la región, la sociedad libanesa multiconfesional se distingue por una relativa apertura en términos de moral.

Prohibida en la mayor parte del mundo árabe, la película de Marvel Doctor Strange in the Multiverse of Madness (2022), protagonizada por una pareja de lesbianas, se proyectó en la tierra de los cedros. Festiva, cosmopolita, en parte occidentalizada, la capital libanesa todavía recibe el apodo de "París de Oriente Medio".

Los partidos representados en el Parlamento, sin embargo, reflejan un cierto conservadurismo en la sociedad, matiza Ayman Mhanna.

Debilitado por una inestabilidad política endémica, el país enfrenta la crisis económica más grave de su historia, marcada por hiperinflación, colapso de la moneda y restricciones bancarias. Los servicios básicos, como el agua y la electricidad, están en declive, lo que exacerba las tensiones sociales.

La explosión en el puerto de Beirut en agosto de 2020 se sumó a un déficit de justicia. La evidencia de negligencia y corrupción que implica a las autoridades nunca ha llevado a enjuiciamientos significativos.

A la luz de esta crisis, las cuestiones morales permiten a las autoridades "crear una distracción", concluye Ayman Mhanna. "Ayer, acusamos a los refugiados. Hoy, incriminamos a los homosexuales".

