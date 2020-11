Histórico triunfo argentino en el rugby: Los Pumas vencen a los All Blacks de Nueva Zelanda

Durante la madrugada argentina del sábado, Los Pumas ganaron a los All Blacks neozelandeses 25 a 15 en el escenario Bankwest Stadium de Sydney, en su primer partido del torneo Tres Naciones. El resultado, que se da tras 30 encuentros entre sí, es un hito para este equipo en crecimiento, que se deshace así de la etiqueta de único seleccionado del torneo que nunca le había ganado a los All Blacks.

Aunque se abusa del término 'histórico' para juzgar hazañas deportivas, a veces su uso es justificado. Como en esta ocasión, por ejemplo. La selección argentina de rugby, Los Pumas, un equipo que, si bien está entre los más fuertes del mundo, nunca antes había vencido a la superpotencia de este deporte, los All Blacks de Nueva Zelanda.

Hasta este sábado solo habían logrado empatarles en una sola ocasión, en 1985. Los otros 28 partidos habían sido derrotas. Es un hito más para el rugby argentino, que confirma su crecimiento sostenido a lo largo de los últimos años. Como esa victoria hace 14 años, el 11 de noviembre de 2006, cuando derrotaron por primera vez en Twickenham a Inglaterra.

En ese entonces Mario Ledesma estaba en la cancha, era el hooker del seleccionado; también en 2007, cuando Argentina tuvo su mejor rendimiento en un mundial, al conseguir el tercer puesto en Francia. Y en esta volvió a estar presente, como su entrenador.

"Antes de que empezara el partido no parecía real estar sentados en la cabina esperando un partido después de todo lo que pasamos", dijo Ledesma tras el encuentro de este sábado. En el contexto de la pandemia de Covid-19, hacía más de un año que el equipo no jugaba un partido internacional. "El triunfo valida un poco todo lo que se hizo desde principio de año y a la distancia", agregó el entrenador.

Los Pumas abrieron el marcador con un penal, mientras que el primer tiempo terminó con un auspicioso 16-3 a favor de Argentina. La confirmación se dio en el segundo tiempo, aún cuando sobre el cierre Nueva Zelanda consiguió un try, al que no logró sumarle los dos puntos de la conversión. Tras del pitido final llegó el incontenible llanto de los jugadores y el equipo técnico sudamericanos.

El argentino Nicolás Sánchez, en el centro, intenta evitar una entrada durante el partido de rugby Tri-Nations 2020 entre Nueva Zelanda y Argentina en el Bankwest Stadium de Sydney, Australia, el 14 de noviembre de 2020. © David Gray / AFP

La gran figura del encuentro fue Nicolás Sánchez. El apertura argentino marcó todos los tantos de su equipo: un try y su conversión, más seis penales. Pero si la gran figura individual fue Sánchez, la defensa argentina fue la encarnación del trabajo colectivo, que puso feroz freno a los intentos de avance de los All Blacks. No fue fortuito. Fue el resultado de meses de preparación asentados sobre los hombros de años de desarrollo del deporte, de esta nueva generación que busca superar a la generación dorada en la que jugó Ledesma.

"Fueron ocho meses muy duros", declaró Pablo Matera, capitán de Los Pumas. "Un montón de trabajo, de un montón de gente que por ahí no está acá, pero tenemos un equipo con mucha hambre y vinimos a llenarle el pecho de orgullo a toda la gente en Argentina".

Una madrugada en Argentina que no vamos a olvidar fácilmente. ¡Vamos @lospumasuar! #VamosArgentina pic.twitter.com/ZWfIHpWcc3 — Los Pumas (@lospumas) November 14, 2020

Con este resultado, Los Pumas quedan segundos en el Tres Naciones, torneo al que se unieron en 2012 y que ha servido para fortalecer al equipo, al enfrentarlo contra las grandes potencias del hemisferio sur: a saber, Nueva Zelanda, Australia y Sudáfrica –en su formato convencional la competencia se denomina Rugby Championship e incluye a este último equipo, que en 2020 decidió no participar.

Nueva Zelanda sigue en el primer lugar, pese a haber perdido frente a Argentina, y de haber perdido también contra los Wallabies de Australia el 7 de noviembre, equipo al que venció en una fecha anterior, el 31 de octubre. Por cómo se asignan los puntos en este torneo, a pesar de haber perdido dos partidos, los All Blacks tienen 6 puntos, Argentina 4 y Australia 4, aunque con peor diferencia de tantos que Los Pumas.

El próximo partido para el equipo argentino será el 21 de noviembre contra Australia. Pero los Wallabies ya no se enfrentarán al único seleccionado en la historia del torneo que nunca le había ganado a los All Blacks.

