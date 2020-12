Por presunto insulto racista, el Estambul se retiró del partido contra el PSG

El Estambul se retiró del Parque de los Príncipes, en el que se enfrentaba en un partido de Liga de Campeones contra el París Saint-Germain, luego de que uno de los integrantes de su equipo técnico afirmara haber sido blanco de un presunto insulto con tintes racistas.

La pelea comenzó después de que el técnico asistente del Basaksehir, Pierre Webo, recibiera una tarjeta roja durante en la línea de banda, en la que el personal del club turco parecía acusar al cuarto árbitro rumano, Sebastian Coltescu, de utilizar un término racista.

El árbitro, el también rumano Ovidiu Alin Hategan, marcó una falta favor del PSG y el camerunés se quejó violentamente. Tras ser alertado por Coltescu, el colegiado acudió a la banda y el cuarto árbitro le dijo que fue "el negro", según asegura Webo, actual miembro del equipo técnico del Estambul. Las cámaras de la televisión captaron al exjugador camerunés furioso preguntando repetidamente porqué había utilizado un término racista para describirlo.

En su defensa, el cuarto árbitro aseguró que no le había llamado "negro" en con todo despectivo, si no "joven negro", sin mala connotación. Pero esta explicación no convenció en absoluto a los jugadores del Estambul, que le recriminaron el hecho de identificar a un jugador por su color de piel. El conjunto turco publicó un trino de rechazo al racismo tras los hechos.

El delantero internacional senegalés del Basaksehir, Demba Ba, entre los suplentes del equipo visitante, fue escuchado mientras reprendía al oficial, diciendo: "Cuando mencionas a un blanco, nunca dices 'este blanco', sólo dices 'este tipo', así que ¿por qué cuando mencionas a un negro dices 'este negro'?"

La indignación también se propagó por el cuadro parisino. Los futbolistas Neymar y Mbappé exigieron explicaciones y pidieron al juez principal que echara del campo al cuarto árbitro, argumentando que lo que acababa de suceder era razón más que suficiente. También publicaron mensajes de rechazo a las acciones racistas a través de redes sociales.

El partido entre @PSG_espanol y @ibfk2014 del martes por la noche se interrumpió tras 13 minutos de juego debido a los comentarios racistas del 4º árbitro hacia un miembro del staff del Basaksehir.



El partido se repetirá el miércoles a las 18:55. 📅https://t.co/SIqVNGEj7x — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) December 8, 2020

Tras conocer los hechos, el presidente de Turquía, Erdogan, condenó los hechos a través de un mensaje en Twitter: "Condeno enérgicamente los comentarios racistas contra Pierre Webo, miembro del cuerpo técnico del Basaksehir, y creo que la UEFA tomará las medidas necesarias", escribió el dirigente turco.

El partido en el Parque de los Príncipes se detuvo en el minuto 14, y los jugadores se marcharon a sus vestuarios unos 10 minutos después.

El partido se estaba llevando a cabo a puerta cerrada es decisivo para el PSG, que necesita un empate para asegurarse la clasificación para los octavos de final del Grupo H, en el que también figuran el RB Leipzig y el Manchester United. Está previsto que el juego se reanude este miércoles sin la presencia del cuarto árbitro.

Con EFE y AFP

