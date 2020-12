Leo Messi, 643 goles con la camiseta de un mismo club para igualar al "rey" Pelé

Leo Messi marcó este sábado contra el Valencia su gol 643 con la camiseta del Fútbol Club Barcelona, una cifra que iguala el récord de goles del brasileño Pelé con la camiseta del Santos. Messi ha necesitado 747 partidos con la camiseta azulgrana para alcanzar este récord, frente a los más de 650 de “O Rei” Pelé con el equipo brasileño. Tras el partido, Pelé – de 80 años – felicitó al astro argentino en su cuenta de Instagram y admitió que lo admira “mucho”.

“One club man”. Con esta denominación en inglés se conoce a los futbolistas que agotan su carrera deportiva defendiendo los colores de un único club. Algo común en otra época, pero escaso en el futbol moderno. Leo Messi, la estrella del Fútbol Club Barcelona y de la Selección Argentina, va camino de ser uno de esos pocos futbolistas. Este sábado, además, igualó el récord de otro mito del fútbol, “O Rei” Pelé, al marcar su gol 643 con la camiseta de un mismo club.

Bien es cierto que Pelé no fue un “one club man” si uno se atiene a la definición estricta del término. El brasileño jugó sus tres últimos años en el New York Cosmos, pero entre los aficionados será siempre recordado por personalizar el estandarte del Santos de Sao Paulo, con quién logró 643 goles en sus más de 650 partidos, casi 100 menos de los necesitados por Messi para hacer lo propio con el Barça.

Lionel Messi se enfrenta al Valencia para igualar el récord de Pelé de goles marcados con un solo equipo. LLUIS GENE AFP

El gol de hoy llegó tras un penalti fallado ante Jaume Doménech, el guardameta del Valencia, que poco ha podido hacer ante el cabezazo de Messi en la jugada posterior al rebote provocado por su parada. Ciertamente no está siendo la mejor temporada del astro argentino, pero con la edad y la calidad que todavía atesora en sus botas, Leo Messi sigue batiendo récords aún en su época más baja.

“Te admiro mucho”, declaró Pelé en sus redes sociales

"Historias como la nuestra, de amor al mismo club por tanto tiempo, infelizmente serán cada vez más raras en el fútbol. Yo te admiro mucho, Messi", afirmó Pelé – tres veces campeón del mundo con Brasil – en su cuenta de Instagram.

"Cuando tu corazón trasborda de amor, es difícil cambiar de camino. Así como tú, sé lo que es amar al usar la misma camisa todos los días. Así como tú, sé que no existe nada mejor que el lugar en que uno se siente en casa. Felicitaciones por tu récord histórico, Lionel, pero, por encima de todo, felicitaciones por tu linda carrera en el Barcelona", agregó en un tono más emotivo el que para muchos es el mejor futbolista de la historia del fútbol.

Por delante le queda a Messi otro récord que aún mantiene a mucha distancia el mito brasileño. Pelé reivindica haber marcado más de mil goles como futbolista profesional, una cifra cuestionada por muchos, ya que cuenta también los marcados en partidos no oficiales. Si se da por real la cifra que defiende Pelé, Messi estaría a casi 300 goles de su récord, una cifra difícil de alcanzar.

¿Hasta cuándo durará el idilio de Messi con el Barça?

Lo cierto es que la cifra récord alcanzada hoy, podría no haberse consumado si Leo Messi hubiera cumplido su amenaza de marcharse del Fútbol Club Barcelona antes del inicio de temporada. El argentino es un mito para una afición que lo idolatra, pero su mala relación con la directiva estuvo a punto de finalizar con el matrimonio antes de comenzar la temporada.

Las noticias de su traspaso a otro club – se llegó a hablar incluso de negociaciones avanzadas con el Manchester City – tuvieron en vilo a los aficionados azulgranas durante las últimas semanas de la pretemporada. Incluso se especulaba con una posible dimisión del presidente Josep María Bartomeu para facilitar que Messi se quedara en el club. Un sinfín de especulaciones que acabaron con Lionel vistiendo un año más la camiseta de su único club como profesional.

El delantero argentino del FC Barcelona Lionel Messi, autor del gol contra el Club Deportivo Leganés en su partido de la Copa del Rey el 30 de enero de 2020 en el Camp Nou. Josep LAGO AFP/Archives

El futuro de Leo Messi en el Barça dependerá ahora también del resultado de las próximas elecciones presidenciales del club, fijadas para el 24 de enero de 2021. En la contienda estará Joan Laporta, expresidente de la entidad, que ya ha dejado claro que si llega de nuevo a la presidencia hará todo lo posible para que Messi decida quedarse hasta el final de temporada.

"Estoy convencido de que Messi está deseando que el nuevo presidente del Barça le haga una propuesta. Él sabe que si le prometo un equipo competitivo lo voy a cumplir. Me he ganado su credibilidad. Él mismo me ha dicho que siempre he cumplido. Pero aún no estoy en posición de hacerle ya dicha propuesta", afirmó en una entrevista al diario deportivo Sport.

En pocos meses se sabrá si Messi está más cerca de convertirse en el mejor “one club man” de la historia del fútbol o si, por el contrario, su futuro próximo se encuentra lejos del Fútbol Club Barcelona, el club con el que hoy ha conseguido igualar al rey del fútbol, Edson Arantes do Nascimento, más conocido como Pelé.

Con EFE y medios locales.

