El suspenso se apodera del final de la regata Vendée Globe

Live du #VG2020 en présence de Yann Elies qui a demandé à Jean quel est son objectif : «Mon 1er objectif est de passer la ligne d’arrivée. Damien et Giancarlo ? On verra ! Le train de sud me chatouille les fesses, encore un p’tit peu plus et ça peut être pas mal... »😉 #YesWeCAM pic.twitter.com/PwrqEduY1o