La UEFA le pide a Ucrania modificar un uniforme que generó tensión con Rusia

Un uniforme deportivo se ha vuelto centro de tensión entre Ucrania y Rusia. La UEFA, organismo rector del fútbol en Europa, ordenó a la Asociación Ucraniana de Fútbol la modificación del uniforme que utilizará en la próxima Eurocopa por contener un lema político. Aunque no ha cuestionado el estampado de su mapa, con Crimea incluida, significa un cambio de postura en el organismo que había aprobado la indumentaria, luego de que en Rusia la calificaran de "provocación".

El uniforme en cuestión, que mantiene en su camisa principal los colores amarillo y azul característicos de los equipos de la nación ucraniana, cuenta con los lemas 'Gloria a los Héroes' y 'Gloria a Ucrania', los cuales han causado gran malestar a las autoridades de Moscú, que de inmediato rechazaron la vestimenta.

El lema '¡Gloria a los Héroes!' se lee en la nueva camiseta de la selección nacional de Ucrania, presentada este 6 de junio. © Andrii Pavelko / Facebook / Reuters

En este sentido la UEFA, apelando al artículo 5 del reglamento sobre equipamiento, ordenó al conjunto de Ucrania el retiro de 'Gloria a los Héroes', presente en el interior de la camisa, por considerarlo de "naturaleza claramente política".

"Esta combinación específica de los dos lemas se considera claramente de naturaleza política, con un significado histórico y militarista", agrega el comunicado emitido por la organización.

En Ucrania, dichas expresiones se reconocen como un saludo militar que ha ganado popularidad como canto patriótico desde la llamada revolución del Maidan. Una serie de manifestaciones proeuropeas y contra la corrupción, que derivaron en el derrocamiento del entonces presidente Víktor Yanukóvich, aliado del Kremlin y quien se habría refugiado en Rusia.

La UEFA, que dio a conocer su resolución mediante un documento enviado a la asociación y al que tuvieron acceso algunas agencias de noticias rusas como 'Tass', señala que no tiene problema con el lema 'Gloria a Ucrania', ya que este podría ser considerado como "una frase genérica y apolítica de un significado nacional general, por lo que puede ser utilizada en la camiseta de la selección nacional".

Pero adicionalmente, el uniforme tiene bordado en su parte frontal una silueta del mapa de Ucrania en el que se incluye Crimea, la península ucraniana que Rusia se anexionó en 2014. Sobre esto, la UEFA no se ha pronunciado, por ahora seguirá formando parte de la vestimenta, respondiendo al criterio internacional que no reconoce el territorio de la península como parte de Moscú.

Roman Yaremchuk viste la camiseta de la selección de fútbol ucraniana, adornada con un mapa de Ucrania que incluye a Crimea, durante un partido amistoso internacional contra Chipre en Kharkiv, Ucrania, el 7 de junio de 2021. © Gleb Garanich / Reuters

Según medios, Ucrania apelará por el uso original de su indumentaria

Andriy Pavelko, presidente de la Asociación de Fútbol de Ucrania, habría viajado a Roma para conversar con las autoridades de la UEFA sobre la situación.

"El lema ('Gloria a los Héroes') ha sido, durante mucho tiempo, un saludo tradicional de nuestros aficionados en diferentes estadios y en todos los partidos de la selección de Ucrania. Es un lema de fútbol y como tal fue aprobado por la UEFA", defendió el presidente de la AUF, a través de una publicación en Facebook.

La selección ucraniana de fútbol presentó su uniforme el 6 de junio con Andriy Shevchenko –otrora principal jugador del país y actual director técnico del combinado nacional– al frente del evento. En aquel entonces, Pavelko hizo énfasis en que los jugadores ucranianos usarían una camiseta especial en la Euro 2020.

No obstante, a pesar de que en un primer momento el presidente ruso Vladimir Putin no le dio mayor importancia al uniforme, bajo el argumento que "no veía cambios significativos", miembros de su gabinete y del Parlamento se pronunciaron en contra y calificaron el mismo como una provocación.

"Es un gesto político y una provocación (…) Están preparando el escenario para un conflicto usando el uniforme. Los estadios de fútbol no son para declaraciones políticas", dijo el parlamentario Dmitry Svishchev.

Previo a la declaración de Svishchev, recogida por el diario español 'El País', la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova, hizo burlas sobre el diseño de la silueta del país, definiéndolo como "una acción artística desesperada de Kiev", al tiempo que calificó los lemas como "propaganda estatal" vinculada a nacionalistas que lucharon contra la Unión Soviética y junto a los nazis.

Ucrania, que disputará su primer partido frente a Países Bajos el 13 de junio, y Rusia, que iniciará el torneo enfrentando a Bélgica el día 12, se ganaron el derecho a estar presentes en la edición que se retrasó un año debido a la pandemia de Covid-19.

No obstante, por resolución de la UEFA emitida en 2014, estos equipos no se enfrentarían en los primeros partidos del torneo, ya que no pueden formar parte de un mismo grupo en la primera fase. Tampoco pueden jugar entre sí en los octavos de final (segunda fase).

Con EFE y Reuters

