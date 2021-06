Copa América: Argentina y Chile empataron en un duro encuentro y Paraguay se impuso a Bolivia

Como en el último juego de Eliminatorias, Argentina estuvo arriba otra vez en el marcador, pero desaprovechó la diferencia e igualó 1-1 con Chile en un duelo muy disputado. Luego, Paraguay revirtió la desventaja inicial y derrotó 3-1 a Bolivia, que jugó todo el segundo tiempo con un hombre menos.

Este lunes 14 de junio se abrió la acción del Grupo B en la Copa América 2021 en Brasil con un duelo de equipos con aspiraciones entre Argentina y Chile. Una vez más, y como ocurrió días atrás en las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022, firmaron un empate 1-1 en un disputado encuentro.

La previa del encuentro en el estadio Olímpico Nilton Santos de Río de Janeiro estuvo marcado por un homenaje al recientemente fallecido ídolo mundial del fútbol, Diego Armando Maradona. Casi en homenaje al astro, Lionel Messi respondió con un golazo pero Eduardo Vargas, en el inicio del segundo tiempo, les negó la victoria a los argentinos.

Tras unos primeros minutos con dominio chileno, Argentina pasó a controlar las acciones y contó con algunas ocasiones claras para convertir. Pero el gol llegó recién en el minuto 33: una falta cometida a Giovani Lo Celso le otorgó un tiro libre al capitán de la 'Albiceleste', que lo ejecutó a la perfección para acomodarla junto a lado izquierdo de la red. Nada pudo hacer el arquero Claudio Bravo, a pesar de conocer a Messi por haber compartido filas en Barcelona.

En el minuto 37, Lautaro Martínez estuvo cerca de anotar luego de un buen pase de Gonzalo Montiel, pero no tuvo precisión en el disparo.

En la segunda mitad, la 'Roja' salió decidida a empatar el partido y supo aprovechar los errores en la defensa de los dirigidos por Lionel Scaloni. En el minuto 56, Arturo Vidal ejecutó desde el punto de penal, luego de haber sufrido una infracción de Nicolás Tagliafico que el árbitro colombiano Wilmar Roldán sancionó en segunda instancia, tras ser analizada por el VAR. El portero argentino Emiliano Martínez atajó el remate del centrocampista, pero la pelota dio en el travesaño y ahí estaba Eduardo Vargas, quien no perdonó el rebote y puso el empate para su selección.

El empate revivió fantasmas cercanos de Argentina, que venía de sumar dos empates en la doble fecha de eliminatorias, previa a la Copa América, tras desaprovechar la ventaja inicial: ante Chile también igualó 1-1 y ante Colombia desperdició el 2-0 tempranero y sufrió el 2-2 en la última jugada del partido.

Con la igualdad, la 'Albiceleste' volvió a la carga en busca del triunfo, aunque sin claridad y frente a un equipo chileno que optó por resguardar el punto. Messi tuvo una ocasión en el minuto 69, pero su tiro fue desviado por un defensor. También tuvo un disparo bajo desviado por Bravo y una habilitación para Nicolás González, quien cabeceó por arriba del travesaño.

Vidal, jugador del Inter de Milán, se mostró cómodo con el resultado. “Gracias a Dios pudimos sacar un empate que nos deja muy tranquilos para lo que viene", dijo una vez finalizado el encuentro.

Por su parte, el seleccionador argentino, Lionel Scaloni, admitió que espera más de sus jugadores pero rescató aspectos importantes en el rendimiento de sus dirigidos. "Es evidente que el equipo generó un montón, no sé cuántos tiros y cuántas llegadas, muchas más que lo que dice el resultado, pero lo que cuenta es meterla adentro y hoy no la metimos. Nos quedamos con lo positivo, la línea del equipo es buena más allá de que el resultado no es lo que deseamos", indicó.

El conjunto del uruguayo Martín Lasarte buscará su primera victoria este viernes 18 de junio ante Bolivia, mientras que Argentina se medirá el mismo día ante Uruguay en el denominado clásico del Río de la Plata.

Paraguay revirtió el partido ante Bolivia y se ubica como líder del Grupo B

En el segundo turno, Paraguay se recuperó tras quedar en desventaja y, en un gran segundo tiempo, se impuso ante Bolivia por 3-1 en el estadio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira de Goiânia. Los goles de la 'Albirroja' llegaron en el complemento gracias a Alejandro Romero Gamarra y Ángel Romero, quien firmó un doblete, mientras que Erwin Saavedra había adelantado desde el punto de penalti a la 'Verde' en el inicio de partido.

Bolivia abrió rápido el marcador: en el minuto 10, luego de una mano en el área cometida por Santiago Arzamendia, Saavedra convirtió desde los doce pasos. Lejos de caerse, los paraguayos presionaron a su rival y generaron ocasiones en esa etapa inicial, aunque no lograron concretarlas. Hasta que llegó la expulsión de Jaume Cuéllar para Bolivia en el tiempo adicional del primer tiempo y la historia cambió.

Con un jugador más, Paraguay sacó provecho y dio vuelta la historia en el complemento. En el minuto 62, Alejandro Romero Gamarra puso el empate con un remate de zurda desde fuera del área y acomodó el balón junto al palo izquierdo del arco boliviano.

En el minuto 65, anotó Ángel Romero con desde muy cerca al centro de la portería. Posteriormente, en el minuto 80, el jugador de San Lorenzo de Argentina repetiría la celebración para sellar la victoria guaraní, tras una asistencia de Gabriel Ávalos.

Con este resultado, Paraguay se posiciona como líder del Grupo B y observará desde afuera la segunda fecha del certamen. La 'Albirroja' volverá a ver acción en la tercera jornada, el lunes 21 de junio, frente a Argentina.

