Mohoric se lleva la etapa más larga del Tour; Van der Poel más líder que nunca

La etapa más larga del Tour ofreció un escenario espectacular que cambió la perspectiva de la general. El esloveno Matej Mohoric se llevó en solitario la séptima etapa. Mathieu van der Poel y Wout van Aert fueron los dos grandes beneficiados del día con más de 3 minutos de ventaja sobre Tadej Pogacar. Mientras, Primoz Roglic mostró su lado más débil. Rigoberto Urán y Richard Carapaz son los corredores latinoamericanos mejor ubicados en la general.

El miércoles pasado, después de la excepcional contrarreloj de Tadej Pogacar, muchos pensaron que el suspenso en el Tour se había acabado y que el joven esloveno tenía la ruta abierta para conquistar su segundo título consecutivo. Esta séptima etapa no cambió su estatus de gran favorito, pero mostró que nada está escrito.

La sorpresa del día no es que un hombre en solitario gane la etapa más larga del Tour 2021. El perfil de los 249,1 km era perfecto para una fuga y la victoria de Matej Mohoric (Bahrain victorious), campeón nacional de Eslovenia, guarda cierta lógica. Pero que el maillot amarillo, Mathieu van der Poel (Alpecin Fenix) y Wout van Aert (Jumbo Visma) el tercero de la general hagan parte de la fuga, no es lo común. Que logren tomar más de seis minutos de ventaja sobre el gran favorito para la victoria final era casi impensable. Es el escenario que ofreció esta séptima etapa.

El neerlandés Mathieu van der Poel y el belga Wout van Aert, enemigos en todos los terrenos desde niños (compiten también en ciclocrós) fueron aliados en la jornada de este 2 de julio. Los dos hombres estuvieron al inicio de la fuga tras 45 kilómetros de carrera. Después de varios intentos lograron salir del pelotón con otros 26 corredores dentro de los cuales figuraban la camiseta verde de Mark Cavendish y Kasper Asgreen (Deceuninck Quick Step), Vincenzo Nibali (Trek Segafredo), Philippe Gilbert (Lotto Soudal) y Simon Yates (Team BikeExchange). Una fuga de duros del pelotón que el UAE Team Emirates de Pogacar no pudo controlar ni alcanzar.

⏮ Gran nivel entre los hombres que lanzan los ataques. En cualquier momento podemos ver una escapada de lujo para una etapa tan especial como la de hoy.#TDF2021 pic.twitter.com/RcCs8f9TNe — Tour de France ES (@letour_es) July 2, 2021

Dentro de los escapados, Matej Mohoric fue el más fuerte y se llevó una etapa memorable. Recupera la camiseta de las pepas rojas del rey de la montaña.

El esloveno además integra el club de los corredores ganadores de etapa en las tres grandes vueltas (Tour, Vuelta, Giro), un logro que le sacó lágrimas en los últimos metros. Mohoric llegó a Le Creusot con un tiempo de 5h28'20.

🤩 @matmohoric se ha hecho con la victoria tras una impresionante incursión en solitario.



🚴 Con la de hoy, logra ganar una etapa en las tres grandes.



📺 Revive el último km.#TDF2021 pic.twitter.com/bfhcTH7BAU — Tour de France ES (@letour_es) July 2, 2021

¡Richard Carapaz al ataque!

El grupo de favoritos cruzó la meta con 5'15 de retraso sobre Mohoric y 3'35 sobre van der Poel y van Aert. ¿Una mala jugada para Tadej Pogacar? Más bien una apuesta por parte del UAE Team Emirates que Van der Poel y Van Aert no serán capaces de seguirlo en la montaña y de ahí que no valía la pena gastar tanta energía en la persecución. Los próximos días confirmarán si es o no un cálculo válido.

Dentro de los favoritos, el ecuatoriano Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) lanzó un ataque en el ascenso del Signal d'Uchon (segunda categoría). Logró tener una ventaja de 30 segundos pero fue perseguido por el Team Movistar, su exequipo. Una actitud que favoreció al UAE Team Emirates de Pogacar que no había respondido al ataque de Carapaz.

El sufrimiento de Primoz Roglic

En este grupo no figuraban Primoz Roglic (Jumbo Visma) ni Nairo Quintana (Arkea Samsic). El esloveno, segundo del Tour 2020, parecía sufrir todavía de su caída en la tercera etapa y no pudo seguir el ritmo en el Signal d'Uchon. Llegó a 3'48 después de los favoritos. El liderato en el equipo Jumbo-Visma cambió en consecuencia de hombros. El equipo neerlandés apuesta ahora sobre Wout van Aert y Jonas Vingegaard, segundo y undécimo en la general.

Por el lado de los corredores latinoamericanos, Rigoberto Urán (EF Education Nippo) es décimo en la general (a 5'04 del líder) y Richard Carapaz duodécimo a 5'19 de Van der Poel.

Nairo Quintana pierde tiempo

El colombiano Nairo Quintana, que había anunciado previo al Tour "no estar en condiciones de disputar la general", terminó a 18'37 del ganador. Paradójicamente una derrota que le puede abrir las posibilidades de ganar una etapa de montaña ya que no representa un peligro para la general.

Justamente mañana sábado se presentan los Alpes. La octava etapa de 150,8 km entre Oyonnax y Le Grand Bornand con cinco premios de montaña dentro de los cuales hay un tríptico de ascensos de primera categoría: la Côte de Mont-Saxonnex (5,7 km a 8,3%), el Col de Romme (8,8 km al 8,9%) y para terminar el famoso Col de la Colombière a 1.618 m de altura (7,5 km al 8,5%).

Después de la etapa de este viernes quedan dos interrogantes, entre muchos otros: ¿Mathieu van der Poel logrará conservar su camiseta amarilla?, ¿los grandes rivales de Pogacar lograrán atacarlo?

