Copa América: Argentina padeció contra Colombia y terminó explotando en los penales

La Albiceleste abrió el marcador rápidamente, pero se lo empataron. Luego corrió de atrás contra los Cafeteros, que redondearon un gran partido, llevaron a uno de los candidatos a penales, pero cayeron 3-2 desde los 12 pasos. El arquero Emiliano Martínez tuvo su noche consagratoria y detuvo tres remates. Habrá Clásico de las Américas en el Maracaná contra Brasil el próximo sábado 10 de julio.

El estadio Mané Garrincha de Brasilia fue el escenario de la noche más dramática y emotiva de esta edición de la Copa América. En la segunda semifinal del certamen, Argentina y Colombia dieron un gran espectáculo que se resolvió en penales.

Con un muy buen inicio, el equipo que lidera Lionel Messi dentro del campo de juego golpeó velozmente en el amanecer del encuentro, pero luego se replegó en exceso y fue sometido por los colombianos.

Tras el 1-1 en el tiempo regular, la Albiceleste pisó fuerte en el desempate -con una actuación estelar del arquero Emiliano Martínez-, se impuso 3-2 y accedió a la final. Allí lo espera Brasil, el anfitrión, en el mítico Maracaná de Río de Janeiro para dirimir el título continental. El Clásico de las Américas tendrá lugar el sábado 10 de julio.

El comienzo soñado duró poco y Argentina debió sufrir

Los dirigidos por Lionel Scaloni salieron con su tradicional esquema y casi los mismos jugadores que vencieron a Ecuador. Las novedades fueron la inclusión de Guido Rodríguez por Leandro Paredes para ganar presencia en la mitad de la cancha y la de Nicolás Tagliafico en lugar de Marcos Acuña con el fin de obtener más fortaleza defensiva.

Por el otro lado, Colombia recuperó a Juan Guillermo Cuadrado –su mejor futbolista en la Copa América- para un duelo de alta exigencia. Finalmente fue Rafael Santos Borré quien se ganó un lugar; el que salió de la alineación fue Luis Muriel.

A los cuatro minutos, Lautaro Martínez tuvo la primera ocasión del encuentro. Después de que Messi armó una gran jugada individual, asistió con un centro al delantero, que cabeceó apenas ancho. Sin embargo, el ‘Toro’ tuvo revancha pronto.

A los 6, Giovani Lo Celso cortó en diagonal, filtró un pase profundo para Messi que controló en el área y tocó atrás para que Martínez firmara el 1-0 con una potente definición al palo derecho de David Ospina.

Empero, el encanto se rompió muy rápido y la respuesta de los Cafeteros no demoró. Tras un muy buen desborde, Luis Díaz habilitó a Cuadrado para que definiera en la puerta del área, pero el duelo lo ganó el portero Martínez.

Aunque no lo asedió en los minutos posteriores, el dominio de los hombres de Reinaldo Rueda se acentuó. Gobernaron campo y pelota ante un rival que no pudo extender las posesiones, la perdió rápidamente y prácticamente no logró acercarse a Ospina.

A los 36, Argentina demostró su suerte luego de que Wilmar Barrios –uno de los mejores del juego- remató de media distancia, después de un desvío en Lo Celso la pelota dio en el palo y salió al tiro de esquina. De ese córner llegó un cabezazo de Yerry Mina que se estrelló en el travesaño.

Sobre el cierre, los argentinos ajustaron un poco y con un cabezazo de Nicolás González que sacó Ospina a puro reflejos estuvieron a punto de ampliar la diferencia en el electrónico, pero solo quedó 1-0.

Luis Díaz a punto de definir ante el portero argentino para establecer el 1-1. El futbolista colombiano fue la figura del partido en Brasilia, Brasil, 6 de julio, 2021. © Ueslei Marcelino / Reuters

Colombia fue un vendaval y puso a Argentina contra las cuerdas

Antes de dar inicio al complemento, Rueda realizó tres cambios que, casi instantáneamente, dieron réditos positivos en el desarrollo, sobre todo los de Edwin Cardona y Yimmy Chará. Con ellos, los cafeteros tuvieron superioridad numérica en el mediocampo. El primero, dio calidad en la distribución y pase largo; el segundo, importante para romper y sobrepasar el tándem de Guido Rodríguez y Rodrigo de Paul.

Scaloni intentó contener a Díaz con Gonzalo Montiel por Nahuel Molina Lucero, pero fue en vano. El atacante colombiano, la gran estrella del partido, fue indescifrable para todos los hombres de Argentina.

Colombia trasladó la supremacía en el juego al resultado en el minuto 61. Cardona realizó rápido un tiro libre, aprovechó la distracción de Montiel y Germán Pezzella para dejar a Díaz mano a mano con Martínez. Allí, el extremo definió de maravilla con un toque sutil sobre el portero y estableció el 1-1.

Después del empate, los cafeteros se aplacaron y Argentina creció con el ingreso de Ángel di María. A los 73 tuvo una oportunidad inmejorable. El propio Di María robó una pelota en la defensa rival, eludió la mala salida de Ospina y habilitó a Lautaro que le pegó apurado y al cuerpo de Barrios. En el rebote, ‘Fideo’ remató por arriba del travesaño.

La última también fue para la Albiceleste con un gran pase filtrado de Di María para habilitar a Messi, pero el disparo de ‘La Pulga’ dio en el palo derecho de Ospina. Así, la historia se encarriló hacia los penales.

“Emiliano Martínez es el primer arquero en Argentina que tapa tres penales en una definición. Aquí, a instantes de parar el definitorio en el partido con Colombia en Brasilia, Brasil, 6 de julio, 2021. © Ueslei Marcelino / Reuters

El ‘show’ de 'Dibu' Martínez: consagración y récord nacional

El punto de mayor tensión en la noche de Brasilia fue la definición desde los 12 pasos. Allí emergió la figura de Emiliano Martínez para detener las aspiraciones de Colombia y empujar a Argentina a una nueva final de la Copa América.

Después de las conversiones de las figuras de cada equipo -Cuadrado y Messi-, el portero de la Albiceleste desconcertó a los ejecutantes colombianos con sus habladurías. Así le contuvo el penal a Davinson Sánchez. Sin embargo, De Paul también marró y no pudo aprovechar la oportunidad.

Con la misma técnica, Martínez frenó los envíos de Mina y Cardona para convertirse en el héroe de la noche y en el primer arquero en la historia de la Selección argentina en parar tres penales en la misma serie.

Después de la agonía que vivió en el desarrollo del encuentro, Argentina logró alcanzar la final contra Brasil en el Maracaná. La Albiceleste y el Scratch se disputarán la corona de la Copa América.

