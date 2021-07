Wout van Aert se corona en el Mont Ventoux, Rigoberto Urán segundo en la general

La undécima etapa del Tour con el doble ascenso del Ventoux ofreció una doble carrera. Una por la victoria de etapa y otra para la general. Las dos ofrecieron un tremendo espectáculo. Tanto para la victoria de etapa como para la general, los corredores del Jumbo-Visma fueron los más impresionantes. Wout van Aert se llevó la etapa y Jonas Vingegaard logró por primera vez meter en dificultades a Tadej Pogacar. El colombiano Rigoberto Urán es segundo de la general y Richard Carapaz cuarto.

El equipo Jumbo-Visma por fin puede sonreír en este Tour. Después de una primera semana de pesadilla con el abandono de su líder y candidato al título Primoz Roglic, el equipo neerlandés demostró que sigue siendo una de las escuadras más fuertes del pelotón.

A pesar de un nuevo abandono de uno de sus miembros, Tony Martin, los Jumbo-Visma tienen todavía una cantidad de talentos impresionantes que les permite pelear para las victorias de etapa como para la general. Wout van Aert es una perfecta ilustración de esto. El corredor belga es tan completo que puede disputar los sprints a Mark Cavendish (fue segundo en la etapa plana de ayer) y subir el Ventoux como los mejores escaladores. Este 7 de julio supo meterse en la fuga y esperar el buen momento para llegar primero a la meta.

Julian Alaphilippe, gran animador de la primera parte

La primera parte de la etapa fue animada por varios corredores en fuga. La principal figura fue Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) con su camiseta arcoíris de campeón del mundo. El francés atacó 20 kilómetros después de la salida. En un primer momento fue acompañado por Nairo Quintana, que buscaba defender su camiseta de rey de la montaña. Pero el colombiano no pudo adelantar a Alaphilippe en el primer premio de montaña del día (la Côte-de-Fontaine-de-Vaucluse, cuarta categoría).

Quintana regresó al pelotón mientras que 16 corredores salieron detrás del francés. Al pie del primer ascenso del Mont Ventoux, siete ciclistas estaban en punta dentro de los cuales figuraba Wout van Aert. Julian Alaphilippe pasó de primero la cima del Ventoux delante de su compatriota Anthony Perez (Cofidis) y del neerlandés Bauke Mollema (Trek Segafredo).

En este momento, el Trek Segafredo, con tres corredores en la fuga (Mollema, Elissonde y Bernard), parecía tener más opciones de llevarse la victoria de etapa. El pelotón de los favoritos pasó el alto del Ventoux con 4'38 de retraso sobre los escapados, liderado por los corredores del Ineos Grenadiers que trabajaban para el ecuatoriano Richard Carapaz

Wout van Aert, más fuerte que los Trek Segafredo

Al pie del segundo ascenso del Mont Ventoux desde Bédoin una subida aún más difícil (fuera de categoría, 15,7 km al 8,8%), los fugados conservaban 4'50 de ventaja sobre el grupo de favoritos.

En la cabeza de carrera los tres corredores del Trek Segafredo aprovecharon este momento para lanzar su ofensiva. Julien Bernard empezó a imponer un ritmo fuerte y después Kenny Elissonde atacó. Fue perseguido por tres miembros de la fuga: Julian Alaphilippe, Wout van Aert y Bauke Mollema. Hasta ese momento el equipo estadounidense estaba jugando a la perfección con sus cartas. Excepto que faltaban todavía 14 kilómetros de subida y que Wout van Aert contraatacó y alcanzó rápidamente a Elissonde.

Mollema no pudo responder mientras Julian Alaphilippe no tenía más piernas para seguirlos. A 10 kilómetros de la cima, Wout Van Aert se fue en solitario. Aclamado por una multitud impresionante en las cuestas del Ventoux, el campeón nacional de Bélgica llegó a la cima con más de 1 minuto sobre Elissonde y Mollema.

🙌 Tras una actuación increíble en Mont Ventoux, @WoutvanAert se impuso en Malaucène.



Vingegaard logró descolgar a Pogacar

En el grupo de favoritos los Ineos Grenadiers seguían imponiendo un ritmo fuerte para perjudicar a sus rivales y preparar un ataque de Richard Carapaz. Poco a poco fueron reduciendo el número de corredores de este grupo. Uno de los objetivos del Ineos era de descolgar a Ben O'connor (AG2R-Citröen), el ganador de Tignes y segundo de la general. Lo lograron faltando 8,8 km de la cima del Ventoux. O'Connor perdió hoy 5'35 minutos.

Pero a un kilómetro de la cima del Ventoux fue Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) quien atacó y dejó atrás a Carapaz y a Urán. En un primer momento Tadej Pogacar siguió al joven danés de 24 años, aparentemente sin dificultad, pero poco después lo dejó irse en solitario.

Por primera vez en este Tour, Pogacar no pudo seguir a uno de sus rivales. Vingegaard pasó la cima con 30 segundos de ventaja sobre el esloveno. En el largo descenso hasta la meta, Pogacar, Urán y Carapaz se juntaron para perseguir al danés. Los tres tenían interés en no perder tiempo sobre él. Pogacar para conservar su diferencia en la general.; Urán y Carapaz para no dejar escapar a un rival para el podio. Esta alianza funcionó y alcanzaron a Jonas Vingegaard en los últimos kilómetros. Los cuatro hombres llegaron a 1'38 de Van Aert. A pesar de parecer menos dominante hoy, Tadej Pogacar conserva una enorme diferencia sobre sus rivales.

Richard Carapaz, a un segundo del podio

Rigoberto Urán es uno de los corredores más astutos del pelotón. Sin hacer ruido, sin atacar pero demostrando una gran capacidad de resistencia, el colombiano está ahora segundo en la general a 5'18 de Pogacar. Jonas Vingegaard es tercero a 5'32 y Richard Carapaz cuarto a 5'33. Ben O'connor cae al quinto puesto a 5'58.

Si la victoria final sigue prometida a Tadej Pogacar, la pelea por el podio sigue siendo muy abierta.

Nairo Quintana, a pesar de no haber estado en los primeros puestos, sigue liderando la clasificación de la montaña. El colombiano no marcó ningún punto hoy pero tampoco lo hicieron sus más cercanos perseguidores para la camiseta de las pepas rojas.

Mañana para la etapa número 12 los corredores recorrerán 159,4 km. entre Saint-Paul-Trois-Château y Nîmes. Una etapa plana que no presenta grandes dificultades en su perfil y que debería terminar con un sprint masivo pero que puede ser engañosa por el viento y el calor que suele hacer cerca de Nîmes en esta época del año.

