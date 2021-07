Matej Mohoric se lleva su segunda etapa y confirma el dominio de Eslovenia en el Tour

En una larga etapa plana de 207 km entre Mourenx y Libourne, la fuga tuvo permiso para disputarse la victoria. Matej Mohoric (Bahrein Victorious) se fue en solitario para ganar su segunda etapa del Tour, 58 segundos delante del francés Christophe Laporte y del danés Casper Pedersen. El triunfo del esloveno Mohoric ocurre en un contexto de sospechas de dopaje en contra de su equipo Bahrein Victorious. Su compatriota Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) lidera, imperturbable, la clasificación general.

Es una de las características de este Tour 2021. Los aventureros del pelotón se llevaron en solitario la mitad de las etapas disputadas. Antes de su victoria de este 16 de julio, Matej Mohoric se había llevado la séptima etapa y Patrick Konrad (Bora Hansgrohe) se había impuesto en la etapa 16.

Otra característica es que los corredores eslovenos se llevaron cinco de las 18 etapas del Tour 2021. Una cifra impresionante ya que eran cuatro corredores de Eslovenia en la salida del Tour en Brest: Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), Primoz Roglic (Jumbo Visma), Luka Mezgec (Team BikeExchange) y Matej Mohoric. Mientras Roglic abandonó antes de la etapa 9, Pogacar se llevó tres etapas (la primera crono en Laval y las dos etapas de los Pirineos en Saint-Lary Soulan y en Luz Ardiden) y Mohoric dos más.

La victoria de Mohoric este viernes era quizás la menos esperada ya que el perfil de los 207 km en el paisaje plano de las Landes con sus carreteras rectas parecía favorable al pelotón y a una llegada en un sprint masivo. Pero los velocistas, en particular el equipo Deceuninck-Quick Step de Mark Cavendish, no quisieron pelear por la victoria de etapa.

Matej Mohoric salió en la fuga desde los primeros kilómetros con cinco otros corredores: los alemanes Georg Zimmermann (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) y Jonas Rutsch (ALL/EF Education-Nippo), los franceses Franck Bonnamour (B&B Hôtels) y Julien Bernard (Trek-Segafredo), y el australiano Simon Clarke (Qhubeka-Nexthash). A estos seis se unieron un grupo de 14 corredores a 100 kilómetros de la meta. Rápidamente, los 20 ciclistas tuvieron una ventaja superior a los 10 minutos que dejó ver que el pelotón no quería alcanzarlos.

En los últimos 40 kilómetros, los escapados empezaron a atacarse para intentar irse en solitario. En este juego el más fuerte fue Matej Mohoric, que salió del grupo a 25 kilómetros de la meta. Detrás de él, sus antiguos compañeros de fuga no lograron organizarse para alcanzarla. Mohoric llegó a la meta con un tiempo de 4h19:17. El esloveno llegó 58 segundos antes del francés Chrisophe Laporte (Cofidis) y del danés Casper Pedersen (Team DSM).

⏮ Revive el último km de la victoria de @matmohoric 🙌#TDF2021 pic.twitter.com/tfZ6Eubri9 — Tour de France ES (@letour_es) July 16, 2021

Con un tiempo muy rápido de 47.901 km/h para recorrer los 207 km, Mohoric no va a calmar la polémica sobre los resultados de su equipo.

Matej Mohoric hizo dos gestos con sus dedos en la boca al cruzar la meta. El primero con el índice derecho sobre la boca y después hizo el gesto de cerrarse la boca con su pulgar y su índice juntados como para decir "¡cállense!". Un signo en respuesta a las sospechas de dopaje que rodean a su equipo.

Mohoric: "No tengo nada que esconder"

El miércoles en Pau, la gendarmería francesa especializada en temas de salud pública requisó el hotel del Bahrain Victorious. Una investigación preliminar fue abierta por "adquisición, transporte, detención, importación de una sustancia o de un método prohibida para fines de uso por un deportista sin justificación médica".

En su declaración después de su victoria, Mohoric hizo referencia a la investigación policial: "Pensé en lo que ocurrió hace dos días en el hotel, cuando me sentí como un criminal con la policía que vino a nuestro hotel. Por un lado es algo bueno porque significa que siempre hay controles, pero obviamente no encontraron nada porque no tenemos nada que esconder. Por este lado está bien pero estoy decepcionado del sistema. Cuando un policía entra en tu habitación y empieza a buscar por todos lados cuando uno no tiene que esconder nada, es muy extraño. Nunca me había pasado. Empezaron a mirar mis fotos personales, a revisar mis mensajes en mi teléfono... Al final no tengo nada que esconder."

El Bahrein Victorious, que ha ganado también la etapa 8 con Dylan Teuns, lidera la clasificación por equipos con un tiempo acumulado de 239h 22:04. El segundo equipo es el EF Education - Nippo de Rigoberto Urán a 23 minutos y 25 segundos.

A dos días de los Campos Elíseos, Tadej Pogacar sigue líder de la clasificación general con 5'45 de ventaja sobre Jonas Vingegaard (Jumbo Visma) y 5'51 sobre Richard Carapaz (Ineos Grenadiers).

El colombiano Miguel Ángel López (Movistar) que ocupaba el puesto 34 en la general a 1h48 de Pogacar, no tomó la salida.

Mañana sábado para la penúltima etapa del Tour 2021, Eslovenia tendrá otra oportunidad de llevarse la victoria de etapa con la contrarreloj de 30,8 km entre Libourne y Saint-Emilion. ¿Tadej Pogacar se llevará de nuevo la crono? ¿O un especialista como Stefan Küng (Groupama FDJ) logrará superarlo? ¿Richard Carapaz será capaz de superar a Jonas Vingegaard para subir al segundo puesto del podio?

