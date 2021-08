Entre lágrimas, Messi se despidió del Barcelona y de una ciudad que ha sido su casa

En una emotiva y reducida rueda de prensa, Lionel Messi, visiblemente emocionado, explicó el proceso que ha desembocado en su salida del FC Barcelona y de una ciudad que definió como su casa. Preguntado después sobre su hipotética llegada al Paris Saint-Germain, el astro argentino reconoció que es "una posibilidad", aunque aclaró que aún no tiene nada cerrado con ningún equipo.

Cuando Leo Messi llegó en el año 2000 al FC Barcelona, el club apenas había cumplido su centenario. El 28 de abril del año anterior la entidad había celebrado sus 100 años por todo lo alto. 80.000 personas en el Camp Nou para ver un Barça-Brasil con figuras de la talla de Rivaldo, Ronaldo, Luis Enrique, Pep Guardiola, Luis Figo o Patrick Kluivert. Todos ellos grandes estrellas del fútbol moderno.

Ninguno, pese a todo, a la altura de Lionel Andrés Messi Cuccittini, para muchos el mejor jugador de la historia del fútbol, un mago del balón, el gran icono de la historia del Fútbol Club Barcelona. Ironías del destino, Messi se ha tenido que despedir de su club, de su ciudad, de su gente, en un acto menor. Emotivo, sin duda, pero sin el sabor de la épica que se espera de la salida de alguien que ha marcado la historia de uno de los mejores clubes del fútbol mundial.

“Este es el momento más difícil de mi carrera deportiva. He tenido muchos momentos difíciles, muchas derrotas, pero esto no. Esto ya no vuelve, es el final en este club y ahora empieza una nueva historia”, afirmó visiblemente emocionado en la rueda de prensa el astro argentino.

El Covid-19 lo ha trastocado todo en el último año y medio.También la trayectoria de Messi en el Barça. El mal regir de la anterior junta directiva y la falta de aficionados en las gradas han mermado las arcas del club. El nuevo presidente Joan Laporta prometió que haría todo lo posible para retener al jugador, pero el ‘fair play’ financiero de la liga española lo ha hecho imposible.

“Quiero agradecer el cariño de la gente, me hubiera gustado despedirme de otra manera. Poder hacerlo con gente en el campo, poder escuchar una última ovación. Tenerles cerca, festejar un gol, escuchar una ovación. Y me retiro de este club sin haberles visto durante más de un año y medio”, afirmó Messi, sin poder contener las lágrimas.

La despedida no entraba dentro de los planes de Messi

"El año pasado, cuando se armó el lío del burofax, estaba preparado, sabía lo que tenía que decir. Pero este año no. Estábamos convencidos de que íbamos a seguir aquí, en casa, era lo que más queríamos. Siempre sobrepusimos nuestro bienestar, estar en nuestra casa y disfrutando de esta vida en Barcelona, que es maravillosa", confesó Messi.

Los aficionados del Barcelona se reunieron el domingo en el Camp Nou para despedir a Lionel Messi Pau BARRENA AFP

"Hoy me toca despedirme de esto. Son muchos años acá, llegué siendo muy chiquito, con 13 años, y después de 21 años me voy con mi mujer y mis tres hijos catalano-argentinos. Esta es nuestra casa", añadió el argentino, que varias veces tuvo que secarse sus lágrimas con un pañuelo blanco que le había prestado su esposa Antonella Roccuzzo, sentada frente a él junto a esos tres hijos. Una imagen que demuestra que Messi, efectivamente, se está yendo de su casa.

Detrás de ellos, dos rostros que sin mediar palabra decían mucho de lo que supone esta despedida para el club. Junto al resto del plantel blaugrana, dos baluartes de la entidad como Gerard Piqué y Jordi Alba vivieron la salida de su capitán, de su compañero, de un amigo. Y Alba, aunque lo intentaba, tampoco pudo reprimir la emoción.

El club y el jugador habían llegado a un acuerdo

Algo que ha querido reseñar Leo Messi en esta despedida es que tanto el club como él hicieron todo lo que estaba en sus manos para que el final fuera diferente. “Estaba todo arreglado y en el último momento, por el tema de la Liga, no se pudo hacer. Hice todo lo posible para quedarme, es lo que quería y no se pudo”, afirmó.

El 'fair play' es una ley de la liga española de fútbol que limita el presupuesto que un equipo puede dedicar a las fichas salariales de sus jugadores y cuerpo técnico del primer equipo, así como a los equipos filiales y categorías inferiores de la entidad. Con la ficha de Messi y las deudas, era imposible que el Barça la cumpliera.

El presidente del FC Barcelona Joan Laporta ofrece una rueda de prensa en el estadio Camp Nou de Barcelona el 6 de agosto de 2021 para explicar la salida de Lionel Messi. El astro del fútbol Lionel Messi dejará el FC Barcelona tras fracasar las conversaciones para un nuevo contrato debido a "obstáculos financieros y estructurales". AFP - PAU BARRENA

El astro argentino aseguró que había renunciado a la mitad de su ficha para poder quedarse, pero que eso no fue suficiente debido a la mala situación financiera del club. Y quiso recalcar algo que ya había dicho el presidente Joan Laporta en su rueda de prensa del sábado: el club está por encima de cualquier jugador, incluso por encima de Messi.

La solución de la competición liderada por Javier Tebas era que el club cediera por 50 años sus derechos televisivos, algo a lo que Laporta no estaba dispuesto. La alternativa propuesta por la entidad era pagar en cinco años la ficha de los dos próximos años de Messi, pero no fue aceptada.

"El Barça tiene una grandísima plantilla, seguramente seguirán llegando jugadores. Los jugadores pasan, como dijo Laporta, el club siempre es más importante que cualquiera. La gente se va a acostumbrar, como pasa siempre con todo", reconoció el argentino.

¿Rumbo al PSG?

Preguntado a posteriori si su próximo destino será el Paris Saint-Germain, en donde se encontraría con su amigo y excompañero, el brasileño Naymar, Messi reconoció que es "una posibilidad". "A estas horas no tengo nada arreglado con nadie. Varios clubes se han interesado y todavía no hay nada cerrado. Estamos hablando, obvio", afirmó.

A priori, parece el único equipo con el músculo financiero suficiente como para poder abordar su fichaje gracias al apoyo de Qatar, personificado en el dueño del club, el catarí Nasser Al-Khelaïfi. En Francia, el diario L’Equipe asegura que esperan que Messi llegue a París este mismo domingo y que a más tardar el lunes pase el reconocimiento médico. Otros reportes afirman que Tottenham y Atlético Madrid habrían acercado propuestas por el argentino, aunque difícilmente puedan igualar los números de PSG.

Un legado único

Noticias reales o rumores, la realidad es que Messi, a sus 34 años, ya no es jugador del FC Barcelona. 37 títulos -incluyendo 4 de las 5 Champions League obtenidas por la institución- quedan en las vitrinas del club ligados para siempre al legado del jugador argentino.

Al finalizar sus palabras, ovación cerrada y muchos aplausos con los que Messi, de nuevo, quebró en llanto. Con ello, se cierra una etapa histórica en el Barcelona, que ahora deberá armar un nuevo proyecto deportivo acechado por unos problemas económicos que, como recordó el presidente, no se acaban con la marcha de Messi.

