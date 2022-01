Australia niega entrada y visa a Novak Djokovic y anuncia su repatriación

Archivo. El tenista serbio Novak Djokovic, que se muestra aquí en Belgrado en 2020, no pudo ingresar a Australia después de que los funcionarios cancelaron su visa.

Las autoridades del país negaron la entrada al número uno del tenis mundial, quien ha rechazado públicamente a las vacunas contra el Covid-19. Tras horas detenido en el aeropuerto, su visa fue cancelada. 'Nole' podría quedar fuera del Abierto de Australia, al que acudía en búsqueda de su victoria número 21 del Grand Slam.

Un duro revés para quien es considerado el mejor tenista del mundo, y también para sus fans. El Gobierno de Australia confirmó el miércoles 5 de enero que había revocado la visa del tenista, quien llegó al país con una exención médica que en principio le habría permitido jugar en el Abierto de Australia sin estar vacunado.

Pero esa exención no lo cubrió de las estrictas medidas de entrada al país oceánico, que también exigen la vacunación a cualquiera que quiera entrar y no que haya solicitado explícitamente -y se le haya concedido- una exención médica por haber superado el coronavirus hace menos de seis meses o haber tenido reacciones adversas a las vacunas.

La Fuerza Fronteriza de Australia informó que el tenista no había proporcionado "las pruebas adecuadas para cumplir los requisitos de entrada al país" y así el ídolo del tenis quedó varado en el aeropuerto de Tullamarine de Melbourne tras volar 14 horas procedente de Dubai.

Un partidario ondea una bandera serbia en el aeropuerto de Melbourne, donde Novak Djokovic quedó varado, 6 de enero de 2022. © William WEST AFP

Djokovic fue conducido a una sala de vigilancia y tiempo después le fue informado que el visado le había sido cancelado y que sería expulsado del país el jueves. "Los no ciudadanos que no tengan un visado válido a la entrada o a los que se les haya cancelado el visado serán detenidos y expulsados de Australia", indicaba la carta de la Fuerza Fronteriza Australiana.

El mejor clasificado para el torneo y 20 veces ganador del Grand Slam se ha opuesto en diversas ocasiones a la vacunación y se niega a indicar si ya está vacunado. Desde el inicio de la pandemia, el tenista ha protagonizado diversos escándalos, entre los que figura el Adria Tour, torneo que organizó en 2020 a pesar de que violaba todas las normas sanitarias contra la pandemia.

Novak Djokovic se cambia durante un descanso en la final del torneo Roland-Garros ante Stefanos Tsitsipas, 13 de junio de 2021. Anne-Christine POUJOULAT AFP/Archives

La situación de Djokovic se torna hacia una pugna diplomática

La noticia de su inminente deportación ha provocado revuelo desde Melbourne hasta Belgrado.

El presidente serbio, Aleksandar Vucic, rechazó la situación de su connacional e incluso catalogó de "acoso" el trato recibido por el tenista. De acuerdo a medios serbios, Vucic llamó al embajador australiano en Belgrado y exigió que liberaran de inmediato a Djokovic para que pudiera competir.

"Acabo de terminar mi conversación telefónica con Novak Djokovic", publicó en Instagram Vucic. "Le dije a nuestro Novak que toda Serbia está con él y que nuestros cuerpos (diplomáticos) están haciendo todo lo posible para que el acoso al mejor tenista del mundo se ponga fin de inmediato", agregó.

Pero el primer ministro australiano, Scott Morrison, dijo que las "normas son normas" y que el deportista no sería una excepción.

"Si los elementos (para probar su exención) no son suficientes, entonces no será tratado de manera diferente a otro y estará en el próximo avión para llevarlo a casa. No debe haber reglas de excepción para Novak Djokovic. Ninguna de ninguna clase", aseguró Morrison ante la prensa.

Momentos tensos para Australia, Djokovic apelaría la decisión

Y es que la situación en Australia y en el estado de Victoria, que alberga la ciudad de Melbourne, vive nuevamente momentos de tensión a causa de la pandemia. La urbe, donde se debe disputar el Abierto desde el 17 de enero, presencia un rebrote de contagios récord a causa de la variante Ómicron y el hartazgo de una población que ha sido la que más tiempo ha permanecido confinada a lo largo de la emergencia sanitaria.

En medio de un amplio descontento entre la población australiana, que ha afrontado algunas de las políticas anti-covid más estrictas del mundo, la federación australiana de tenis y las autoridades se apresuraron a asegurar que Djokovic "no ha recibido trato preferencial" alguno.

Entre tanto, los abogados del tenista estudian la forma de apelar la decisión de las autoridades australianas.

Novak Djokovic celebra tras vencer a Stefanos Tsitsipas en la final del Abierto de Francia de 2021. Christophe ARCHAMBAULT AFP/File

Djokovic es nueve veces ganador del Abierto de Australia, triple campeón defensor y, de ganar el torneo, se convertiría en el primer campeón en conseguir 21 torneos ganados de Grand Slam, con un título más que los legendarios Roger Federer y Rafael Nadal.

Con Reuters, AP y EFE

