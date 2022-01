CAN 2021: Camerún derrota a Burkina Faso e inicia con victoria su Copa de África

Camerún ganó el domingo el partido inaugural de la CAN 2021 contra Burkina Faso en el grupo A, en el estadio Olembé de la capital, Yaundé. Los burkineses abrieron el marcador, pero la selección camerunesa consiguió revertirlo antes del descanso. Y en el segundo encuentro de esta primera jornada, Cabo Verde salió victorioso 0-1 ante Etiopía.

Los conocidos como Leones Indomables se lanzaron al ataque. La selección camerunesa se vio sorprendida por Burkina Faso al inicio del encuentro, pero logró revertir el partido inaugural de la Copa Africana de Naciones (CAN) del domingo 9 de enero gracias a un doblete de su capitán Vincent Aboubakar (2-1), elegido hombre del partido.

La locura se había apoderado de Yaundé para el inicio de esta CAN, que Camerún lleva esperando desde 2014. Los diversos aplazamientos debido a retrasos en la preparación y a la pandemia de Covid-19 no han alterado el entusiasmo de los aficionados de los Leones Indomables, que no se habrían perdido el evento por nada del mundo.

Una exitosa ceremonia de apertura

No hubiera sido posible soñar con un cartel más bonito para la inauguración del flamante estadio de Olembé. Tras una ceremonia de apertura llena de color y energía para la gloria del fútbol africano, pudo comenzar el partido inaugural entre los Leones Indomables y los Sementales de Burkina Faso, una reedición de la Copa Africana de Naciones de 1998.

Los Leones, animados por el gran número de aficionados que habían acudido a la cita, presionaron a su rival desde el principio. En la primera jugada de ataque, el ex jugador del Caen francés, Steeve Yago, realizó una entrada extremadamente dura, que lógicamente fue sancionada con una tarjeta amarilla (2ª).

El partido comenzó duro, con algunas intervenciones fuertes en ambos lados del campo. Los Leones Indomables tenían el partido controlado, pero les faltaba precisión técnica, como en el caso del extremo Moumi Ngamaleu, que veía cómo sus córners y centros eran fácilmente rechazados por la defensa burkinesa.

Los Leones lideran y luego tropiezan

A Camerún también le faltó rigor en sus reanudaciones, multiplicando el número de pérdidas peligrosas de balón. Y cuando parecía que dominaban a los burkineses, los Leones Indomables encajaron el primer gol. Burkina Faso dispuso de dos grandes ocasiones a la salida de un córner. El tercero fue el adecuado con Gustavo Sangaré, centrocampista del Quevilly, que marcó con la planta del pie (24’, 0-1).

Vincent Aboubakar celebra su primer gol con sus compañeros de equipo el 9 de enero de 2021 en Yaundé. AFP - KENZO TRIBOUILLARD

Fue un jarro de agua fría en el estadio Olembé. La selección local tuvo que esperar un poco para volver a entrar en el partido. No fue hasta otro córner de Moumi Ngamaleu que la situación se aclaró para el equipo local: Traoré derribó a Zambo Anguissa en el área. Gracias al VAR, el árbitro señala penalti. El capitán Vincent Aboubakar no tardó en empatar (40', 1-1).

Ya en el tiempo de descuento de la primera mitad, el camerunés Tolo fue cortado por Dayo dentro del área. De nuevo Aboubakar dobló la ventaja con otro penalti. No fue así, pero Camerún estaba por delante en el descanso. No existió el juego para ello, pero Camerún acabó por delante la primera parte.

Vincent Aboubakar, el héroe

Tras ir en desventaja, Burkina Faso permitió a su rival jugar el partido en la segunda mitad. Los sementales buscaron el gol de la victoria en los lanzamientos de falta. Así fue el caso de la jugada a balón parado de Bertrand Traoré, que Onana estuvo a punto de dejar pasar en el minuto 47.

El partido inaugural de la CAN entre el capitán de Burkina Faso, Bertrand Traore, y Camerún en casa, en Yaoundé, el 9 de enero de 2022. Kenzo Tribouillard AFP

Vincent Aboubakar estuvo a punto de marcar un hat trick, pero tras muchos minutos de espera, su gol fue finalmente anulado por fuera de juego en el 61'. Momentos después, se olvida de servir a su compañero Eric-Maxim Choupo-Moting, y prefiere el tiro, que falla de manera estrepitosa (77’). El héroe del partido fue sustituído poco después ante la ovación de los aficionados de los Leones.

La primera victoria del equipo en la competición fue sólida, aunque no brillante. Un gran paso de Camerún hacia los octavos de final y ya pueden esperar a su próximo rival, Etiopía, que perdió ante Cabo Verde en su primer partido.

Dominio de Cabo Verde ante una débil Etiopía

En su tercera participación en una Copa Africana, Cabo Verde no pudo empezar mejor su andadura en el torneo. Victoria 0-1 frente a una débil Etiopía, que se quedó con un jugador menos en el minuto 12 del partido.

Alegría de los Blue Sharks de Cabo Verde tras el gol de Julio Tavares contra Etiopía en su primer partido del grupo A de la CAN-2021. © Pierre René-Worms, FMM

Pese a ello, a Cabo Verde le costó poner en peligro a Etiopía. Tuvieron la posesión del balón, pero no crearon muchas jugadas de riesgo. Es más, por dos veces en la primera mitad, el portero caboverdiano, Teklemariam Shanko, fue clave para su equipo con dos buenas paradas.

Ya en el descuento del primer tiempo, Julio Tavares marcaría el gol de la victoria para Cabo Verde, que no fue capaz de ampliar el marcador en el resto del partido. Victoria, pese a todo, y segunda posición del grupo A a la espera de enfrentarse a Burkina Faso en el segundo encuentro.

