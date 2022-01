La deuda del Gobierno venezolano con el entrenador de Robeilys Peinado

Vyacheslav Kalinichenko, experimentado entrenador de atletismo, denuncia que durante los seis años que ha estado dirigiendo a Robeilys Peinado, el Ministerio de Deporte le ha incumplido con sus pagos. Ahora teme que esa deuda quede sin saldar.

Vyacheslav Kalinichenko y Robeilys Peinado comenzaron con el pie derecho su vínculo laboral. Bajo las órdenes de este entrenador ucraniano, la venezolana, que practica salto con pértiga, conquistó en 2017 la medalla de bronce en el Mundial de Atletismo en Londres.

Hacía menos de dos años, en diciembre de 2015, que este experimentado técnico y antiguo atleta había comenzado a dirigir a Robeilys. Relata ahora, desde Bydgoszcz, Polonia, que solo durante “seis o siete meses” recibió una “buena transferencia de dinero”.

La venezolana Robeilys Peinado compite en la clasificación de salto con pértiga en los Juegos Olímpicos de Tokio. 2 de agosto de 2021, Tokio, Japón. © Matthias Schrader / AP

En una entrevista con France 24, Vyacheslav cuenta que “después empezaron con los retrasos, con las promesas". Hoy en día la deuda asciende a 20.300 euros. Aunque su contrato es con la Federación Venezolana de Atletismo, afirma que lo han remitido al Ministerio del Deporte y desde esta institución le decían que abordara el tema con la Federación. “Nadie sabía quién me iba a pagar”.

El temor a una deuda que no sea saldada

De acuerdo con Vyacheslav, la última promesa que le hizo el viceministro de Deporte, Juan Carlos Amarante, fue la de zanjar toda su deuda después de los pasados Juegos Olímpicos de Tokio. Algo que no ocurrió.

La paciencia de Kalinichenko parece haber terminado. En el pasado, le han adeudado unos 100.000 euros, pero ahora Vyacheslav teme que esos 20.000 euros que no le han pagado queden en nada. “Ahora Robeilys se va a mudar a Italia para entrenar con un entrenador italiano. Pero yo pensé que si ella se va a mudar a Italia, entonces el Ministerio y la Federación no entregarán nada y cerrarán el asunto, y por eso decidí contarlo".

Ya en 2019, Vyacheslav recurrió a Twitter para denunciar su situación. “A los diez minutos recibí una llamada del Ministerio: el viceministro me dijo que qué me pasaba, que yo no podía escribir eso, que ellos estaban haciendo todo lo posible”. En ese entonces le entregaron “un dinero” para los Juegos Panamericanos de Lima.

Otros casos de impagos en el deporte venezolano

Son varios los entrenadores que viven una situación similar. Vyacheslav habla de ‘Chicho’ Gascón, entrenador del campeón olímpico de esgrima Rubén Limardo. También cita a Iván Pedroso, que dirige a Yulimar Rojas, la campeona olímpica de triple salto y defensora del récord del mundo.

“Cuando Yulimar no saltaba, Iván Pedroso también tuvo problemas con el pago, eso lo sé, cuando Yulimar no saltaba tanto, hace unos cinco años. Pero todos los entrenadores tienen problemas en Venezuela, de eso no hay duda”.

Uno de los casos que recientemente obtuvo una importante repercusión fue el del portugués José Peseiro. Quien fuera el seleccionador de Venezuela de fútbol dimitió después de denunciar que le adeudaban 14 meses de pago.

