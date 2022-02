La estrella del fútbol americano Tom Brady se retira tras brillante carrera en la NFL

Kevin C. Cox GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

El mariscal de campo de los Tampa Bay Buccaneers, Tom Brady, considerado el mejor jugador en la historia de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL en inglés), anunció oficialmente su retiro este martes 1 de febrero después de una carrera récord que incluye la conquista de siete Super Bowls.

“Es difícil para mí escribir esto, pero lo haré de todos modos. No voy a competir más”, dijo este martes 1 de febrero el mariscal de fútbol americano Tom Brady, en su cuenta en Twitter.

El deportista también se pronunció en Instagram, donde publicó una carta para anunciar su retirada. “He reflexionado y me he hecho preguntas difíciles, creo que los aficionados merecen el cien por ciento de mí, pero en este momento es mejor que deje el campo de juego a la próxima generación de jugadores comprometidos”, escribió Brady.

Después de pasar 20 temporadas con los New England Patriots y ganar seis Super Bowls, Tom Brady se mudó a Tampa Bay y llevó a los Buccaneers a la victoria en la temporada 2020.

En su despedida, Brady recordó con aprecio sus dos temporadas en los Buccaneers, equipo con el que ganó su séptimo Super Bowl. Los otros seis los obtuvo con los New England Patriots.

“A mis compañeros de los Bucs en los últimos dos años, los amo, me ha encantado ir a la batalla con ellos. Ha sido un profundo desafío, me inspiró a despertarme cada día y dar lo mejor de mí. No podía estar más feliz con lo que logramos juntos”, agregó en sus publicaciones.

El mariscal estadounidense se retira luego de llevar a los Tampa Bay Buccaneers a un título de Super Bowl la temporada pasada y al campeonato de la NFC Sur esta temporada.

Brady se retira para dedicar más tiempo a su familia y a los negocios personales

A pesar de estar en la cima de su carrera, Tom Brady, de 44 años, ha manifestado durante mucho tiempo su deseo de pasar más tiempo con su esposa, la modelo brasileña Gisele Bundchen, y sus tres hijos.

La noticia de su partida del campo de juego se filtró el pasado sábado. Pero su familia y los Buccaneers negaron que hubiera tomado una decisión final, e incluso, el lunes por la noche dijo en su podcast 'SiriusXM' que no estaba listo para finalizar sus planes.

Fue hasta este martes 1 de febrero que los rumores fueron confirmados. “Me ha encantado mi carrera en la NFL, pero ahora es el momento de concentrar mi tiempo y energía en otras cosas que necesitan mi atención (…) Estoy muy orgulloso de lo que hemos logrado”, expresó el deportista.

“A la familia Glazer, gracias por arriesgarse conmigo y apoyarme”, dijo Brady sobre los dueños de los Tampa Bay Buccaneers. “Sé que a veces era exigente, pero ustedes brindaron todo lo que necesitábamos para ganar, y su propiedad era todo lo que un jugador podía pedir”, dijo en la publicación de nueve páginas.

Tom Brady es felicitado por su esposa, la modelo brasileña Gisele Bündchen, tras su triunfo con los Patriots en el Super Bowl de 2019. Kevin C. Cox GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Por ahora, Brady planea involucrarse en su compañía de salud y bienestar TB12, la línea de ropa Brady y la compañía NFT.

Hasta hace un par de semanas jugó su último partido, en el que perdió Tampa Bay en la Conferencia Nacional por 30-27 contra los Rams.

Tom Brady, quince veces 'Pro Bowl' (récord de la NFL), terminó la temporada 2021 como el número uno en yardas con 5.316 y con 43 anotaciones. Además, cerró su participación en 'play-offs' con 86 pases de anotación en su carrera, otra marca de la liga.

Con Reuters, EFE y AP

