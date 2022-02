Beijing 2022: unos Juegos de Invierno entre llamados al boicot y la pandemia

La justa que se inicia este viernes ha estado bajo asedio, por una parte ante la rápida propagación de la variante Ómicron, que amenaza la convicción de China de poder mantener a raya la pandemia, pero también como consecuencia de reclamos de activistas de derechos humanos que han motivado el llamado "boicot diplomático", la ausencia de dignatarios de varios países de Occidente en el evento.

Anuncios Lee mas

Los boicots de las delegaciones deportivas son cosa del pasado. La selección argentina de fútbol que acababa de titularse en el Mundial de 1978 no asistió a los Juegos de Moscú '80, para unirse al rechazo de Occidente a la invasión soviética de Afganistán, y cuando los países aliados del Bloque Oriental devolvieron el golpe cuatro años más tarde en Los Ángeles '84, el boxeador cubano Teófilo Stevenson perdió la oportunidad de ir por una cuarta dorada consecutiva.

Sin embargo, los Juegos de Invierno de Beijing 2022 sufrirán el impacto político de algunas ausencias, las de los dignatarios de países de Occidente que se han hecho eco del reclamo de activistas de derechos humanos en torno a temas como la situación de la minoría uigur o la desaparición de comunicadores populares que denunciaron el manejo de la pandemia en 2020.

Una trabajadora sanitaria se apresta a realizar una prueba de Covid-19 en la burbuja sanitaria habilitada para que los involucrados con los Juegos Olímpicos no tengan contacto con la población en general, 1 de febrero de 2022 © AP/David J. Phillip

Ellos han decidido no asistir a la justa que se inaugura oficialmente este viernes, iniciando un fenómeno inédito en el deporte, el de los boicots diplomáticos.

Pero Beijing 2022 tiene otro enemigo: la variante Ómicron del Covid-19, que ha echado por tierra la ilusión de las autoridades chinas de poder mantener a raya la pandemia con cierres masivos, y ha elevado los contagios en la capital a pesar de las estrictas medidas sanitarias, como el diseño de una "burbuja sanitaria" para impedir el contacto entre los involucrados con los Juegos y la población en general.

Los ausentes y los presentes: más emblemáticos que numerosos

Estados Unidos, Australia, Reino Unido, Canadá, Lituania, Kosovo y más recientemente Alemania son hasta ahora los únicos países que han informado expresamente que sus dignatarios no asistirán a los Juegos de Invierno como una forma de protesta en torno a temas de derechos humanos en China.

Washington, por ejemplo, ha citado los “abusos y atrocidades” en la provincia de Xinjiang, donde activistas aseguran que miles de personas pertenecientes a la minoría musulmana de los uigures han sido recluidas en campos de "reeducación", sometidas a trabajos forzados y las mujeres esterilizadas sin su autorización.

Japón, organizador de los últimos Juegos Olímpicos de verano, también decidió no enviar dignatarios, pero ha preferido no hacer pronunciamientos públicos sobre sus razones, para evitar un escalamiento de tensiones con su vecino.

El canciller alemán, Olaf Scholz, despejó por fin este viernes las dudas sobre su asistencia, al asegurar que no tiene “planes de viaje”. De esta forma, se unió a ministros de su gabinete que habían fijado una posición en torno a la situación de Peng Shuai, ex campeona de Wimbledon y ex número uno del mudo en dobles de tenis, que ha sido vista intermitentemente desde que denunció haber sido violada por un ex viceprimer ministro chino, Zhang Gaoli, aunque después lo desmintió.

Solo 32 dignatarios han confirmado su presencia en la ceremonia inaugural, de acuerdo con medios chinos. Vladimir Putin de Rusia es el más destacado de los 25 jefes de Estado y funcionarios gubernamentales presentes. La lista incluye también al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, y al director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Menos libertad que en Tokio 2020 para los atletas

Solo dos delegaciones deportivas estarán ausentes, aunque de manera parcial y sin razones políticas.

Taiwán argumentó problemas de conexiones aéreas y medidas biosanitarias para no participar en el desfile inaugural, aunque analistas creen que la decisión de que sus apenas cuatro atletas clasificados eviten la ceremonia de apertura se debe al temor de que los organizadores traten de forzar un desfile junto a la delegación de China, para degradar el estatus independiente de la isla.

Corea del Norte, aliado político de Beijing, anunció la semana pasada oficialmente su decisión de no participar. El Comité Olímpico de ese país estaba sancionado por el Internacional (COI), luego de ausentarse de Tokio 2020 sin justificación, y sus atletas clasificados solo podían participar a título individual, bajo bandera neutral. Pyongyang notificó su decisión en un comunicado en el que reafirmaba sus lazos con China y deseaba éxito a la justa.

Organizaciones de derechos humanos han tratado de coordinar acciones de protesta de atletas en un entorno seguro, pero la libertad de manifestación que se vivió con la flexibilización de la interpretación de la Carta Olímpica en Tokio 2020 podría no repetirse.

Yang Yang, primera medallista de oro china en unos Juegos de Invierno (en Salt Lake City 2002) y presidenta de la Comisión de Atletas de Beijing 2022, ofreció el martes una rueda de prensa en la que dejó entrever la política en torno a la libertad de expresión.

“Hay reglas muy estrictas en la Carta (Olímpica). En una ceremonia de medallas no pueden expresar su opinión, pero en conferencias de prensa y entrevistas son libres de hacerlo. Pero los atletas deben ser responsables por lo que dicen”, advirtió.

El silencio ya comenzó a hacerse notar. Atletas de la selección de esquí de Nueva Zelanda se negaron a responder preguntas de los periodistas sobre la regla 50, en la que se apoyaron los deportistas en Tokio para hacer sus pronunciamientos.

Lágrimas, pruebas y burbuja: la frágil barrera contra la pandemia

Periodistas ciudadanos fueron encarcelados, acosados y algunos desaparecidos debido a su cobertura del estricto confinamiento en Wuhan en los primeros días del Covid-19, de acuerdo a las denuncias de múltiples comunicadores en el país y a activistas por los derechos humanos. Las protestas por las rígidas medidas impuestas para contener la propagación no podrán ser silenciadas sin consecuencias en Beijing 2022.

Este miércoles, una atleta belga de skeleton, Kim Meylemans, mostró en sus redes sociales un video en el que, llorando, denunciaba las condiciones de su aislamiento después de haber dado positivo en un test de Covid-19.

Meylemans ya había devuelto tres controles negativos, y aun así seguía internada en una instalación de cuarentena, donde se esperaba que pasara 14 días más sin contacto ni posibilidad de entrenar para su competencia, que tendrá lugar el 11 de febrero.

La intervención del COI y del Comité Olímpico Belga hizo que la atleta fuera trasladada a una subsede de la Villa Olímpica destinada a completar los protocolos de aislamiento, donde podrá entrenar.

Desde el 15 de enero, Beijing ha reportado 115 casos de transmisión comunitaria de Covid-19, seis de ellos por la variante Ómicron. A partir del 23 de enero, la cifra de positivos entre personas relacionadas con los Juegos y sin contacto con la población local, se eleva a 232, de los cuales 11 permanecen hospitalizados por haber presentado síntomas, aunque ninguno de ellos graves.

El coronavirus ha marcado hasta el momento las ausencias más graves en la justa. El martes quedó fuera de competencia la ganadora de seis válidas de la Copa del Mundo de esquí de salto, la austriaca Marita Kramer, luego de dar positivo en un control en Salzburgo.

La atleta austriaca Marita Kramer compite en la Copa del Mundo de Willingen, Alemania. Kramer se perderá el esquí de Beijing 2022 tras dar positivo por Covid-19, 29 de enero de 2022 © AP/Arne Dedert

La estadounidense Meyers Taylor, diagnosticada el 29 de enero, dos días después de su arribo a Beijing, espera recuperarse a tiempo para participar en el bobsled, que estrena su prueba de monoplaza para mujeres en esta edición.

Sin embargo, hasta el momento los responsables médicos de la justa han calificado la situación de “controlable” y “segura”.

Con AP y Reuters

Boletín de noticiasSuscríbase para recibir los boletines de France 24 Suscribo