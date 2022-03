Ecuador y Uruguay, clasificados al Mundial de Fútbol de Qatar 2022

La penúltima jornada de las eliminatorias suramericanas para el Mundial de Fútbol de Qatar 2022 dejó clasificadas a Uruguay y Ecuador, esta última pese a su derrota frente a Paraguay. Ambas lucharán por el tercer y cuarto puesto el martes en la última fecha. Perú, Colombia y Chile deben ganar para disputarse la quinta plaza que da acceso a la repesca.

Anuncios Lee mas

Decididos los 4 equipos suramericanos con plaza directa al Mundial de Fútbol de Qatar 2022. Se llegaba a la penúltima fecha con varios aspirantes a las dos plazas que dejaban Brasil y Argentina, ya clasificadas, y finalmente serán Ecuador y Uruguay quienes las acompañen al Mundial de Qatar.

No brillaron ninguna de las dos, de hecho Ecuador sufrió una contundente derrota ante Paraguay por 3 goles a 1, que podría haber sido peor de no ser por el penalti marcado por Jordy Caicedo en el minuto 84. Ecuador dio mala imagen en defensa y deja dudas de cara a su participación mundialista, pero llegaba a esta cita con los deberes hechos y volverá al Mundial tras no clasificarse al de Rusia 2018. Toca reflexionar y celebrar.

Celebrará también Uruguay tras su victoria por la mínima frente a Perú con un solitario gol del mediocampista del Flamengo, Giorgian de Arrascaeta, en el minuto 41. Fue, sin embargo, Perú, pese a su condición de visitante, quien tuvo las mejores ocasiones en la primeta mitad, pero no se pueden perdonar ocasiones frente a Uruguay, que ha demostrado que es capaz de sacar mucho rendimiento con pocas ocasiones.

Jugadores de Uruguay celebran al ganar ante Perú hoy, al finalizar un partido por las eliminatorias sudamericanas al Mundial de la FIFA Catar 2022 entre Uruguay y Perú, en el estadio Centenario en Montevideo (Uruguay). © EFE/ Matilde Campodónico / POOL

La segunda mitad tuvo menos emoción hasta que en el tiempo de descuento un lanzamiento del peruano Miguel Trauco desató la polémica. Tiro de lejos que parece rebasar la línea de la portería rival. Revisión por el VAR y la decisión no varía: no es gol. Derrota de Perú con polémica y todo por jugarse el próximo martes. Son quintos los peruanos con 21 puntos, uno más que Colombia, su principal rival ahora mismo por esa plaza que lleva a la repesca mundialista.

Gol luego de 684 minutos sin marcar

El camino de la selección colombiana en estas eliminatorias ha sido tortuoso. Tan solo 4 victorias frente a 5 derrotas y 8 empates. Han sido 7 partidos seguidos sin marcar un gol para un total de 684 minutos. Así es difícil llegar a un Mundial de fútbol. Pese a ello, Colombia aún puede alcanzar el quinto puesto que le llevaría a la repesca. Entre sus filas hay calidad y hoy lo demostraron, especialmente con el que hoy día es su mejor jugador, Luis Díaz, recién fichado por el Liverpool inglés.

Él rompió la sequía goleadora con un gran gol en el minuto 39 tras recibir en la banda derecha, en donde logró un gran desempeño y en donde continuamente le buscaban sus compañeros. Asistió también en el minuto 72 a Miguel Angel Borja en el segundo gol de Colombia y se fue del campo ovacionado en el minuto 84. Colombia lo ama, es su héroe futbolístico, pero su selección ya no depende de sí misma. Debe ganar el martes a Venezuela y esperar que Perú empate o pierda frente a Paraguay. Parecería un milagro que Colombia clasificara al Mundial, pero estamos hablando de fútbol.

Luis Díaz de Colombia celebra un gol hoy, en un partido de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Catar 2022 entre Colombia y Bolivia en el estadio Metropolitano en Barranquilla (Colombia). © EFE/Ricardo Maldonado Rozo

Un empate también podría valerle siempre y cuando Perú pierda y Chile, séptima ahora con 19 puntos, no gane su partido frente a Uruguay. En esta penúltima jornada Chile perdió 4-0 frente a la líder Brasil, pero no se la puede dar por descartada. Solo queda una jornada, y aunque Uruguay se juega la tercera plaza, esta válida se jugará como si fuera una eliminatoria a partido único. No es para menos, hay una repesca para un Mundial de por medio.

Queda por jugar el partido que esta jornada enfrenta a Argentina y Venezuela, pero ya no se juegan nada. También deberán jugar Argentina y Brasil un partido pendiente, pero los ojos del fútbol suramericano están puestos en la última jornada del martes 29 de abril. Promete ser emocionante.

Con medios locales.

Boletín de noticiasSuscríbase para recibir los boletines de France 24 Suscribo