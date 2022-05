El mexicano 'Canelo' Álvarez vive la segunda derrota de su carrera frente a Bivol

El boxeador Saúl 'Canelo' Álvarez vivió una sorpresiva derrota cuando el ruso Dmitry Bivol defendió con éxito su título de peso semipesado de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). El deportista se alzó con un triunfo por decisión unánime en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

El invicto Dmitry Bivol, quien mantiene el cinturón de peso mediopesado de la AMB, le propinó al boxeador mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez la segunda derrota de su carrera.

Después de 12 rounds, Bivol ganó la pelea por decisión unánime de los tres jueces que anotaron 115-113.

Utilizando la altura y el alcance a su favor, Bivol venció continuamente a Álvarez durante toda la disputa para retener su título en el T-Mobile Arena, en Las Vegas, EE. UU.

El ruso se alzó con el triunfo tras caminar primero hacia el ring en medio de abucheos, mientras su retador mexicano protagonizó una gran entrada con banda de mariachis y fuegos artificiales.

Pero Bivol solo quería pelear y lo hizo. “No importa cuál, primero o segundo, no me importa, solo quería esta pelea (…) No importa qué sonido tenga, qué sonido tenga yo, cómo entró, escuché a la multitud, realmente disfruté cómo la multitud gritaba”, destacó el ruso.

Bivol: "Creo que desde el (inicio) de la pelea, vi lo que quería hacer"

Después de abrir la pelea con un trío de rondas muy cerradas, estaba claro que Bivol podría utilizar sus ventajas para golpear a Álvarez y mantenerlo alejado.

De manera dominante, Bivol conectó el 36% de sus golpes de poder, según CompuBox, y superó a 'Canelo', 152-84. Los 84 golpes de 'Canelo' fueron los menos conectados en una pelea de 12 asaltos.

“Sabía que él tiene golpes duros y golpearía mi cuerpo o mi brazo (…) Creo que desde el (inicio) de la pelea, vi lo que quería hacer”, explicó Bivol.

Russian light heavyweight champion Dmitry Bivol has stunned the boxing world with a surprise victory against star Canelo Álvarez — who hadn't lost a fight since 2013.https://t.co/51p0CPG71y — NPR (@NPR) May 8, 2022

Bivol aparentemente tomó el control en el quinto asalto, cuando puso a Álvarez contra las cuerdas y le asestó varios impactos en la cara.

Fue el aplomo y el control lo que le permitió al ruso lanzar golpes directos a través de los brazos de 'Canelo' y en su rostro para cerrar la contienda y ayudarlo a ganar siete de los ocho asaltos finales en las tarjetas de puntuación de los tres jueces.

'Canelo': No me siento avergonzado

Álvarez, considerado uno de los mejores luchadores libra por libra, venía de escribir historia meses atrás. En noviembre se convirtió en el primer campeón indiscutible del peso supermedio (168 libras-76,2kg).

“No me siento avergonzado porque busco esos retos que muchos no hacen por miedo a perder (…) Hoy estaba buscando la grandeza”, recalcó el deportista hispano en una rueda de prensa.

Dmitry Bivol moves to 20-0 with a unanimous decision victory over Canelo Alvarez #canelobivol pic.twitter.com/DxRHUHl3oP — Jesse Merrick (@JesseNews3LV) May 8, 2022

‘Canelo’ Álvarez, quien volvió al peso más pesado de su carrera para competir por el título de las 175 libras (79,4kg), no estuvo de acuerdo con los jueces y dijo que cree que perdió cuatro o cinco asaltos como máximo.

“Definitivamente no perdí la pelea (…) Creo que me cansé un poco hacia las rondas finales, pero me sentí bien”, subrayó a través de un intérprete.

Con una cláusula de revancha en el contrato, el boxeador latinoamericano señaló después de la pelea que quiere una revancha con el campeón ruso nacido en Kirguistán.

La única otra derrota de Álvarez fue ante Floyd Mayweather Jr. en 2013.

Con Reuters, AP y EFE

