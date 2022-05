Premio Marc-Vivien Foé 2022: el marfileño Seko Fofana, capitán y mejor jugador del RC Lens

Capitán y pilar del RC Lens, el marfileño internacional Seko Fofana ganó la edición 2022 del premio Marc-Vivien Foé, entregado al mejor jugador africano de la temporada en la Ligue 1 por France 24 y RFI. Ineludible y decisivo en el centro del campo del Lensois, se ha consolidado como uno de los centrocampistas más laureados del campeonato.

Es el acelerador de partículas del RC Lens. El internacional marfileño Seko Fofana, que ha sido uno de los protagonistas de la temporada, ha sido galardonado con el premio al mejor jugador africano de la Ligue 1 por RFI y France 24. Esta distinción llega en reconocimiento a un centrocampista impresionante por su regularidad y generosidad, que encadenó, día tras día, actuaciones de altísimo vuelo.

Seko Fofana fue uno de los principales protagonistas de la excelente temporada del club norteño, que se situó en la mitad superior de la tabla por segunda temporada consecutiva, dos años después de su ascenso a la Ligue 1.

Indispensable y decisivo, con 8 goles en 37 partidos de liga (la temporada más prolífica de su carrera), el marfileño ha respondido plenamente a las esperanzas depositadas en él a su corta edad.

Nacido en París el 7 de mayo de 1995, se inició en el París FC entre 2004 y 2010, antes de incorporarse al centro de formación del Lorient (2010 a 2013), donde fue entrenado por Julien Stéphan, actual entrenador del RC Estrasburgo. Aunque estaba influenciado por la filosofía de juego de Christian Gourcuff, el entrenador del primer equipo en ese momento, se negó a firmar su primer contrato profesional con Les Merlus porque no había tenido una oportunidad en la Ligue 1.

Fichado a los 18 años por el Manchester City

Estaba en el punto de mira del Manchester City, que se fijó en él en los partidos jugados con las selecciones sub-16 y sub-17 de 'Les Bleus', y se incorporó al club inglés en 2013 con 18 años, convirtiéndose en el primer jugador joven que dejaba el FC Lorient tan pronto.

Fue un movimiento profesional atrevido. Sin embargo, tras incorporarse inicialmente a un equipo juvenil, Seko Fofana no tardó en sumarse a la plantilla profesional, donde se codeó con jugadores de primera fila, como su compatriota e ídolo Yaya Touré, el campeón del mundo español David Silva, el internacional francés Samir Nasri y el formidable delantero argentino Sergio Agüero. Escuchó atentamente los consejos de sus prestigiosos entrenadores, como Manuel Pellegrini y Roberto Mancini.

Pero Seko Fofana no jugó ningún partido con el primer equipo. Continuó su aprendizaje en la reserva, a las órdenes del francés Patrick Vieira.

Sus actuaciones atrajeron al Fulham, entonces en la Championship (segunda división inglesa), que lo acogió como cedido (2014-2015). La temporada siguiente, descubrió por fin el máximo nivel y la Ligue 1 gracias a una nueva cesión, esta vez en Córcega, en las filas del Sporting Club de Bastia (2015-2016).

Una primera experiencia en la Ligue 1 en Córcega

El club terminó en una respetable décima posición, y Seko Fofana, que hizo una buena temporada y jugó 32 partidos, llamó la atención del Udinese. El club de la Serie A, especializado en la contratación de jóvenes promesas, convenció al City para que vendiera a su aspirante a cambio de un cheque de 3,5 millones de euros.

Fue en este club italiano (2016 a 2020) donde Seko Fofana, que decidió jugar con la selección de Costa de Marfil (6 partidos), se estabilizó y dio los pasos que le separaban del primerísimo nivel poco a poco. Cuatro temporadas completas en un campeonato difícil y decididamente táctico.

Con esta experiencia a sus espaldas, Seko Fofana decidió volver a Francia, a pesar de una oferta del Atalanta de Bérgamo, que ofrece un fútbol de los más atractivos de Europa.

Aunque se rumoreó varias veces que podría estar en el Olympique de Marsella, fue el Lens, que acababa de ascender a la Ligue 1, quien pagó un récord del club de 10 millones de euros, el que lo contrató en agosto de 2020. Estuvo ligado al Artois hasta 2024 y rápidamente se convirtió en uno de los jugadores clave del club junto a su compañero congoleño Gaël Kakuta, que ganó el premio Marc-Vivien Foé 2021. El público del estadio de Bollaert lo adoptó rápidamente y se estableció como un jugador importante en el campeonato.

"He visto algunos conjuntos, pero este es el mejor equipo en el que he estado. La última vez que estuve en este grupo fue en el equipo juvenil del City", dijo a la publicación 'So Foot' en mayo de 2021.

Seko Fofana está tan comprometido con su club que se negó a defender los colores de Costa de Marfil en la última Copa Africana de Naciones para centrarse en las competiciones francesas. Esta decisión le ha valido muchas críticas en Costa de Marfil, aunque seguro que le apetece jugar la Copa Africana de Naciones 2023, que se organizará en el campo de los Elefantes.

Mientras tanto, aunque vuelve a estar en el punto de mira de los grandes clubes europeos, el futuro del capitán del Lens puede estar en otro lugar que no sea el norte de Francia. ¿La oportunidad de descubrir la Liga de Campeones?

*Seko Fofana fue designado por un jurado compuesto por cerca de 100 periodistas especializados en fútbol francés y africano de una lista de 12 jugadores previamente establecida por los servicios deportivos de RFI y France 24.

Desde 2011, el trofeo al mejor jugador africano de la Ligue 1 lleva el nombre de Marc-Vivien Foé en homenaje al jugador camerunés que falleció repentinamente durante un partido en el estadio Gerland de Lyon, el 26 de junio de 2003. Pueden optar al Marc -Vivien premio Foé jugadores que hayan vestido los colores de una selección africana y que hayan disputado al menos 15 partidos en la Ligue 1 esta temporada.

*Adaptación de su versión original en francés

