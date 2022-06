Iga Swiatek fue implacable y arrolló a Cori Gauff para ganar su segundo Roland Garros

La número 1 del mundo ratificó su condición de favorita y superó por 6-1 y 6-3 a la estadounidense Cori Gauff, de apenas 18 años, en la final del abierto francés. La polaca levantó el trofeo Suzanne-Lenglen por segunda vez tras su éxito de 2020. Además, cosechó su 35° victoria consecutiva. Tras el triunfo, le dedicó unas palabras a Ucrania: "Que se mantenga fuerte".

Con solo 21 años, la polaca Iga Swiatek puede presumir de contar con dos títulos de Roland Garros en sus vitrinas. Y el segundo lo consiguió con un tenis impecable: en la final de este sábado se coronó sin atenuantes tras superar a la estadounidense Cori Gauff, de 18 años, por 6-1 y 6-3.

En la pista Philippe Chatrier, la actual número 1 del mundo sometió a su rival desde el inicio y resolvió el encuentro en solamente 68 minutos. De esta manera acentuó su dominio en el circuito tras obtener su 35° victoria al hilo en torneos WTA e igualó el récord de Venus Williams, poseedora de la racha más larga de una mujer en este siglo.

Este Roland Garros –el segundo en su corta carrera- es el sexto título al hilo de Swiatek en este 2022. Una cuenta que, además este Grand Slam, incluye los Masters de Indian Wells, Miami y Roma. Además, en esta temporada, la polaca está siendo implacable contra sus competidoras. En París solamente cedió un set en todo el certamen. Fue en la cuarta ronda, contra la china Zheng Qinwen.

Swiatek, la décima mujer en ganar al menos dos Roland Garros en la era abierta, portó una cinta con los colores de la bandera de Ucrania en su gorra a lo largo del torneo. Tras su consagración, le dedicó unas palabras a los habitantes del país que padece la ofensiva de Rusia. "Quería decirle algo a Ucrania. Manténganse fuertes, la guerra todavía está allí", expresó.

Swiatek brilló y sometió a la joven Gauff

'Coco' Gauff inició demasiado tensa el partido y el alto nivel de su rival la pusieron 0-3 y con dos posibilidades de quiebre en contra en apenas 16 minutos de juego. Su reacción fue demasiado tardía y cayó por 6-1 en el primer segmento.

En el segundo set, la estadounidense –que no había cedido ningún parcial a lo largo del campeonato- no pudo aprovechar las oportunidades que le facilitó Swiatek y terminó cayendo 6-3. A lo largo del partido redondeó 23 errores no forzados y tres dobles faltas, cifras demasiado negativas para un duelo decisivo ante la solidez de la polaca.

Desconsolada, la N°18 del ranking no pudo batir la marca de María Sharapova y convertirse en la ganadora individual más joven de un Grand Slam desde la coronación de la rusa en Wimbledon 2004.

Después de caer en su primera final de un torneo grande, Gauff tendrá revancha en dobles femenino. El domingo, junto a su compatriota Jessica Pegula, chocarán contra la dupla favorita compuesta por las francesas Caroline García y Kristina Mladenovic.

Argentina perdió tres finales en un día

El tenis argentino tuvo tres oportunidades de coronarse en Roland Garros en tres ramas diferentes, pero no alcanzó el éxito. En la final junior del single femenino, Solana Sierra fue derrotada por la checa Lucie Havlickova por doble 6-3.

Por otro lado, en adaptado masculino, Gustavo Fernández -número 3 del mundo- no pudo contra el japonés Shingo Kunieda, líder del ranking mundial. El electrónico dejó un 6-2, 5-7 y 7-5 a favor del asiático.

Por último, en la especialidad leyendas femenino, Gabriela Sabatini y Gisela Dulko perdieron por 1-6, 7-6 y 10-6 en el set tie-break ante las italianas Flavia Pennetta -expareja de Dulko en el profesionalismo, juntas fueron N°1 del ranking de dobles femenino- y Francesca Schiavone.

Con EFE

