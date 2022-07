Guatemala tiene a un 'dreamer' como finalista mundial en Eugene

MUNDIAL DE ATLETISMO OREGON 2022

Luis Grijalva representa a Guatemala por convicción. Desde los dos años vive en Estados Unidos. Habla poco español, pero sus ganas de convertirse en el mejor corredor del país que lo vio nacer lo han llevado a superar barreras migratorias. Hoy es finalista mundial, con los mejores registros de su país en los 5000 metros. Paradójicamente, nunca ha pisado una pista en Centroamérica.

La historia de Luis Grijalva puede ser la de cualquier joven inmigrante latinoamericano de Estados Unidos. La única diferencia es que él sabe correr distancias largas y hoy está en la final de los 5000 metros del Mundial de Eugene, en Oregon.

Luis tiene 22 años y nació en Ciudad de Guatemala. Sin embargo, la mayor parte de su vida la ha pasado en California y Arizona. Sus padres le trajeron a Estados Unidos siendo un infante. Desde entonces vive y se desarrolla en este país, donde logró entrar en la Universidad del Norte de Arizona. Desde ahí le ha demostrado a Guatemala y al mundo que para correr por su país sólo necesita una pista de atletismo.

Cuando venció la visa de trabajo de los padres de Luis, ellos decidieron quedarse en Estados Unidos, generando de esta manera un estatus ilegal en el joven, que siempre se interesó por correr. Desde entonces, Luis Grijalva pertenece al programa DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia), un programa del gobierno de Estados Unidos que da protección temporal a los niños que de manera involuntaria ingresaron al país. Hoy más de 800.000 jóvenes pertenecen a este programa. Entre ellos el finalista mundial de Oregon 2022.

“Mis padres me trajeron aquí cuando yo era muy pequeño. Mi infancia fue como la de cualquier niño. Sin embargo, a mí siempre me gustó el deporte. En la escuela, en todos lados quería correr. En California hay buen clima, así que podía correr prácticamente todo el año afuera. Por eso me gustó tanto estar en este deporte”.

“Guatemala, te quiero” fue el mensaje que envió Luis en perfecto español, una vez cruzó la meta en la clasificación de la prueba de 5000 m del Mundial de Atletismo. Su tiempo fue de 13:14.04 minutos, y sirvió para meterse en la gran final, como uno de los 15 mejores corredores de todo el mundo. El trayecto no ha sido fácil para él, pero esta vez agradece que los campeonatos mundiales se disputen por primera vez en Estados Unidos.

“Afortunadamente, no tuve que salir del país porque el mundial es aquí, si no muy probablemente no hubiese podido ir. Para mi lo más importante es que Guatemala tiene uno de los 15 mejores corredores del mundo en la distancia. Representar a mi país es un orgullo, estoy aquí para hacerlo lo mejor que puedo¨.

Una de las condiciones de los llamados 'dreamers' es que al salir de territorio de Estados Unidos no pueden volver a entrar. DACA no otorga una vía expedita para la obtención de la residencia permanente o la ciudadanía. Los beneficiarios de DACA pueden solicitar una autorización de viaje a través de un advance parole, un documento que permite a los 'dreamers' viajar al extranjero con fines laborales, educativos o humanitarios.

“Para pedir este permiso siempre se necesitan dos o tres meses de muchos papeles. Tengo que demostrar siempre que voy a competir y que lo hago al más alto nivel. Para los Juegos Olímpicos de Tokio casi pierdo mi viaje, pero gracias a mi abogada pudimos irnos dos días antes de iniciar mi competencia. Siempre tengo miedo de no poder asistir a los eventos, pero no pierdo la fe de que las cosas algún día cambien. Yo solo quiero correr”.

El Hayward Field de Eugene le trae muy buenos recuerdos a Grijalva. Fue en el mismo estadio que el domingo lo verá finalista mundial, donde consiguió la clasificación a los Juegos Olímpicos. Ahí registró un tiempo de 13:13.14 minutos el 11 de junio de 2020, durante el Campeonato Nacional al aire libre de la NCAA. Desde entonces es uno de los mejores del ranking mundial y el más importante fondista guatemalteco, sin haber tocado una pista en su ciudad natal.

