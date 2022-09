El adiós de Roger Federer, la leyenda del tenis

Roger Federer se despidió del tenis jugando junto a el que ha sido su mejor compañero y adversario durante su carrera. En un partido apretado (4-6, 7-6, 11-9), Federer finalmente perdió con Rafael Nadal contra Jack Sock y Frances Tiafoe en el torneo Laver Cup 2022 en Londres. En un final muy emocionante, el tenista suizo cerró su carrera entre lágrimas y una larga ovación del público del O2 Arena de la capital británica.

Federer y Nadal perdieron frente a los dos estadounidenses en un super tie break en el último set (4-6, 7-6, 11-9). Pero esta derrota es anecdótica, el partido era antes de todo, la última ocasión para sus fans de ver a Federer participar como jugador profesional y de despedirse de la leyenda del tenis.

"Ha sido un gran día. No estoy triste, estoy feliz. Es genial estar aquí. Estaba preocupado porque no quería que nada estropeara la fiesta como una lesión... No quería estar solo para vivir este momento. Siempre me he sentido como un jugador de equipo. Es realmente una fiesta. Ha sido un gran viaje", dijo Federer después del partido.

Los dos errores de Jack Sock en la volea dieron a Federer y Nadal el primer set. En el segundo, hubo un break sobre el servicio del español, seguido de la ecualización de los estadounidenses y finalmente, el super tie break del tercer set, que concedió la victoria al equipo mundo.

Los miembros del Equipo Europa y del Mundo levantan a Roger Federer al final de su último partido tras anunciar su retirada, en Londres, el 23 de septiembre. © Reuters/Andrew Boyers

Federer luchó durante su último partido ATP y compartió una vez más grandes momentos de tenis, con una sonrisa que no se le quitó en todo el juego. Incluso tuvo un poco de suerte de principiante en el tercer juego, pasando la pelota por el diminuto agujero entre el poste y la red.

Él que es considerado uno de los mejores jugadores de tenis de todos los tiempos anunció su retirada el 15 de septiembre, por una condición física que se deterioró. Con 41 años y 20 títulos de Grand Slam, ha marcado la historia de este deporte.

Federer acabó su carrera en Londres donde todo empezó. En 2003, con solo 22 años, Federer ganó Wimbledon, la primera victoria en Grand Slam de un suizo. En total ganó 103 torneos, permaneció 310 semanas como número 1 del ranking ATP y tiene uno de los estilos de juegos más elegantes de la historia.

"Nunca hubiera esperado todo esto. Yo solo quería jugar al tenis. Ha sido perfecto, lo haría de nuevo. Mi final ha sido como lo deseaba", comentó en Londres este viernes.

Federer llora al final de su último partido tras anunciar su retirada, en Londres, Reino Unido, el 23 de septiembre. © Reuters/Andrew Boyers

Fue también acompañado por sus compañeros Djokovic, Murray, Tsitsipas y otros, así como su público y su familia en el momento en que Federer puso el broche final a su trayectoria deportiva. Una final muy emocionante para todos los que estaban en el O2 Arena británico.

“Ha sido un gran viaje personal, un gran viaje. He recibido el apoyo de mucha gente en muchos lugares. Apenas puedo hablar. Todo mi equipo y mi familia están aquí. Tengo a todo el mundo aquí, a las chicas, a los chicos (se corta y se dirige a su mujer entre lágrimas) Podías haberme dicho que parara hace mucho tiempo pero seguiste presionándome. Doy las gracias a mi madre y a mi padre, que me han apoyado tanto a lo largo de mi vida. Ha sido una velada fantástica, ¡gracias a todos!”, dijo Federer.

Roger Federer con Rafael Nadal al final de su último partido tras anunciar su retirada, en Londres, Reino Unido, el 23 de septiembre. © REUTERS/Dylan Martinez

Compartió el último de sus 1527 partidos con Rafael Nadal, al lado de quien empezó su carrera profesional y quien finalmente se convirtió en amigo.

"Son muchos años compartiendo muchos momentos. Cuando Roger se va del circuito, una parte importante de mi vida se va también", confió Nadal. Efectivamente, para todos los fans de tenis, habrá un antes y un después de Federer. Pero como él mismo ha señalado, seguirá participando en el tenis, en una forma aún por definir.

