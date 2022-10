Nairo Quintana anuncia su retirada del equipo francés Arkea Samsic

El ciclista colombiano ganador del Giro de Italia y la Vuelta a España, Nairo Quintana, anunció que se retirará del equipo Arkea Samsic, donde estaba desde 2020. El deportista no expresó los motivos de su salida. Quintana continúa con su defensa en la Unión Ciclista Internacional, tras salir positivo a tramadol, una sustancia prohibida, en el Tour de Francia.

El ciclista colombiano Nairo Quintana ganador del Giro de Italia en 2014 y la Vuelta a España en 2016, entre muchos otros galardones, tomó la decisión de retirarse del equipo francés Arkea Samsic, a pesar de que había anunciado el 16 de agosto la renovación con la escuadra por otras tres temporadas.

En un video publicado dijo que agradecía “al equipo Arkea Samsic por estos tres años donde pudimos tener muchas carreras que ganamos, muchas que perdimos con subidas y bajadas donde entregué mi experiencia a un gran equipo. Tuve la oportunidad de conseguir los puntos para llevar al equipo al World Tour, como lo había dicho cuando me contrataron, así que esperamos que el año próximo el equipo esté corriendo en el pelotón del World Tour".

La decisión de su retiro se produce en un momento en que el colombiano está envuelto en una disputa con la Unión Ciclista Internacional, UCI, tras haber dado positivo a tramadol en el Tour de Francia, una sustancia que no es considerada dopaje, pero que es un fuerte analgésico y está prohibido en las competiciones desde marzo de 2019. Tras este resultado fue despojado del sexto lugar en el Tour y de los puntos que había ganado.

El colombiano está defendiendo su caso ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo, TAS, y dijo estar “optimista porque soy honrado, soy honesto, no he hecho nada malo, nada ilegal y quiero defenderme por eso mismo ante el TAS. Por eso he llegado ante esta instancia, y espero defenderme pronto, dar buenas noticias a todos ustedes, sobre todo a mi país".

En 2019, del Movistar al Arkea Samsic

En 2019, Quintana pasó del Movistar, equipo que le produjo varias de sus grandes victorias, al Arkea Samsic donde en 2020 el pedalista logró que el equipo no descendiera, al lograr los puntos necesarios. Esto hizo que los franceses llegaran al World Tour en 2023, aunque podrían perder esta clasificación, ya que sin los puntos de Quintana podrían descender de categoría.

Sin confirmar cuál será su paso a seguir, Quintana de 32 años agregó que “vamos a seguir pedaleando hacia adelante, vamos poco a poco a comentar sobre mi futuro hacia adelante, quiero seguir mostrando el corredor que soy, de lo que estoy hecho, de lo que puedo hacer”

El ciclista comentó que se ha perdido competiciones debido a problemas de salud y que a partir de este momento dará por terminada su temporada, pero aseguró que asistirá a dos eventos, el Gran Fondo Nairo Quintana México que se celebrará en octubre en San Luis Potosí, y el Gran Fondo Nairo Quintana Antioquia.

Con EFE y medios locales

