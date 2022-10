Balón de Oro 2022: Benzema se estrenó; la española Putellas ganó su segundo consecutivo

Balón de Oro 2022

Este lunes en Francia se entregaron los premios Balón de Oro 2022, que galardonaron a delantero del Real Madrid Karim Benzema como el mejor jugador de fútbol de este año. El ‘Gato’ fue premiado luego de tener una destacada temporada en el club madrileño. Por su parte, la española Alexia Putellas, jugadora del FC Barcelona, se consagró como la mejor jugadora del fútbol femenino por segundo año consecutivo.

A sus 34 años, el francés Karim Benzema se convirtió este lunes por primera vez en el mejor jugador del mundo tras recibir el Balón de Oro, el mayor honor a nivel futbolístico que es entregado desde 1956 por la revista 'France Football'.

Benzema logró el galardón tras su desempeño en la última temporada con el Real Madrid y fue entregado por su exentrenador, Zinedine Zidane, en el Teatro Chateles de París.

Karim Benzema recibe el Balón de Oro de manos del último ganador francés, Zinedine Zidane. © Franck Fife, AFP

El atacante se llevó la victoria por delante de Kevin De Bruyne, Robert Lewandowski y Sadio Mané, asimismo nominados por la publicación francesa.

"Este premio que tengo delante me llena de orgullo. Cuando era pequeño, era un sueño de la infancia, nunca me rendí... Todo es posible", dijo Benzema tras recibir el balón.

"Hubo un periodo difícil cuando no estaba en la selección francesa, pero nunca me rendí. Estoy muy orgulloso de mi trayectoria aquí. No fue fácil, también fue un momento difícil para mi familia".

Benzema es el quinto jugador francés en recibir el reconocimiento, luego de que figuras como Zidane, Raymond Kopa, Michel Platini y Jean-Pierre Papin fueran merecedores del prestigioso galardón.

El año pasado el argentino Lionel Messi fue el ganador de su séptimo Balón de Oro, aunque en esta ocasión no estaba dentro de los candidatos a este reconocimiento.

Alexia Putellas, Balón de Oro femenino por segundo año consecutivo

Antes de conocerse el trinfo de Benzema, la revista entregó por segudo año consecutivo el Balón de Oro femenino a la española del FC Barcelona Alexia Putellas, quien se convirtió en la primera jugadora que repite galardón del reconocimiento, que fue creado en 2018.

La española Alexia Putellas recibió el lunes por la noche en París el Balón de Oro femenino por segundo año consecutivo. © Franck Fife, AFP

Putellas disputó el título frente a su compatriota Aitana Bonmatí y sus compañeras en el Barcelona Fridolina Rolfo (Suecia) y Asisat Oshoala (Nigeria), la francesa Wendie Renard, ganadora de la Liga de Campeones con el Lyon, la inglesa Beth Mead, y la alemana Alexandra Popp.

"Estoy muy feliz de estar aquí, muy contenta, la verdad es que cuando hace un año conseguimos ganar el primero me propuse intentar mejorar, para ponerlo al servicio del equipo y verme recompensada de esta manera, me enorgullece", afirmó Putellas tras recibir el galardón de manos de la estrella ucraniana Andrei Sevchenko, ganadora del reconocimiento en 2004.

Los otros galardonados de la noche

De igual manera, el delantero polaco Robert Lewandowski, ganó este lunes el Trofeo Gerd Müller al mejor goleador de la temporada pasada, en la que marcó 42 puntos para el Bayern Múnich antes de colgar la camiseta y vestir los colores del Barcelona.

"Agradezco a mis excompañeros del Bayern, pero también a los del Barcelona (su actual club). Tenemos que trabajar duro, que todo el equipo vaya en la buena dirección", añadió.

Por su parte el belga Thibaut Courtois, recibió el reconocimiento más importante que puede obtener un portero con el Trofeo Yashin, convirtiéndolo en el mejor bajo palos de la temporada pasada como lateral izquierdo.

