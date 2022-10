Linda Caicedo: talento, alegría y futuro del fútbol femenino mundial

Con 17 años, Linda Caicedo ya ha sido elegida como la mejor jugadora de una Copa América Femenina. También ha destacado en un Mundial Sub-20 y acaba de clasificar a las semifinales del Mundial Sub-17 con la Selección Colombia. En el país cafetero, ha sido dos veces campeona. Además, se encuentra entre las nominadas a mejor jugadora del mundo en los Globe Soccer Awards.

“Sabemos que esa selección tiene grandes jugadoras que debemos referenciar, como Caicedo que ahora es figura”, decía Rafaella, una de las volantes brasileras que fue campeona en la pasada Copa América Femenina, disputada en Colombia y en la que se impusieron a las anfitrionas en la final.

No necesita mucho espacio en la cancha para derrochar talento, pero si se lo dan, Linda emprende carrera mientras transporta el balón con una facilidad que dan ganas de jugar. Parece que esta joven llevara mucho tiempo en el fútbol de primer nivel, pero la realidad es que profesionalmente inició hace tres años.

El talento de esta colombiana es innato, se divierte con el balón y hace ver mal a sus rivales cuando con sus regates esquiva a una y a otra oponente en el campo hasta anotar. En sus 45 partidos como profesional ha anotado 19 goles.

Los primeros regates

Linda Lizeth Caicedo Alegría nació en Santiago de Cali, al suroeste de Colombia, pero toda su vida se ha desarrollado en Villa Gorgona, una localidad pequeña en el departamento del Valle del Cauca.

No se sabe si ella eligió al fútbol o fue al revés. Desde muy pequeña supo que su camino estaría en una cancha al lado de otras diez jugadoras. Caicedo, a diferencia de otras niñas de su edad, pedía botas de fútbol y balones a sus padres, Mauro y Herlinda, quienes no dudaron en apoyarla desde el principio.

“A los cinco años, entró a prekínder al colegio y allá era la que imponía cuando salían al recreo. Jugaba por todo lado y en el colegio le vieron ese talento” dijo el señor Caicedo en una entrevista con Noticias Caracol.

Real Juanchito FC fue el primer club que le abrió las puertas a Linda, un club donde solo jugaban hombres. A ella no le importó que tuviera que jugar solo con niños; de hecho, atribuye y agradece muchas de sus cualidades a ese período de formación.

Pasó el tiempo y las calles que vieron crecer a Linda, se quedaban pequeñas para el enorme talento que ya demostraba enfrentando a varones. Fue entonces que con diez años ingresó a su primer club femenino: Generaciones Palmiranas. Un conjunto del municipio de Palmira, por el que han pasado grandes representantes colombianas.

Su paso al Club Atlas CP, un antes y un después

Los hermanos Pineda, Dubán y Carolina, fundadores del Club Atlas CP, cambiarían radicalmente la historia futbolística de Linda Caicedo. La recibieron a los 11 años y desde ahí esta joven comenzaría brillar en torneos nacionales amateurs.

Integró la Selección Valle, de su región, en las categorías infantiles y juveniles. Fue campeona y goleadora desde que se puso la camiseta para representar a su departamento.

#FinalesDeLiga



Hoy en la cancha principal de la unidad panamericana se realizó la final del Campeonato departamental de Liga Prejuvenil femenina.



Campeón: Atlas Cp

Subcampeón: Sports Teens

Valla menos vencida: Atlas Cp

Goleadora:linda Caicedo Atlas Cp



Las mejores capturas 📸 pic.twitter.com/GzaAugCkYV — Liga Vallecaucana de fútbol (@lifutbolvalle) June 22, 2019

Sin televisión ni mucha prensa hasta ese momento, los que la veían sabían que en Colombia había una jugadora que tarde o temprano daría de qué hablar por sus regates, goles y alegría en la cancha.

Pero justamente fue en el 2019 que, gracias a la alianza que realizó Atlas CP con el club América de Cali, equipo histórico del fútbol colombiano, varias jugadoras amateurs tendrían la posibilidad de debutar en la Liga Profesional Femenina de este país, inaugurada en 2017.

Carolina Pineda, fundadora de Atlas CP, además de empresaria y experimentada volante de la Selección Colombia, militaba en el América y decidió proponerle a Marcela Gómez, presidenta del equipo femenino, que le diera la oportunidad a esta joven talentosa. Aunque apenas tenía 14 años, Carolina creía que Linda ya estaba lista para la esfera profesional.

Un debut soñado en el fútbol profesional

¿Quién con 14 años tendría la frialdad de ingresar al campo de juego en su primer partido y marcar un gol tras haber hecho una jugada maradoniana? La respuesta es clara: Linda Caicedo.

Linda Caicedo, figura con América de Cali femenino, anotó gol en su debut y se perfila como una gran jugadora. pic.twitter.com/anWs9ayGWi — Win Noticias (@NoticiasWin) July 16, 2019

Un 15 de julio del 2019 y con la camiseta número 15 en su espalda, Linda debutaría en la Liga Femenina de su país al minuto 74 para finalizar un partido contra Cortuluá. Bastaron instantes para que la hija de Herlinda y Mauro mostrara su magia en la cancha y pusiera a ganar a su equipo después de una jugada característica de los cracks en este deporte.

“Ver jugar a Linda es ver jugar a Neymar en versión femenina. Tiene la capacidad de acelerar sobre la aceleración y eso es algo que muy pocas personas en el fútbol lo tienen”, expresaba Carolina Pineda, justo después del debut de la colombiana.

De ahí en adelante, el arco estuvo abierto para Caicedo, quien no se cansó de anotar y de aportar jugadas exquisitas a los fanáticos e hinchas del conjunto escarlata. La colombiana terminaría siendo la goleadora de la liga en el 2019, con siete goles en siete partidos jugados incluyendo la final, pues sería campeona en su primera aparición como profesional. También marcó el tanto del título para el América de Cali. Todo a pedir de boca.

Momentos difíciles de su carrera y llegada al Deportivo Cali

La crack que venía de ser campeona y goleadora con tan solo 14 años y que se robaba las miradas y los elogios de sus compañeras, entrenadores y rivales, conocería poco después del título nacional que por reglamentación de la Confederación Suramericana de Fútbol (Conmebol) no podría estar en la Copa Libertadores Femenina.

La Conmebol, como parte de su política de no explotación infantil, tenía dentro de su reglamento la prohibición de participación en el torneo continental femenino a las futbolistas menores de 16 años.

De cara al 2020, Linda cambió de aires en un traspaso que dio mucha de que hablar en la ciudad de Cali. La delantera pasó del América de Cali al Deportivo Cali, su histórico rival.

Caicedo firmó un contrato por tres años con la escuadra azucarera y comenzaró a vivir sus primeros partidos en la Selección Colombia de mayores.

El primer año para ella en el Cali no fue el mejor porque, aunque marcó tres goles en los siete partidos disputados, el equipo no llegó a la final del campeonato local. Su primer título bajo su nuevo escudo llegó en el 2021, cuando levantó la Liga Femenina por segunda vez y, además, con el tiquete para participar en su primera Copa Libertadores en la que anotó cuatro dianas. El Cali no superó los cuartos de final en el certamen continental.

En 2022, Linda volvió a disputar una final de la Liga Femenina de Colombia. Esta vez tuvo enfrente al su anterior equipo: el América de Cali. Las Diablas Rojas amargaron a la delantera y la dejaron sin su segunda corona, aunque Linda marcó un tanto en la final.

Su protagonismo con la Selección Colombia

Linda Caicedo disputó este pasado mes de julio en su país natal la Copa América Femenina. Colombia se quedó a las puertas de alcanzar la gloria, pero perdió en la final de Bucaramanga ante la poderosa Brasil, la ocho veces campeona.

Linda Caicedo fue premiada como la mejor jugadora de la Copa América Femenina, disputada en Colombia, en la que su país terminó como subcampeona. Bucaramanga, Colombia, 30 de julio de 2022. © Fernando Vergara / AP

Caicedo, sin embargo, alzó el premio a mejor jugadora de ese torneo. Un logro que se suma a otras hazañas de una futbolista de apenas 17 años: goleadora de la Liga Femenina de Colombia en el 2019, 12 goles marcados durante este año y máxima goleadora de las Selecciones Colombia en los mundiales. Dos goles con la Selección Colombia de Mayores; con la Sub-20, 2 goles; con la Sub-17, lleva 4 goles, uno de ellos, frente a Tanzania, en la eliminatoria de cuartos de final que las cafeteras superaron este 22 de octubre.

Su sonrisa es muestra de su fútbol, un fútbol alegre y colorido, lleno de regates y movimientos atrevidos para eludir a las rivales. Linda Caicedo hoy no es una promesa del deporte, es una realidad.

