"'Culers', les tengo que contar una cosa": Gerard Pique cuelga las botas en el Barça

El futbolista Gerard Piqué, conocido defensa del Fútbol Club Barcelona, Barça, dice adiós a las canchas este sábado cuando jugará su último partido contra Almería. Tras disputar más de 600 partidos y con un palmarés excepcional, la estrella del fútbol español decide dar un paso al costado y colgar los guayos del equipo que le dio tantos logros. Su estado físico en las últimas temporadas no era el preferido de su técnico Xavi Hernández.

El conocido futbolista defensa del Barça, Gerard Piqué, de 35 años, anunció que se retira del fútbol profesional y que jugará su último partido contra Almería este sábado en el estadio Camp Nou de Barcelona.

En un video publicado en Twitter anunció su retiro y dijo que pasará a ser un 'culer' más, como se les conoce a los aficionados del equipo barcelonés.

En la publicación que dura más de dos minutos dijo que animará al equipo y transmitirá “el amor por el Barça” a sus hijos tal y como su familia lo hizo con él. Además, señaló: "Vosotros, culers, me lo habéis dado todo, y ahora que los sueños de ese niño se han cumplido he decidido que es el momento de cerrar este ciclo. Siempre he dicho que después del Barça no habría ningún otro equipo. Y así será".

Con estas palabras pone fin a su paso por el fútbol y a catorce temporadas en el Barça, club que ayudó a formarlo. Piqué jugó también en el Manchester United entre 2004 y 2006, y en 2007 tras pasar por el Zaragoza.

En 2008 llegó al Barcelona bajo la batuta del legendario técnico, Pep Guardiola.

Piqué y su bajo rendimiento

El inicio de la temporada de este año no estuvo en buena forma por lo que el actual técnico del Barça desde 2021, Xavi Hernández, no lo escogía lo suficiente para jugar y tan solo participó de nueve encuentros. El director técnico prefería a Marcos Alonso sobre Piqué.

En los encuentros donde le fue permitido participar no brilló en el campo, en el partido del Barcelona Fútbol Club contra el Milán, cuyo resultado fue empate a 3 goles, Piqué estaba de titular.

En esta contienda el Barça quedó prácticamente eliminado de la Liga de Campeones, y Piqué quedó registrado en la foto del gol que convirtió el Milán.

Palmarés del defensa del Barça

El defensa jugó ocho Ligas, cuatro Ligas de Campeones, una de ellas con el Manchester United, siete Copas del Rey, tres Mundiales de Clubes, tres Supercopas de Europa, seis Supercopas de España, una Premier League, una Copa Inglesa, una Eurocopa y un Mundial.

Fútbol - Liga de Campeones - Grupo C - FC Barcelona - Inter de Milán - Camp Nou, Barcelona, España - 12 de octubre de 2022 Gerard Piqué del FC Barcelona en acción con Denzel Dumfries del Inter de Milán © Reuters/Albert Gea

Con la camiseta del Barcelona disputó 615 partidos desde 2008.

El jugador tenía contrato con el club hasta junio de 2024. Hace dos años había declarado que: "el equipo necesita cambios y no hablo ni de jugadores ni entrenadores. Nadie es imprescindible. Yo soy el primero que me ofrezco a irme si llega sangre nueva para cambiar esta dinámica. Hemos tocado fondo".

Piqué finalmente renuncia tras un divorcio de fama mundial con la cantante colombiana Shakira con la que tiene dos hijos, Sasha y Milán. En la última frase de su video de despedida concluye con "Ya me conocen, tarde o temprano, volveré. Nos vemos en el Camp Nou. Visca el Barça, siempre."

