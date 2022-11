Cristiano Ronaldo rescinde contrato con Manchester United “de común acuerdo”

Tras la escalada de tensión que el astro portugués propició con declaraciones explosivas contra dirigentes, exentrenadores, el manager actual y miembros del staff en general, los caminos de ‘CR7’ y “Los Diablos Rojos’ vuelven a separarse. El club comunicó que interrumpirán el contrato con el futbolista, que actualmente está concentrado con su selección, antes de debutar contra Ghana en el Mundial de Qatar 2022. Como agente libre, se abren especulaciones sobre su futuro.

Los últimos meses de Cristiano Ronaldo en Manchester United han sido una historia de conflicto creciente que este martes 22 de noviembre terminó abruptamente: el ídolo y el club inglés rescindirán el vínculo de “común acuerdo”.

A través de un breve comunicado a horas de la tarde europea, la entidad inglesa comunicó que ‘CR7’ “dejará la institución de manera inmediata”. “El club agradece la inmensa contribución del jugador durante sus dos etapas y le desea a él y a su familia lo mejor para el futuro”, agrega la misiva.

En un último escueto párrafo, remarcan que continuarán “enfocados en el progreso que el equipo ha logrado bajo la conducción de Erik ten Hag”, en un claro respaldo al entrenador, uno de los apuntados por el atacante en una entrevista difundida hace diez días.

Por su parte, el futbolista publicó una breve carta despedida donde aclara que “ama a los fanáticos de Manchester United y eso nunca cambiará” y expone que necesita “nuevos desafíos”.

En aquellas declaraciones con el periodista inglés Piers Morgan, Cristiano remarcaba que “no respetaba” a Ten Hag y que se sentía destratado por ingresar pocos minutos, en el mejor de los casos.

“No le tengo respeto porque no me muestra respeto. Si no me respeta, nunca le voy a respetar”, había lanzado Cristiano. “El United intentó forzar mi salida. No sólo el entrenador, sino también el resto de personas que rodean al club. Me sentí traicionado”, dijo.

En ese mismo reportaje, había cuestionado duramente el rumbo de Manchester United afirmando que “no había evolucionado nada” desde su partida en 2009 y la de su emblemático manager Alex Ferguson y criticando decisiones como la designación de Ralf Rangnick como técnico.

A los 37 años, el próximo paso de Ronaldo es una incógnita. En las primeras horas tras su desvinculación, surgieron los rumores de que el Newcastle United y el Al-Nassr de Arabia Saudita, clubes con el mismo dueño, Mohammed Bin Salman, heredero al trono saudí.

En tanto que la Mayor League Soccer de Estados Unidos sueña con adquirir una figura de renombre como la suya y la posibilidad de Paris Saint Germain queda flotando tras los dichos del propio Cristiano donde confiesa que le gustaría compartir equipo con su rival deportivo Lionel Messi.

Lo que es un hecho, es que el luso culmina su historia en Manchester tras 346 partidos jugados en dos etapas, 145 goles, 46 asistencias y diez títulos, donde se destaca la Champions League de 2008 y un tricampeonato en la Premier League entre 2006 y 2008.

