Mundial Qatar 2022

Bélgica se impone por la mínima diferencia ante Canadá en su primer encuentro en Qatar 2022

Bélgica venció a Canadá 1-0 en su debut mundialista. EFE - Rungroj Yongrit

Texto por: Manuela Cano

Con un tímido 1-0 Bélgica derrotó a Canadá y se llevó sus primeros tres puntos en el Mundial de Qatar de 2022. 'Los Diablos Rojos' no lograron mostrar el gran desempeño que los había caracterizado en Rusia 2018, mientras que los 'Canucks' se mostraron fuertes y organizados. Sin embargo, no lograron concretar y se quedaron con el sinsabor de no celebrar su primer grito de gol en su historia mundialista.