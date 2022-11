Japón remonta a Alemania y firma otro batacazo en Qatar 2022

MUNDIAL QATAR 2022

En Doha, el elenco japonés se sobrepuso a un 0-1 y a la superioridad alemana del primer tiempo, se sostuvo por el arquero Shuichi y lo dio vuelta con los ingresos de Ritsu Doan y Takuma Asano. Así, sacudió el inicio del Grupo E y puso bajo presión a Alemania, que no puede fallar en la segunda fecha ante España.

El fútbol asiático está aprovechando su "localía" en Qatar. Tras la hazaña histórica de Arabia Saudita frente a Argentina, este miércoles 23 de noviembre se sumó Japón, que bajó a Alemania en el inicio del Grupo E.

Aunque sin alcanzar la épica del triunfo saudita, el éxito nipón tuvo similitudes: los 'samuráis azules' también tuvieron que reponerse a la superioridad de su rival en el primer tiempo y mostraron disciplina y determinación para lograrlo. En esto fueron claves las atajadas de su arquero Shuichi Gonda y los ingresos determinantes de Ritsu Doan y Takuma Asano.

El sacudón para Alemania es más fuerte si se tiene en cuenta que generó situaciones muy claras, incluso en el segundo tiempo, y podría haber cerrado el partido con tranquilidad. A eso se añade que la derrota le obliga a no fallar frente a un rival de peso como España, el próximo domingo.

Japón, en tanto, logró un envión importante para sus opciones de clasificar a octavos de final. Si consigue los tres puntos ante Costa Rica en la segunda jornada, se encaminará a estar entre los 16 mejores.

Alemania choca con el muro Gonda; Doan y Asano cambian la ecuación

Alemania marcó notorias diferencias en el primer tiempo, con un dominio total desde el inicio del encuentro. Pese a que Japón apostó por cerrarse atrás, el conjunto teutón mostró dinámica para abrir espacios por los costados.

La única advertencia fue un gol anulado a Daizen Maeda, que convirtió a los 8 minutos pero estaba un metro en posición adelantada.

Ilkay Gündogan, desde el centro del campo, fue conductor de la ofensiva alemán y también finalizador con un par de remates de media distancia a los 20’ y 27’, ambos ahogados por el arquero Shuichi Gonda.

Pero a la media hora, otra vez a la espalda del lateral derecho Hiroki Sakai -por esa banda progresó Alemania con mucha facilidad-, se coló al área David Raum, que enganchó hacia adentro y fue derribado por Gonda. El árbitro salvadoreño Iván Bartón cobró penal que Gündogan cambió por gol.

La supremacía alemana estuvo a punto de encontrar un merecido segundo gol en el cierre de la primera parte. Wataru Endo sacó un remate bajo que desvió Gonda y, en el rebote, Serge Gnabry cedió para Kai Havertz, que convirtió pero en ‘offside’.

En el segundo tiempo, Japón se animó a disputarle el partido a Alemania, adelantando líneas y presionando arriba. Una audacia que también le permitió al elenco germano generar situaciones claras, con las que podría haber sentenciado el partido.

Jamal Musiala exhibió su talento para gambetear dentro del área, pero remató muy arriba en el 50’. Nueve minutos después, otro remate de Gündogan dio en el palo izquierdo.

Si Japón se mantuvo en partido fue por un guiño de fortuna y la gran actuación de Gonda, que se lució con una cuádruple atajada en el 70’. Primero tapó un cabezazo de Jonas Hoffmann y, en el rebote, rechazó un zurdazo de Gnabry. El balón volvió al área, Gnabry cabeceó pero otra vez desvió Gonda, que volvió a ahogarle un último remate de derecha al extremo del Bayern Münich.

Así, como dicta una de las máximas del fútbol, los goles que no se convierten en el arco rival, se sufren en el propio. Al minuto 75, Manuel Neuer -que instantes antes había firmado un tapadón ante un remate de Takuma Asano- cortó un centro pero dejó vivo el rebote para que Ritsu Doan -quien había entrado cuatro minutos antes- marcara el 1-1 con la portería a merced.

Si el empate ya era un premio impensado para Japón, qué decir del 2-1 conseguido 9 minutos después. Asano -una pesadilla para la defensa alemana desde su ingreso en el 57’- bajó a la perfección un envío largo y alto, se escapó de la floja marca de Nico Schlotterbeck y remató potente desde un ángulo cerrado para lograr un triunfo contra todo pronóstico.

Alemania se tapa la boca para protestar contra la FIFA

Tras varios días de controversia con la FIFA, Alemania acató la prohibición a llevar un brazalete de capitán con la leyenda ‘One Love’ y los colores de la bandera arcoiris, en apoyo a la comunidad LGBTIQ, prohibida y castigada en Qatar.

Luego de que el ente rector amenazara con sanciones a quienes contrariaran la orden de no usar esas cintas (y por extensión, de no molestar al país anfitrión del Mundial), los once jugadores alemanes decidieron posar en su foto grupal tapándose la boca, en señal de protesta.

La vigilancia llegó al punto de que el segundo asistente del cuerpo arbitral se acercó a comprobar si Manuel Neuer, capitán alemán, llevaba puesto el brazalete prohibido. Quien sí lo utilizó fue la ministra de Interior de Alemania, Nancy Faeser, que se sentó en el palco junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

