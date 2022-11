España y Alemania repartieron puntos en el duelo más atractivo de Qatar 2022

Mundial Qatar 2022

La ‘Roja’ y el ‘Die Mannschaft’ igualaron 1-1 en el mejor partido de la actual edición de la Copa del Mundo. Los ibéricos comenzaron ganando con gol de Álvaro Morata, pero los teutones encontraron un gol valioso en los pies de Niclas Füllkrug. La igualdad les cae mejor a los hispanos, que son líderes de la zona. Los germanos están obligados a derrotar a Costa Rica y esperar una ayuda española.

El estadio Al Bayt fue el escenario del mejor encuentro que ha regalado el Mundial de Qatar 2022, al menos por el momento. En un cotejo lleno de tensión, pero alto en calidad técnica y una estrategia digna de una partida de ajedrez, España y Alemania empataron 1-1. El punto les cae mejor a los dirigidos por Luis Enrique, quienes dependen de sí mismos para ganar la zona.

El encuentro inició con España controlando la pelota, pero sometido a la presión alemana. Con su triángulo del medio Pedri-Busquets-Gavi bloqueado por los volantes rivales, le costó encontrar fluidez.

Sin embargo, se las ingenió para llevar peligro gracias a las diagonales de Dani Olmo, una de las figuras del juego. A los 6 minutos, el delantero remató desde la puerta del área, forzó una gran respuesta de Manuel Neuer y la pelota se estrelló contra el travesaño.

La intensidad para obstruir los circuitos de España fueron efectivos e incluso se trasladaron a situaciones de gol. Por caso, a los 24, una recuperación tras un error del arquero Unai Simón dejó a Serge Gnabry en posición de tiro y su disparo se fue muy cerca.

La paridad en el desarrollo se trasladó al electrónico en la primera mitad. Apenas un gol en posición adelantada del alemán Antonio Rüdiger fue la chance de anotar. Empero, la calidad en el juego y los movimientos suplió la falta de emociones.

En el complemento, los matices fueron similares, pero menos intensos. Alemania continuó con su presión, pero sin ser asfixiante y relajando un poco más para atacar, con Jamal Musiala iluminado como punta de lanza.

Para España, los espacios no aparecieron pese a la brillantez de Pedri con la pelota. En ataque, ni Ferrán Torres ni Marco Asensio pudieron gravitar. La primera ocasión de gol fue para Alemania, resultado de otra presión en la salida. Joshua Kimmich dentro del área definió, pero atajó Simón.

A pesar de esto, el resultado se abrió a los 62 minutos. Una gran jugada colectiva de España terminó con Jordi Alba enviando un centro desde la izquierda y la aparición de Álvaro Morata –que había ingresado instantes antes– en el centro del área para el 1-0.

Los liderados por Hans Flick sintieron el golpe y le brindaron espacios que los españoles no pudieron aprovechar para liquidar la historia.

Flick tocó las teclas justas desde el banco con los ingresos de Niclas Füllkrug y Leroy Sané para buscar la igualdad y la encontró a los 83. El propio Füllkrug se hizo con la pelota en el área y fusiló a Simón.

El final no tuvo situaciones claras, aunque dejó mejores sensaciones Alemania para ganarlo. No obstante, quien está primero en el grupo es España, con una unidad más que Japón, a quien enfrenta en la fecha final. Mientras Alemania, con un punto, está último y tiene la obligación de vencer a Costa Rica y esperar que la ‘Roja’ no caiga frente a los nipones.

