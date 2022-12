Brasil reafirma su favoritismo con una exhibición de 'jogo bonito' en su goleada a Corea del Sur

MUNDIAL QATAR 2022

Brasil no perdonó en su partido de octavos de final. La 'Canarinha' goleó a Corea del Sur por 4-1 para el disfrute de su hinchada, presente en el estadio 974. Neymar volvió tras dos partidos y marcó de penal. Los latinoamericanos dedicaron su victoria a la leyenda del fútbol Pelé, que se encuentra en una delicada situación de salud.

Como en una cancha de barrio. Brasil se divirtió, festejó y bailó en su goleada 4-1 frente a Corea del Sur. La alegría 'verdeamarela' en el campo contagió a sus seguidores, que disfrutaron de una de las mejores exhibiciones de fútbol en el Mundial de Qatar 2022.

La 'Canarinha' pareció abstraerse completamente de la tensión que supone un partido de octavos de final e hizo de su fútbol toda una fiesta. El cotejo comenzó con un gol de Vinicius Jr. cuando solo habían pasado seis minutos del primer tiempo.

El jugador del Real Madrid quedó completamente solo luego de una enorme jugada individual de Rafinha. El '20' aprovechó el espacio para calibrar su disparo. Un remate muy bien ubicado que entró por el costado izquierdo del arco surcoreano.

La anotación abrió la celebración del 'jogo bonito' brasileño. Entre regates, no de uno sino de múltiples jugadores brasileños, la 'Canarinha' se acercó al área surcoreana a su antojo.

El segundo golpe brasileño llegó siete minutos después. Totalmente desorientada, Corea del Sur cometía errores intentando contener el aluvión 'verdeamarela'. Uno de ellos derivó en un penalti sobre Richarlison.

Con el '10' en su espalda, Neymar Jr. agarró la pelota y la puso sobre el punto penal. El jugador del París Saint-Germain definió con clase esperando a que el portero surcoreano, Kim Seung-Gyu, mostrara hacia que lado iba a apostar. Un remate bien colocado le bastó para poner 2-0 en el marcador.

Neymar sonreía y junto a él lo hacían todos sus compañeros al ver cómo una de sus figuras volvía a marcar tras una lesión de tobillo que lo había dejado por fuera los últimos dos partidos.

Y Brasil estuvo lejos de parar. Llegó el tercer gol, que recogió en solo una jugada la totalidad de lo que fue el partido brasileño.

Richarlison controló el balón con la cabeza y con tres toques, como en una exhibición de 'freestyle', e hizo un pase perfecto para Marquinhos. El '4' tocó para Thiago Silva, quien habilitó de primera al delantero, que se había desmarcado perfectamente. El '9' controló el balón con su pierna derecha y definió con la izquierda culminando con una enorme jugada colectiva y con uno de los mejores goles de la competición.

La 'Canarinha' bailaba celebrando y parecía que jugaba bailando. Sus jugadores disputaron el partido con total libertad. Una que aprovecharon para deleitar al público con lujos en sus jugadas individuales y mostrando una total armonía en su juego colectivo.

Así llegó el cuarto de Brasil. Neymar cedió el balón a Vinicius que, con un toque aéreo, habilitó a Lucas Paquetá. El jugador del West Ham definió de primera con un fuerte remate imposible de atajar para Kim Seung-Gyu. Otro golazo más para la ‘verdeamarela’.

Solo el pitazo que decretó el medio tiempo le dio un respiro a la ahogada Corea del Sur.

En la segunda mitad, Brasil, con el partido totalmente controlado, le bajó a la intensidad de los primeros 45 minutos. Corea del Sur tuvo incluso varias oportunidades para descontar.

Finalmente los surcoreanos lograron anotar en el minuto 76 después de una acción de pelota parada que dejó un rebote para que Paik Seung-Ho disparara desde fuera del área. El balón entró en el ángulo izquierdo del arco de Alisson Becker.

Brasil brilla de lo individual a lo colectivo

Transcurría el minuto 76 del partido y el técnico brasileño 'Tite' optó por sustituir al portero titular. Alisson salió del terreno de juego y le dio paso a Weverton Pereira.

El partido estaba sentenciado y el entrenador hacía una especie de guiño al esfuerzo colectivo. 'Tite' parecía decir: "Aquí todos somos protagonistas". Con las modificaciones del segundo tiempo, cada uno de los 26 jugadores brasileños convocados para el Mundial lograron tener minutos en el terreno de juego.

Y es que las individualidades brasileñas potencian su juego colectivo. En la delantera solo faltó un tanto de Raphinha para que toda la línea atacante titular se fuera del partido con un gol.

Los regates llegaban desde todos los costados. Richarlison, Vinicius, Neymar y el propio jugador del Barcelona desbordaban y desequilibraban. Parecían turnarse para sorprender al público con una jugada individual deslumbrante.

Las preocupaciones sobre la posible ausencia de Neymar se diluyeron este lunes. El trabajo grupal fortaleció al '10' brasileño que se mostró recuperado.

"No he sentido nada de dolor en el tobillo", aseguró. Y añadió: "Me gustaría agradecer a todos mis compañeros y a los fisios por el trabajo que han hecho para ayudarme y también a todo el mundo que me ha apoyado."

Bajo su "liderazgo técnico", como lo catalogó 'Tite' tras el encuentro, Brasil se medirá ante Croacia en cuartos de final.

Un homenaje a Pelé

Culminaron los 90 minutos del partido y todos los jugadores brasileños salieron al centro del terreno con una bandera que rezaba 'Pelé'.

La culminación de un homenaje al astro del fútbol que había comenzado desde el primer toque del balón. La jerarquía del fúbtol brasileño, esa que 'Pelé' ha personificado, se hizo espacio en Qatar. Y fue una manera de honrar al exfutbolista que se encuentra en una compleja situación de salud.

"Veré el partido desde el hospital y animaré mucho por cada uno de ustedes. ¡Buena suerte!", escribió Pelé en su cuenta de Twitter desde el centro médico en el que se encuentra hospitalizado desde el martes pasado.

Según sus hijas, la leyenda del fútbol tiene una infección en el pulmón que desarrolló después de contraer Covid-19. "Él está vacunado con todas las vacunas, pero a causa de los medicamentos y la quimioterapia del cáncer está frágil", aseguraron para 'Globo'.

Desde que se dio a conocer la noticia sobre su salud todo tipo de mensajes han salido desde Qatar y diferentes latitudes del mundo. Pero el de hoy se llegó a través del lenguaje del fútbol, ese que 'Pelé' comprende como pocos.

