Entre partidos históricos y juegos sin precedentes, así serán los cuartos de final de Qatar 2022

La sorpresiva clasificación de Marruecos por penales, dejando en el camino al campeón del mundo en el 2010, España, sigue demostrando que en este certamen no hay nada escrito. Los africanos continúan haciendo historia al estar, por primera vez, en esta fase en un mundial. Brasil y Argentina siguen con paso firme, el primero más que el segundo, en busca del objetivo de llevarse el título de campeones. Los europeos representados por Francia, Países Bajos, Inglaterra, Croacia y Portugal disputarán llaves emocionantes en estos cuartos de final.

“Messi es el jugador más importante que tiene Argentina. Es el jugador más creativo que tiene esa selección, esos siempre son los jugadores más importantes, pero cuando el rival tiene la pelota, él no juega mucho. Esa es una de nuestras ventajas”, afirmó Louis Van Gaal, entrenador de la Selección de Países Bajos, previo al enfrentamiento contra Argentina.

Los cuartos de final iniciarán el próximo 9 de diciembre y tendrán enfrentamientos con diferentes aspectos: unos partidos con historia, en los que se busca revancha y otros cruces que se vivirán por primera vez en todas las versiones del certamen mundialista.

Argentina vs Países Bajos: la naranja mecánica quiere revancha del 2014

“Creemos que fuimos un equipo superior. Todavía tenemos esa cuenta pendiente, pero al final perdimos en la definición del punto penal. Buscamos ganar el partido en los 90 minutos de juego. Hace ocho años a Messi logramos neutralizarlo bien” expresaba con mucha serenidad, pero con total certeza Van Gaal, a los medios de comunicación en Qatar, refiriéndose al partido que jugó su selección contra la Argentina en el 2014 en semifinales.

En dicho partido, quizá uno de los más recordados por los argentinos, pues definió su pase a la final de la Copa del Mundo en Brasil, los neerlandeses perdieron 2-4 en la tanda de penales, frente a la albiceleste, en un partido que tuvo opciones de lado y lado y que tenía a Lionel Messi como máxima figura en el campo. Este fue el último encuentro que jugaron antes de este 9 de diciembre.

Las dos selecciones se han enfrentado en nueve oportunidades, dejando un saldo de una victoria para los argentinos, cuatro victorias para los neerlandeses y cuatro empates. En los mundiales, los dos equipos se han enfrentado para definir cosas importantes, como pasó en 1978, cuando Argentina, dirigido por César Luis Menotti, conquistó su primera copa del mundo al ganarle 3-1 al equipo de Ernst Happel.

En los certámenes mundialistas, Argentina y Países Bajos se han visto las caras cuatro veces: 1974, con victoria 4-0 para Países Bajos; 1978, con victoria 3-1 para Argentina; 2006, empate a cero goles y 2014, con empate en el tiempo reglamentario y victoria para los gauchos por penales.

En esta imagen aparece Leo Messi en un momento del partido entre Argentina y Australia. En el estadio Ahmad bin Ali de Al-Rayyan, Qatar, el 3 de diciembre de 2022. REUTERS - Bernadett Szabo

Países Bajos ha logrado avanzar a la siguiente ronda en los últimos tres partidos que ha disputado en cuartos de final: 1998, 2010 y 2014. Por su parte, todas las eliminaciones que ha vivido la Selección Argentina, desde 1930 cuando la derrotó Uruguay, en un mundial han sido de selecciones europeas.

Actualmente, las dos figuras de este partido son Cody Gakpo (3 goles en Qatar 2022) y el capitán de la albiceleste, Lionel Messi (3 goles en Qatar 2022).

En octavos de final, Países Bajos se enfrentó a Estados Unidos, a quien derrotó de forma contundente 3-1. La naranja mecánica ha venido consolidando su juego de menos a más de la mano de su capitán, Van Dijk y quiere seguir en la lucha por llegar a la final y conquistar su ansiado primer título mundial.

De otro lado, la “Scaloneta” como se han referido a la Selección Argentina, va a buscar derrotar, una vez más, a los neerlandeses para tener el tiquete a la semifinal de la Copa del Mundo 2022. Se espera que más de 30 mil apasionados hinchas acompañen a la albiceleste en el estadio Lusail en Doha, Qatar.

Brasil vs Croacia: ¿podrán los croatas detener al “jogo bonito” de Tite?

La otra selección suramericana que queda en carrera es la dirigida por Tite, un conjunto que ha demostrado eficacia y contundencia en ataque y en defensa. Siete goles ha marcado la verde amárela en Qatar 2022, con un dato importante: perdió a su estrella, Neymar Jr. y a Danilo, en el primer partido de la fase de grupos, ahora enfrentarán a Croacia en estos cuartos de final.

“Si miras a los jugadores, da miedo. Brasil es la mejor y más fuerte selección del torneo. Sabemos que tenemos una gran prueba por enfrentar, es un equipo que compite y tiene demasiados buenos jugadores. Tenemos que entrar con mucha fe al partido y buscar una oportunidad”, así se refirió Zlatko Dalic, entrenador de la Selección de Croacia, a su rival de cuartos de final.

El primer partido de esta fase del mundial, será entre estos equipos que se han enfrentado en dos recientes oportunidades en una Copa del Mundo. En el 2006, Kaká marcaría el gol que sentenciaría la victoria para Brasil, mientras que, en el 2014, como partido inaugural, derrotarían a los balcánicos 3 a 1 con doblete de Neymar Jr. y un tanto de Óscar.

El historial habla de cuatro enfrentamientos que dejan como saldo, tres victorias para Brasil y un empate entre croatas y brasileros.

La selección brasileña celebra su pase a cuartos tras golear a Corea del Sur. En Stadium 974 de Doha, Qatar, el 5 de diciembre de 2022. REUTERS - KIM HONG-JI

Croacia por su parte, viene de ser subcampeona del mundo en Rusia 2018, tras perder la final contra Francia, equipo que también estará disputando frente a Inglaterra, una de las llaves de estos cuartos. Para llegar a esta instancia, supieron derrotar a la disciplina japonesa por penales, en octavos de final.

De otro lado, la alegría brasilera goleó a Corea del Sur, 4-1 en un partido en el que hasta su entrenador terminó bailando y celebrando la victoria. Sin lugar a duda, la verdeamarela sigue demostrando que es una de las favoritas al título.

Ante rivales europeos, Brasil ha perdido los últimos cinco partidos de eliminación directa en la Copa del Mundo, incluyendo los enfrentamientos ante Francia (2006), Países Bajos (2010) y Bélgica (2018).

Por el lado de los actuales subcampeones del mundo, cuatro de los últimos cinco partidos mundialistas ante rivales suramericanos han terminado en derrota para los europeos. El único triunfo fue ante Argentina en 2018, 3-0. Dos de las cuatro derrotas estuvieron a cargo de su rival a enfrentar, Brasil, 1-0 en 2006 y 3-1 en 2014.

Francia vs Inglaterra: una final adelantada

“Esto no es un Inglaterra vs Mbappé, este partido será Inglaterra vs Francia. Tampoco es un partido de tenis entre Walker vs Mbappé. Hay muchos jugadores en Francia que pueden generar riesgo para nosotros. Lo respeto y sé el nivel en el que está, pero no le voy a poner una alfombra roja” aseguró Kyle Walker, cuando le preguntaron por la figura y uno de los goleadores del mundial, Kylian Mbappé.

El enfrentamiento entre Francia vs Inglaterra, puede ser la llave más atractiva de estos cuartos de final. Han sido dos equipos que, sin temor, han demostrado sus cualidades y habilidades como equipo e individualmente.

Mientras los ingleses han conformado un gran poderío como equipo y han demostrado que su fútbol colectivo es compacto y fuerte, liderados por su capitán Harry Kane, los franceses han brillado por su gran calidad individual, en jugadores como Mbappé y Dembelé.

Doce goles en cuatro partidos jugados, acumula la Selección de Inglaterra en lo que terminan siendo cifras magistrales en cuanto a poder ofensivo se habla. Marcus Rashford y Bukayo Saka han anotado tres anotaciones cada uno, y están en la lista de goleadores de Qatar 2022.

Por su parte, Francia acumula 10 anotaciones en cuatro partidos de este mundial, de las cuales 5 han sido marcadas por el “killer” Kylian Mbappé, delantero del PSG, quien ha manifestado que se ha preparado toda esta temporada por este campeonato: “este mundial es mi obsesión, es la competición de mis sueños. He construido mi temporada en torno al mundial y quiero ganarla mental y físicamente”.

El delantero francés Kylian Mbappe celebra uno de sus goles frente a Polonia en el estadio Al Thumama en Doha, Qatar. El 4 de diciembre de 2022. REUTERS - LEE SMITH

Este partido que definirá al cuarto semifinalista de esta Copa del Mundo, el próximo 10 de diciembre, tiene mucha historia a nivel europeo, pero solo se ha vivido en dos oportunidades en un certamen como este.

Tanto en 1966 como en 1982, Inglaterra ganó los encuentros mundialistas frente a Francia. En el 66, superaron 2-0 a los Blues y se proclamaron campeones del mundo. En el 82, los ingleses nuevamente derrotaron a los franceses, esta vez, 3 goles a 1.

En total, han sido 31 encuentros entre Los Tres Leones y los Blues, de los cuales Inglaterra ganó 17 y Francia ganó 9. Empataron cinco veces.

Portugal vs Marruecos: una llave sin antecedentes

Marruecos ha sido la gran sorpresa de este mundial. Eliminó en la tanda de penales a los dirigidos por Luis Enrique, a la Selección de España.

Con jugadores que han sido importantes en sus equipos, como es el caso de Hakimi, volante del PSG, los norteafricanos ahora se encuentran dentro de los ocho mejores equipos del mundo y el próximo 10 de diciembre tendrán la oportunidad de seguir haciendo historia, al frente a la Selección de Portugal, la de uno de los mejores jugadores del planeta, Cristiano Ronaldo.

Por el lado de los lusos, el ambiente no es el mejor. Mucho se ha hablado del comportamiento de su máximo estandarte, CR7, quien no jugó de titular ante Suiza y de quien se ha dicho muchas cosas con respecto a la relación con sus compañeros.

Um grupo demasiado unido para ser quebrado por forças externas. Uma nação demasiado corajosa para se deixar atemorizar perante qualquer adversário. Uma equipa no verdadeiro sentido da palavra, que vai lutar pelo sonho até ao fim! Acreditem connosco! Força, Portugal!🇵🇹🙏🏽 pic.twitter.com/gUeENXSB5F — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) December 8, 2022

“Un grupo demasiado unido para ser debilitado por externos. Un país demasiado valiente para dejarse amedrantar por cualquier adversario. Un equipo en el más sentido estricto de la palabra que luchará por este sueño hasta el final. Cree junto a nosotros. Fuerza Portugal” publicó en sus redes sociales, el delantero y capitán de la Selección de Portugal.

Será un juego con muchos condimentos. Por un lado, Portugal llega de golear a Suiza y clasificarse de una forma bastante contundente en los 90 minutos reglamentarios, mientras que la única selección africana en carrera, compitió 120 minutos y selló su clasificación en los penales.

Ramos en Portugal, quien marcó Hat Trick ante Suiza y Bounou, arquero de Marruecos, quien se convirtió en figura tras atajar dos de los tres penales ejecutados por los españoles, serán alguno de los atractivos individuales que veremos en este juego.

