Nairo Quintana no se retira del ciclismo: "Quiero seguir escribiendo más capítulos"

El ciclista colombiano Nairo Quintana confirmó que busca seguir en el ciclismo profesional, desmintiendo así los rumores sobre una posible retirada. Agradeció el apoyo de aficionados, patrocinadores y periodistas, así como de los equipos colombianos que le han tendido la mano. En su mente, dijo, está seguir compitiendo en las mejores carreras del mundo.

Anuncios Lee mas

Nairo Quintana seguirá buscando ser parte del ciclismo profesional. No se retira, no se rinde, no cesa en su empeño por demostrar que desde el año 2009 en que pasó al profesionalismo ha sido un ciclista que ha “respetado las reglas, competido con integridad y respetado y honrado el juego limpio”.

Así lo expresó el pedalista boyacense en una rueda de prensa en Bogotá. Colombia y el mundo del ciclismo estaban sumidos en la incertidumbre por los rumores de la posible retirada que corrieron por algunos medios y redes sociales durante la semana, pese a que su equipo de prensa adelantaba por privado que Nairo no haría tal anuncio.

“Soy un ciclista que está acostumbrado a la lluvia, al frío, al calor, a las caídas y a los raspones, pero también a levantarme y seguir pedaleando. La lucha y el sacrificio son los caminos que conozco para desenvolverme en la vida. Voy a seguir batallando por competir y por continuar sobre la bicicleta hasta que mi cuerpo y mi mente resistan”, aseveró Quintana.

“Un verdadero ciclista no se rinde ante la adversidad”

Quintana comenzó la rueda de prensa anunciando que leería unas palabras escritas de su puño y letra. Bajo el particular tono patriótico que envuelve al ciclismo colombiano, el escalador boyacense hizo un repaso al camino de esfuerzo que ha tenido que hacer como parte de un ciclismo que se ha nutrido de hombres y mujeres salidos del campo.

“Me considero un luchador, que ante todo, reconoce en el ciclismo colombiano a hombres y mujeres que se sobreponen a todo tipo de circunstancias: la pobreza, la desigualdad, la discriminación y la injusticia”, dijo.

El ciclista Nairo Quintana camina al finalizar una rueda de prensa hoy, en Bogotá (Colombia). Quintana anunció este miércoles que está a la espera de conseguir un equipo para continuar compitiendo en las carreras más importantes del mundo como el Tour de Francia, el Giro de Italia o la Vuelta a España, aunque admitió que hay "ambiente enrarecido" y una "muralla" para seguirlo haciéndolo. EFE - Mauricio Duenas Castaneda

Un esfuerzo y una disciplina que, recordó, le han llevado a ser el ciclista colombiano y latinoamericano con el mejor palmarés de la historia. Todo ello para confirmar que sigue adelante, sin equipo, pero entrenando fuerte para competir en las mejores carreras del mundo.

“Hoy quiero decirles que estoy en buena forma para seguir, que debido a los acontecimientos de los últimos meses, en los que es innegable el ambiente enrarecido en el que me he desenvuelto y la inexplicable muralla que se ha levantado entre las posibilidades de competir y mis deseos de seguir haciéndolo, no me rindo y sigo hacia adelante”, afirmó.

Sancionado por uso de tramadol en el pasado Tour de Francia

El “innegable ambiente enrarecido” al que se refirió el ciclista comenzó el pasado 17 de agosto de 2022. Entonces, la Unión Ciclista Internacional (UCI) anunció que Quintana quedaba sancionado por uso de Tramadol en el Tour de Francia de ese mismo año. Como consecuencia, quedaba descalificado tras haber quedado sexto.

El tramadol no es una sustancia dopante, por lo que Nairo Quintana no violó las normas antidopaje. Sin embargo, sí es una sustancia prohibida por la UCI desde el año 2019 "con el objetivo de preservar la salud de los corredores teniendo en cuenta los efectos secundarios de esta sustancia".

El ciclista colombiano dijo que no estaría en la mejor forma para el Tour de Francia de 2022. © AFP

Nairo siempre negó haber usado ese medicamento y apeló la decisión ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo, que el pasado noviembre confirmó que el colombiano había infringido las normas médicas de la UCI. Entre medias, en octubre el deportista rompió su contrato con el Arkea-Samsic, equipo francés al que pertenecía desde el año 2019.

Un camino plagado de especulaciones

Desde entonces, Nairo Quintana ha seguido defendiendo su inocencia en este caso que, recordamos, no implica sanción por dopaje, sino incumplimiento del reglamento médico de la UCI. La realidad es que sigue sin equipo con cada vez menos posibilidades de correr en Europa este 2023.

Su caso sigue dejando muchos interrogantes. Durante este enero se le llegó a vincular con el nuevo equipo italiano Corratec, de la segunda categoría del ciclismo, que ha sido invitado al próximo Giro de Italia. Su mánager Serge Parsani, confirmó que hubo interés, pero dos puntos se lo impedían: el presupuesto y la pertenencia al Movimiento Por un Ciclismo Creíble (MPCC).

Nairo Quintana, de Samsic, en acción durante la etapa 20 del Tour de Francia 2022. © Gonzalo Fuentes, Reuters

“Se necesitaría que la UCI le diese una mano a Nairo permitiéndole llegar a una escuadra World Tour pues nosotros estamos todos en el MPCC y solo equipos como el Soudal-Quick Step, UAE y otros que no están en el MPCC lo podrían contratar. Igual nadie ha dicho que él no puede correr pues no ha estado sancionado por la UCI”, aseguró Parsani.

“Los equipos del MPCC afirman no contratar, en los 2 años que siguen la suspensión, incluso en caso de una continuación de contrato, corredores reconocidos culpables (o reconocidos como implicados) de violación a las reglas antidopaje del Código Mundial Antidopaje, y que recibieron una sanción de más de 6 meses por la instancia internacional o la instancia nacional de su país”, reza la regla del MPCC.

Bajo esta premisa, nada impediría contratar hoy día a Nairo Quintana, razón por la que dentro del mundo del ciclismo siguen surgiendo dudas sobre el caso.

Entretanto, Quintana ha tenido ofertas de equipos colombianos como el Team Medellín, pero reconoció que su “interés es seguir poniendo en alto la bandera del país en las grandes carreras del mundo”.

“Estoy convencido que de nuestras montañas saldrán los mejores talentos del ciclismo mundial, quienes leerán mi historia y se inspirarán en ella para salir a conquistar al mundo. Yo por ahora quiero seguir con una bicicleta escribiendo más capítulos”, aseveró antes de afirmar que viajará a Europa en la segunda semana de febrero. Quizás entonces conozcamos un nuevo capítulo de esta historia.

Boletín de noticiasSuscríbase para recibir los boletines de France 24 Suscribo