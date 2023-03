Muere a los 89 años Just Fontaine, leyenda del fútbol francés

PERFIL

Aunque las causas de su deceso no han sido publicadas, la familia de Just Fontaine confirmó que el exfutbolista francés falleció este 1 de marzo, a los 89 años. Fontaine se convirtió en el máximo goleador de todos los tiempos en un solo torneo de la Copa del Mundo: anotó 13 goles en el campeonato de 1958.

Francia despide a Just Fontaine, la estrella del fútbol que marcó un hito en la historia del deporte.

Fontaine anotó 30 goles en 21 partidos con Francia entre 1953 y 1960, lo que llevó a ‘Les Blues’ a su primera semifinal en la Copa del Mundo de 1958, en Suecia.

Siempre será recordado por marcar 13 goles en ese torneo, una hazaña notable que parece poco probable que alguna vez se repita.

Hasta ahora, solo tres jugadores han marcado más goles que Fontaine en un Mundial, a pesar de que el jugador del Reims apareció en solo un torneo y jugó solo seis partidos.

El argentino Lionel Messi igualó su cuenta en la reciente carrera de Argentina hacia la victoria en Qatar, pero le tomó cinco torneos para lograrlo.

El campeonato de 1958 en Suecia es recordado por el debut del joven delantero ‘Pele’ que, con 17 años, llevó a la selección de Brasil a la victoria, tras anotar tres tantos de los cinco goles de su equipo frente a Francia.

Sin embargo, ese Mundial también fue un triunfo personal para Fontaine. Sus cuatro goles en la victoria por el tercer puesto sobre Alemania fueron la estocada final de una serie de anotaciones en todos los partidos que jugó en ese evento.

Una jugada del destino llevó a Fontaine a la Copa de 1958

La aparición de Fontaine en ese Mundial pareció ser un azar del destino. Tras las lesiones de Thadée Cisowski y de su compañero en el Reims, René Bliard, formó parte de la plantilla para esa competencia.

"Fue solo en el aeropuerto antes de partir hacia Suecia que Paul Nicolas (parte del cuerpo técnico de la selección nacional) y Albert Batteux (el seleccionador de Francia), que realmente no me querían, me dijeron que jugaría como delantero central”, señaló Fontaine en una entrevista con AFP, en 2013.

Solo el alemán Miroslav Klose, con 16 tantos, el brasileño Ronaldo, con 15, y Gerd Müller, el héroe de Alemania en la década de 1970 que anotó 14 veces, han marcado más goles en el total de torneos de la Copa del Mundo.

Otros dos jugadores, Müller con 10 en 1970 y el húngaro Sandor Kocsis con 11 en 1954, han alcanzado cifras de dos dígitos en un solo torneo de este tipo.

A pesar de su instino goleador, no es Fontaine el único ídolo del fútbol galo de los años 50. Raymond Kopa es recordado como la mayor estrella francesa de la época. Cuando murió en 2017, Fontaine recordó con cariño a quien consideró su "hermano mayor".

"Raymond tenía carácter (…) Yo también, y eso nos convirtió en un dúo mágico", dijo en ese momento.

Carrera truncada por lesión

Nacido en Marruecos en agosto de 1933, de padre francés y madre española, en la época del Protectorado francés en Marruecos, Fontaine fue a la escuela en Casablanca y allí comenzó su carrera futbolística.

En 1953, el fornido cazador furtivo del área de penalti se mudó a Francia y se unió al Niza.

Sus tres años allí los pasó combinando el fútbol con el servicio militar, pero aún así Fontaine ganó la Copa de Francia en su primera temporada y un título de liga en 1956.

Luego fichó por el Reims, el gran equipo francés de los años 50, que acababa de ser derrotado por el Real Madrid en la primera final de la Copa de Europa.

Archivo-Just Fontaine en una conferencia de prensa cerca de París el 23 de marzo de 2011. © Franck Fife/AFP

Fontaine ganó tres títulos de liga en Reims y otra Copa de Francia. Asimismo, apareció en la final de la Eurocopa de 1959, cuando volvió a perder ante el Madrid, esta vez cayendo 2-0 en Stuttgart.

Marcó 10 goles en esa campaña europea, pero 1958 fue su año de gloria suprema: en su segunda temporada con el Reims, ganó un doblete de Liga y Copa. Sus 34 tantos lo convirtieron en su máximo goleador.

No obstante, su carrera terminó en 1962 con solo, 28 años. Apenas había jugado durante dos años después de sufrir una lesión recurrente en una pierna. En total, jugó 21 partidos con Francia y marcó 30 goles.

"Hablamos mucho sobre mi récord, pero definitivamente lo hubiera cambiado por otros cinco o seis años, porque el fútbol era mi pasión (...) Estaba en lo más alto y ganaba mucho dinero en ese momento. No era el dinero que ves hoy en día, era cinco veces el salario mínimo, mientras que ahora sería más como cien veces eso", recordó.

Fontaine pasó a ser entrenador de la selección francesa en 1967. Sin embargo, solo duró dos partidos, en ambos amistosos su equipo salió derrotado.

Una etapa en el París Saint-Germain le trajo más éxito, ya que llevó al equipo de la capital a la máxima categoría en 1974.

Su carrera en el fútbol terminó donde comenzó, en Marruecos, cuando llevó a la selección nacional, esta vez como entrenador, al tercer puesto en la Copa Africana de Naciones de 1980. Luego se retiró y se mudó a Toulouse, en el suroeste de Francia.

Este artículo fue adaptado de su original en inglés.

