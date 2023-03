Achraf Hakimi, jugador del PSG e internacional con Marruecos, es acusado de violación

El defensor marroquí del PSG, Achraf Hakimi, llega al Parque de los Príncipes antes del partido frente al AS Monaco en Paris, el 28 de agosto de 2022.

El defensa marroquí del Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, fue acusado formalmente de presunta violación, informó el viernes la fiscalía de Nanterre. Se había encomendado una investigación a la Seguridad Territorial, tras las acusaciones de una mujer de 24 años que dijo haber sido violada el 25 de febrero en el domicilio del jugador en Boulogne-Billancourt. El club dio "su apoyo" al jugador, que niega las alegaciones.

Achraf Hakimi, defensor del Paris Saint-Germain (PSG), ha sido acusado formalmente de violación este 3 de marzo, como lo ha informado la fiscalía francesa de Nanterre a la agencia 'AFP'.

El internacional con Marruecos declaró ayer ante investigadores de la Seguridad Territorial de Hauts-de-Seine, para después ser acusado por un juez de instrucción y puesto bajo control policial.

La querella ocurre luego de que una mujer de 24 años indicara haber sido agredida sexualmente el fin de semana pasado en la casa del jugador, en Boulogne-Billancourt, municipio a las afueras de París. No obstante, es la fiscalía y no la joven –que no quiso denunciar a Hakimi– la que ha emprendido la investigación.

Aunque la estrella marroquí en el Mundial de Qatar tiene prohibido ponerse en contacto con la supuesta víctima, por ahora sí tiene autorizado abandonar el territorio francés.

El marroquí Achraf Hakimi se acuesta en el campo después del duelo de semifinales de la Copa del Mundo entre Francia y Marruecos en el estadio Al Bayt en Al Khor, Qatar, el 14 de diciembre de 2022. © Hassan Ammar / AP

A través de un portavoz, el PSG manifestó "su apoyo" a Hakimi y remarcó que "confía en la justicia", a la vez que el confirmó que el club "no se pronunciará" sobre este expediente.

Por su parte, el entrenador Christophe Galtier dijo en una conferencia de prensa el viernes que "no respondería ninguna pregunta extradeportiva de Achraf Hakimi".

La investigación preliminar abierta el lunes por la fiscalía de Nanterre ahora está a cargo de un juez de instrucción.

Un encuentro por Instagram

Por su parte, la joven hizo su descargo ante las autoridades el miércoles, explicaron fuentes familiarizadas con la causa.

"Tomamos nota de la acusación", le respondió a la AFP la abogada de la víctima, Rachel Flore Pardo. "Mi defendida mantiene todas sus declaraciones. Ha optado por hablar exclusivamente con la justicia y no quiere hacer público el caso, en particular para preservar su seguridad", continuó.

La joven acudió por primera vez el domingo a una comisaría de Val-de-Marne, donde dijo que había sido violada, sin presentar una denuncia.

Según una fuente policial, explicó entonces que conoció a Achraf Hakimi en enero a través de la red social Instagram y fue a su casa el sábado en un VTC (vehículo de transporte con conductor) enviado por el jugador.

Una vez allí, ella relata que Hakimi la besó y tocó sin su consentimiento, antes de violarla, agregó la fuente policial.

Tras lograr alejarlo, la joven indicó que un amigo, contactado por mensaje de texto, había venido a buscarla.

La abogada del jugador, Fanny Colin, denunció un "intento de extorsión" contra su cliente, quien "niega rotundamente las acusaciones" que se le imputan. En un comunicado, la letrada añadió que la acusación de la fiscalía "le ofrece finalmente la posibilidad de defenderse" y en particular de "leer el expediente".

"Observo por mi parte que la denunciante se negó a presentar una denuncia, se negó a someterse al más mínimo examen médico o psicológico y se negó a ser confrontada con Achraf Hakimi a pesar de que la acusación se basa exclusivamente en sus declaraciones", subrayó Colin.

¿Disponible contra el Bayern?

Achraf Hakimi llegó al PSG en 2021 procedente del Inter de Milán. Considerado uno de los mejores laterales derechos del mundo, formó parte del equipo del año 2022 designado por la FIFA y revelado este lunes en París.

El jugador también había participado en la velada de gala organizada por la FIFA el lunes en la Salle Pleyel, pocas horas después de que se revelara la apertura de la investigación contra él por violación.

El marroquí, golpeado en el muslo y que se había perdido el viaje del PSG a Marsella el domingo pasado, volverá a la competición "la semana que viene", aseguró el PSG, que se desplazará el próximo miércoles al campo del Bayern de Múnich para disputar el partido de vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League.

"El objetivo es que esté disponible para el partido contra el Bayern", aseveró Christophe Galtier. "Lo manejaremos con normalidad, entrenará mañana, el domingo, y me atrevo a esperar que el lunes practique con normalidad con el grupo y que esté disponible contra el Bayern", prosiguió el técnico.

Achraf Hakimi ya está de baja para el duelo ante Nantes -este sábado por la Ligue 1- pero estuvo presente en el entrenamiento colectivo del PSG el viernes por la mañana. Allí se le vio de buen ánimo y sonriente junto a sus compañeros, detalló un periodista de la AFP.

