Las lecciones aprendidas de la primera lista de Hervé Renard al mando del equipo femenino francés

Hervé Renard dio a conocer este viernes la primera lista de su era al frente de la selección francesa femenina de fútbol. La rueda de prensa posterior permitió conocer las ambiciones del exseleccionador de Arabia Saudita para 'Les Bleues'.

Renard, que fue investido seleccionador del combinado francés el jueves, dio a conocer su primera lista el viernes 31 de marzo antes de ofrecer una rueda de prensa.

Llegado en un contexto difícil, tras la rebelión de las estrellas Wendie Renard -con la que no tiene parentesco-, Kadidiatou Diani y Marie-Antoinette Katoto, que provocó la destitución de la antigua seleccionadora, Corinne Diacre.

Hervé Renard, uno de los entrenadores revelación del mundial de Qatar 2022, no rehuyó a los temas polémicos durante su primera rueda de prensa al mando de la representación francesa.

Grandes objetivos

En poco menos de cuatro meses, Hervé Renard y 'Les Bleues' estarán en Australia y Nueva Zelanda para disputar la Copa del Mundo.

A pesar del poco tiempo de que dispone para hacerse cargo de la selección francesa, Renard se muestra ambicioso con la esperanza de romper "la maldición de los cuartos de final" de la selección, que lleva varias ediciones sin pasar de esa instancia.

"No se trata sólo del éxito de la selección, sino también del éxito del equipo en el Mundial y en los Juegos Olímpicos", declaró, sin olvidar los Juegos de París, que se celebrarán menos de un año después del Mundial.

"También me dijeron amablemente: 'Si tienes la oportunidad de ganar, no la desaproveches'. Yo respondí que había venido por todo", expresó el estratega.

"Se pueden conseguir grandes cosas en el fútbol si estamos unidos y tenemos un estado de ánimo extraordinario", advirtió Hervé Renard, que también alabó la calidad de la plantilla que tiene a su disposición.

"Lo que importa es el presente y el futuro"

"Lo que pasó antes, yo no estaba allí, no es asunto mío", se apresuró a descartar Renard al ser cuestionado por la polémica en la que se vió envuelta la Federación Francesa de Fútbol en los últimos meses.

El entrenador bicampeón de África -con Zambia en 2012 y Costa de Marfil en 2015- se mostró decidido a escribir muy pronto la nueva historia de 'Les Bleues' y engrosar por fin su palmarés.

En el caso de las jugadoras que provocaron la marcha de Corinne Diacre, Hervé Renard ha adoptado una actitud pragmática: "La Federación me dio una lista de preseleccionadas en la que estaban incluidos todas las jugadoras, sentí que la Federación me dió luz verde".

Una ola de regresos

Una de las grandes incógnitas de la lista de Hervé Renard era si la capitana del equipo, Wendy Renard, formaría parte de la plantilla. Un mes después de que lanzara la rebelión contra la ex seleccionadora Corinne Diacre y anunciara su "retirada".

La respuesta fue un sí rotundo. El exseleccionador de Marruecos cuenta con la capitana de 'Les Bleues', aunque no ha indicado si le dejará el brazalete de capitana a ella.

Sin embargo, su compañera en el Olympique de Lyon, Eugenie Le Sommer, también figura en la primera lista. La máxima goleadora de la historia de la selección francesa - hombres y mujeres juntos - tendrá la oportunidad de mejorar sus bajo la tutela de Renard.

"Tiene una experiencia incomparable. Cuando ganas ocho Ligas de Campeones, has rendido al más alto nivel", elogió el seleccionador, al extenderle la bienvenida a su regreso con el combinado galo.

"La competencia es dura en Lyon, pero ella es capaz de jugar en otros puestos y ser un comodín de lujo durante breves periodos. Me parece muy inteligente en el juego. Ha sido un placer hablar con ella y estoy deseando verla en acción", verbalizó el nuevo entrenador.

Amel Majri, otra pieza clave del Lyon, vuelve a la selección francesa, en la que no jugaba desde septiembre de 2021. Una grave lesión de rodilla seguida de un periodo de baja por maternidad la mantuvieron alejada de 'Les Bleues'.

La centrocampista de 29 años, Lea Le Garrec, también tendrá otra oportunidad en la selección, más de cinco años después de su última convocatoria.

"Las cualidades, las tiene, pero en la selección francesa es otra cosa. Tiene que demostrar de lo que es capaz. Creo que tiene una carta que jugar en este grupo. Creo que es importante darle una oportunidad, depende de ella aprovecharla", explicó Hervé Renard.

Escuchar a las lesionadas

Renard ha repetido múltiples ocasiones que, Kadidiatou Diani, Marie-Antoinette Katoto y la defensa Griedge Mbock, que participaron en la rebelión contra Diacre, habrían tenido un sitio en la plantilla de no haberse lesionado.

La primera se rompió la clavícula en Wolfsburgo durante la eliminación del París Saint Germain en cuartos de final de la Liga de Campeones. La segunda se recupera de una rotura de ligamentos en la rodilla derecha y una fisura de menisco. Mbock se recupera de una lesión de rodilla.

"He convocado sobre todo a las jugadoras lesionadas que no estarán en la lista. Creo que es importante demostrarles que las tengo en cuenta y hacerles saber qué, espero su regreso" declaró Renard.

El entrenador también se mostró expectante ante las jugadores activas que aparecen en su primera convocatoria.

El seleccionador también se mantiene en contacto con Amandine Henry, otra jugadora sancionada de la época de Diacre.

"Quería ver cómo estaba, su estado de ánimo, aunque ahora esté lesionada. Me tranquilizaron al respecto. Está en proceso de recuperación. Es una de las jugadoras susceptibles de ser preseleccionada para este Mundial.", mencionó el estratega.

Una equipo técnico esencial

El nuevo seleccionador de 'Les Bleues' ha presentado oficialmente su plantilla para las próximas citas. Llegó con Laurent Bonadéi y David Ducci, amigos íntimos que le acompañaron en su periodo en Arabia Saudita.

Podrá contar con Eric Blahic, que conoce a la selección femenina tras haber sido ayudante de Corinne Diacre entre enero de 2020 y junio de 2021, y con Gilles Fouache, entrenador de porteros de Francia desde 2018, que ha sido retenido por sus habilidades, que han sido elogiadas por los jugadores.

Thomas Pavillon, hasta ahora en la selección francesa femenina sub-23, se encargará de la preparación física, y contará con un ayudante.

"Todos los miembros del staff son de vital importancia para que todo funcione lo mejor posible", explicó Renard, que destacó especialmente la enorme contribución de Blahic a la hora de confeccionar su primera convocatoria.

Un futuro sin Kheira Hamraoui

"Podría dar una respuesta política... Yo no estaba allí, estaba en Arabia Saudita, así que no seguí el caso... Pero no es cierto, no me echo atrás", dijo sobre la ausencia de la estrella francesa, Kheira Hamraoui, en la lista.

La controversial agresión de la centrocampista en noviembre de 2021 sigue dejando huellas en el vestuario de la selección. De hecho, Hamraoui se ha enemistado con Kadidiatou Diani y Marie-Antoinette Katoto, cercanas a Aminata Diallo, sospechosa de haber ordenado la agresión e investigada en este caso.

"Hay que afinar las opciones y dar una lista, hoy es sin Kheira", mencionó Renard sobre la posibilidad de convocar a Hamraoui en el futuro.

Hervé Renard se enfrenta a un panorama complejo con la selección femenina. Queda muy poco tiempo para la justa mundialista, y aunque Renard es conocido en el mundo futbolístico por sacar a flote equipos que no son considerados favoritos, el manejo de las dinámicas internas en el combinado será esencial para el entrenador.

*Artículo adaptado de su original en francés

