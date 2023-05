Rafael Nadal estará ausente en Roland Garros y por los próximos meses

DEPORTES

El tenista español, próximo a cumplir 37 años, anunció este jueves 18 de mayo que no estará presente en el segundo Grand Slam del año, Roland Garros, por no poder recuperarse a tiempo de una lesión en su cadera. Será la primera vez, desde su debut en 2005, que el nacido en Manacor, Mallorca, se pierde el torneo que ha ganado en 14 ocasiones.

Para muchos de los seguidores del tenis, habituales o esporádicos, es casi imposible pensar en Roland Garros, uno de los cuatro grandes torneos dentro del calendario de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP), y no pensar en el nombre de Rafael Nadal, el jugador que más veces ha ganado el torneo.

2023 será distinto a lo que han sido los últimos 17 años del evento, ya que su máximo ganador no estará golpeando pelotas en la tierra batida parisina. Una lesión en la cadera, que venía padeciendo pero que se incrementó durante el partido de segunda ronda del Abierto de Australia en enero de 2023, es la causa para que el nacido en Mallorca, España, no esté presente en el torneo considerado como “su favorito”.

"La lesión que me hice en Australia no ha evolucionado como esperábamos. He perdido objetivos por el camino. Roland Garros se hace imposible. No voy a poder estar después de muchos años y con lo que supone esta cita para mí", afirmó Nadal en rueda de prensa este 18 de mayo.

El pasado 12 de mayo, justo 10 días antes del inicio de la cita en París, se filtró un video del que muchos medios en el mundo, entre ellos Antena 3 de España, se hicieron eco. El jugador de 36 años era visto con sus manos en las rodillas y afectado por un fuerte dolor cuando desarrollaba uno de los entrenamientos.

Desde entonces, los aficionados al tenis, jugadores y exjugadores han estado muy atentos a la evolución de la salud de Nadal de cara al torneo. En una entrevista en 'Eurosport', Boris Becker, el alemán que participó en Roland Garros por nueve ocasiones, fue uno de los que mostró su inquietud sobre la posibilidad de que Nadal estuviese ausente en el torneo.

“Si Nadal cancela los torneos de tierra batida en preparación para Roland Garros, algo realmente malo debe haber sucedido. Espero que al menos pueda competir en París, eso sería una buena noticia. De todos modos, si Roland Garros fuese su último torneo sería algo malo, un jugador siempre tiene que decidir por sí mismo cuál es su último torneo y espero sinceramente que para Rafa no sea Roland Garros este año", señaló el exjugador alemán.

El español Rafael Nadal anuncia que se ha retirado del Abierto de Francia 2023 en Mallorca, España, el 18 de mayo de 2023. © Miquel Borras / Reuters

Sobre la lesión poco se conoce, pero el jugador ha dejado claro que se siente mejor. En enero, justo después de perder en tres sets frente al estadounidense Mackenzie McDonald (actual 55 de la ATP), Nadal desconocía el alcance de la molestia, pero esta le impedía moverse con naturalidad y realizar algunos golpes.

“Estoy bien, estoy mejor ahora que hace unas semanas (…) Me sentía preparado para seguir luchando pero a nivel físico no es así, uno debe aceptar las cosas. Te puedes enfadar, poner triste, que es lo que hago, pero hay que mirar al futuro. No se puede exigir más y más al cuerpo, aunque mi cabeza no ha querido que fuese hasta aquí, mi cuerpo me ha dicho que hasta aquí", agregó el jugador.

2024, el posible último año de Nadal

Pero Roland Garros no será el único torneo donde el nombre de Rafael Nadal no esté en el ‘draw’ o cuadro principal. El jugador ha dejado claro que hará una pausa en los próximos meses para recuperarse de manera completa.

“No voy a jugar en unos meses, mi intención es que 2024 sea mi último año. Si sigo jugando en este momento no creo que pueda estar el año que viene, mi intención es que el año que viene sea el último y poder jugar los torneos que me apetezcan para despedirme de aquellos que me han marcado", dijo.

Sobre este particular, Nadal fue claro en que se tomará el tiempo necesario pero dejó la puerta abierta para ser considerado en el equipo de Copa Davis que representará a España. “Cuando me sienta preparado físicamente y mentalmente para volver a empezar sería un objetivo llegar a final de año y disputar la Copa Davis, si es que estoy capacitado y si el capitán lo considera adecuado”, explicó Nadal.

2024 será un año importante para muchos tenistas, ya que al ser un año olímpico varios jugadores tienen como objetivo el ‘Golden Slam’. Es decir, ganar los cuatro grandes torneos en una temporada y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos.

Si bien Nadal es uno de los pocos que ha logrado la hazaña de ganar los Grand Slams y la presea áurea en los olímpicos en años distintos, la única en hacerlo en un mismo año ha sido la alemana Steffi Graf, no está en sus planes buscar todos los títulos en el año 2024. No obstante, dejó claro que estar en la capital francesa, representando a España, es una de sus motivaciones.

"Me gustaría jugar lo que es importante para mí el año que viene y los Juegos Olímpicos lo son, pero no sé”, apuntó Nadal.

Una carrera de lesiones oculta detrás de muchos títulos

Rafael Nadal es el segundo jugador activo entre los hombres con más títulos de Grand Slams, empatado en ese renglón con Novak Djokovic al contar ambos con 22 galardones. Pero, a pesar de su laureado registro, se ha visto afectado por un sinfín de lesiones a lo largo de su trayectoria.

El español Rafael Nadal besa el trofeo después de derrotar al argentino Mariano Puerta en la final del Abierto de Francia en París, Francia, el 5 de junio de 2005 © Michel Euler / AP / Archivo

"Han sido años complicados, aunque lo enmascaran las victorias. Hago un punto y aparte. Llegado a este punto, sin estar preparado para poder competir al nivel que necesito. Tengo que poner un punto y aparte a mi carrera deportiva. Voy a intentar regenerar mi cuerpo”, subrayó el jugador.

Nadal, con su experiencia, no deja de lado el tema de la salud mental que muchos tenistas han sacado a relucir para hacer un alto en su carrera o justificar malos resultados.

“No quiero ser ejemplo de parar demasiado pronto. Creo que nos hacemos débiles mentalmente y uno debe poner remedio cuando tiene problemas mentales o enfermedades. Se debe trabajar con profesionales para solventarlos. La salud mental hay que entrenarla, y si a la mínima que no nos salen las cosas paramos porque no nos podemos quemar, estamos entrando la frustración. Si nos frustramos a las primeras de cambio, lo que hacemos es ser más infelices”, apuntó Nadal.

Esta pausa de Nadal en los próximos meses afectará al jugador en el plano deportivo. Su ausencia en París se traducirá en que el jugador saldrá del ‘top 100’ del ranking de la ATP, por primera vez desde marzo de 2003, lo que provocará que el jugador tenga que recibir invitaciones para los próximos grandes torneos, en caso de estar recuperado.

"Si necesito invitaciones, supongo que no habrá problemas para ello, creo que me lo he ganado. Vamos a hacer las cosas de la manera más correcta que se pueda", agregó.

Vivir el Roland Garros como una persona común

Uno de los pensamientos que giran en torno a los que siguen el tenis es cómo se vive un torneo de semejante magnitud fuera de las canchas cuando se es Rafael Nadal, algo que el manacorí destacó en la rueda de prensa.

"No sé cómo será la sensación de ver Roland Garros desde aquí (Mallorca). Nunca lo he visto desde el comienzo aquí, pero sí en la tercera ronda, en 2009 perdí en octavos (...) Es una faceta más de esta vida, lo viviré como lo vive la mayoría de la gente", indicó Nadal con un cierto cambio en su tono de voz.

Lo cierto es que el torneo, sus organizadores y fanáticos esperan que el “Rey de la Tierra” pueda estar presente en 2024 para, si es así, despedirse a lo grande y en un torneo que le ha brindado muchas alegrías.

Por lo pronto, la ausencia de este 2023 servirá a muchos para visualizar un futuro en el torneo sin su principal figura. Mientras, se abre el debate sobre si alguna de las canchas o la principal, que componen el ‘Stade Roland Garros’, debe llevar su nombre.

Con EFE, Reuters y medios locales

