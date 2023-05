España tiene un "problema" con el racismo, admite el jefe de la RFEF tras el caso Vinícius

Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), reconoció este lunes que el racismo es un "problema serio" en el país. Por su parte, la Fiscalía española abrió este lunes una investigación por los cánticos racistas dirigidos al delantero brasileño del Real Madrid, Vinícius Júnior, durante el partido del fin de semana frente al Valencia.

La fiscalía de la ciudad de Valencia, donde se desarrolló el partido, en el este del país, investiga los cánticos racistas dirigidos a Vinícius Júnior como un posible "delito de odio", según explicó una fuente judicial a la agencia AFP.

La investigación se inició después de que el Real Madrid presentara una denuncia penal ante la fiscalía española por los insultos contra el delantero brasileño durante el partido disputado el domingo 21 de mayo en Mestalla.

El lunes temprano, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), ​​Luis Rubiales, admitió que "lo primero es reconocer que tenemos un problema en nuestro país". En una rueda de prensa en Madrid, afirmó que el racismo es "un problema grave que también mancha a todo un equipo, a toda una afición, a todo un club, a todo un país".

Las afirmaciones de Rubiales contrastan con la primera respuesta del presidente de La Liga, Javier Tebas, quien defendió el accionar del certamen contra el racismo y cuestionó a Vinícius por afirmar que La Liga "pertenece a los racistas". Tebas recomendó al internacional brasileño de 22 años que se informe "antes de criticar y calumniar" a la organización del torneo de primera división de España.

Para Rubiales, estas declaraciones de Tebas fueron "irresponsables". "Probablemente Vinícius tenga más razón de lo que pensamos y todos debamos hacer más contra el racismo", sostuvo el jefe de la RFEF.

El hecho escaló hasta la esfera política. Luego de que el presidente brasileño 'Lula' da Silva repudiara lo ocurrido, el Gobierno de Brasil citó este lunes al embajador español para pedirle explicaciones por el incidente. Asimismo, el Ministerio de Asuntos Exteriores brasileño subrayó que "otro episodio inadmisible" de racismo había concluido sin que las autoridades españolas tomen medidas efectivas para prevenir estas agresiones.

En tanto, en las últimas horas del domingo, el ministro de Relaciones Exteriores de España, Juan Luis Albares, insistió en que el racismo es "repugnante" y choca con los valores deportivos.

"El gobierno español no dejará ninguna duda ni encubrirá ninguna actitud de racismo, intolerancia o rechazo al pluralismo", agregó, destacando una declaración del Consejo de Deportes de España, que prometió estudiar las imágenes del juego para identificar a los perpetradores y enjuiciarlos.

El Valencia CF, por su parte, afirmó haber identificado a un aficionado responsable de las agresiones. Además, las autoridades del club añadieron que están trabajando con la policía para detectar otros fanáticos, quienes se enfrentan a sanciones como la suspensión de por vida de asistir a los estadios.

Vinícius Júnior, víctima de una decena de agresiones racistas

La denuncia impulsada por el Real Madrid es la décima presentación judicial por presuntos insultos racistas contra el joven delantero brasileño de 22 años.

El presidente del Real Madrid se ha reunido con @ViniJr para mostrarle su apoyo y su cariño, para informarle de todos los pasos que se están realizando en su defensa y para confirmarle que el club llegará hasta las últimas consecuencias ante una situación tan repugnante de odio. pic.twitter.com/vu18Lf0nif — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 22, 2023

La policía española mantiene abierta una investigación por un posible crimen de odio contra Vinicius, relacionado con la aparición en enero de un maniquí con su camiseta número 20 colgado fuera del campo de entrenamiento del club 'merengue', antes de un clásico contra el Atlético de Madrid.

Previamente, la fiscalía archivó una denuncia presentada por cánticos racistas dirigidos al jugador en septiembre, en otro derbi contra los 'colchoneros'. La procuraduría cerró el caso porque las consignas de "mono" solo se mencionaron en un par de ocasiones y por "unos segundos". La autoridad judicial destacó que el código penal español dificulta la persecución de incidentes racistas en los partidos de fútbol.

"La Liga usa estos casos legales para lavarse las manos, aunque en realidad tiene el poder de tomar decisiones e imponer sanciones por sí misma", acusó Moha Gerehou, periodista español y activista contra el racismo.

"LaLiga debería poder cerrar los estadios y obligar a jugar algunos partidos a puerta cerrada en estos casos, ya que eso presiona a los clubes y a la propia afición", añadió, en declaraciones a la agencia Reuters.

Amplio apoyo a Vinícius

El portero del Real Madrid, Thibaut Courtois, explicó que escuchó "ruidos de mono" después de unos 20 minutos de juego y anticipó que se habría ido con Vinícius si el brasileño hubiera decidido dejar de jugar el partido ante Valencia.

"Si Vini quiere seguir jugando, seguimos jugando, pero si Vini dice que no juega más, me voy del campo con él porque no podemos tolerar estas cosas", afirmó Courtois al canal Movistar.

El delantero brasileño del Real Madrid, Vinícius Júnior, reacciona al ser insultado durante el partido de fútbol de la liga española entre el Valencia CF y el Real Madrid CF en el estadio de Mestalla, el 21 de mayo de 2023. © Jose Jordan / AFP

A su turno, el exinternacional con Inglaterra, Rio Ferdinand, reclamó más protección de las autoridades del fútbol español para Vinícius. "Veo dolor, veo asco, lo veo necesitando ayuda", escribió en Instagram.

El apoyo fue tan amplio que se extendió a otras figuras como el francés de Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé; el entrenador del Barcelona, Xavi Hernández; el presidente de la FIFA, Gianni Infantino; o el siete veces campeón de la Fórmula Uno, el corredor británico Lewis Hamilton, entre muchos otros.

En Brasil, la ira se extendió por las redes sociales y llegó hasta el propio presidente 'Lula' da Silva, que se tomó un respiro de la cumbre del G7 en Hiroshima para pedir a la FIFA y a la liga española que tomen "medidas serias".

"Es injusto que un pobre chico que le ha ido tan bien en la vida, que puede estar en camino de convertirse en el mejor del mundo -sin duda es el mejor del Real Madrid- sea insultado en todos los estadios donde juega", señaló en Japón.

En Twitter, el presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, ​​Ednaldo Rodrigues, le dijo a Vinícius Júnior que "tienes nuestro amor y apoyo, y el de todos los brasileños".

Richarlison, compañero internacional brasileño del delantero, la leyenda retirada Ronaldo y el ícono de la música Gilberto Gil estuvieron entre los que condenaron el trato racista que ha recibido en España.

"Otro episodio de racismo en La Liga. Y una vez más Vini Jr. es la víctima. ¿Cuánto durará esto?", escribió Ronaldo, de 46 años, en Instagram. "Mientras haya impunidad y complicidad... Basta".

