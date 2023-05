La expulsión de Vinicius Junior y las denuncias de racismo en el fútbol español

El jugador brasileño del Real Madrid, Vinicius Junior, fue objeto de insultos racistas por parte de aficionados del Valencia este domingo 21 de mayo, durante un partido en el estadio de Mestalla. Además, al final del encuentro, el '20' fue expulsado por un altercado con un jugador del equipo contrario que no recibió ninguna sanción.

El racismo sigue sacudiendo el mundo del fútbol. Una vez más, el futbolista Vinicius Junior ha sido objeto de ataques en los terrenos de fútbol españoles. Tras ser blanco de cánticos racistas en varias ocasiones, el jugador del Real Madrid sufrió esta vez de insultos por parte de los aficionados del equipo rival, el Valencia. Según el jugador, los aficionados lo llamaron "mono".

Posteriormente, en un ambiente tenso y con la presión creciendo entre los jugadores de ambos equipos, Vinicius fue expulsado a pocos minutos del final del partido, tras un altercado con Hugo Duro, jugador del equipo contrario.

Tras el encuentro, Vinicius no tardó en expresar su reacción a través de sus redes sociales. "Con mi expulsión, los racistas han ganado. Esto no es fútbol, esto es la Liga", escribió en su historia de Instagram.

Luego, redactó un extenso mensaje en Twitter en el que apuntó directamente a los clubes de La Liga y a la Federación Española de Fútbol: "El racismo es algo normal en La Liga. La competición lo considera normal, la Federación también, y los rivales lo alientan. El campeonato que antes pertenecía a Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano y Messi ahora pertenece a los racistas (...)", denunció.

Não foi a primeira vez, nem a segunda e nem a terceira. O racismo é o normal na La Liga. A competição acha normal, a Federação também e os adversários incentivam. Lamento muito. O campeonato que já foi de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano e Messi hoje é dos racistas. Uma nação… — Vini Jr. (@vinijr) May 21, 2023

Repetidos ataques racistas

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha expresado su apoyo a su jugador y ha denunciado un "problema" de racismo en el fútbol español tras el partido.

Según el entrenador italiano, el árbitro debería haber detenido el partido debido a los insultos racistas. "Esta liga tiene un problema con el racismo. El partido debe ser detenido, no hay otra opción", afirmó el entrenador, revelando además que su jugador ya no quería seguir en el campo.

Hoy ha sido un día triste en Mestalla, donde un grupo de aficionados ha mostrado su peor versión. Es hora de dejar de hablar y actuar con contundencia. El racismo no puede tener cabida ni en el fútbol ni en la sociedad. NO AL RACISMO EN NINGÚN SITIO. pic.twitter.com/4eZO8uSYQA — Carlo Ancelotti (@MrAncelotti) May 21, 2023

Además de Ancelotti, varios compañeros de Vinicius también le han defendido. "Vinicius es menospreciado y se le falta al respeto en todos los estadios de España. Debemos protegerlo. No podemos seguir así", denunció Dani Ceballos en declaraciones a la cadena española 'Movistar'.

"Si Vinicius me hubiera dicho que no quería jugar más debido a los insultos, lo habría seguido y me habría ido del campo con él. Todos apoyamos a Vinicius", aseguró por su parte el portero del equipo, Thibaut Courtois.

Desde 2021, La Liga ha abierto nueve investigaciones por insultos dirigidos a Vinicius. Girona, Mallorca, Valladolid, Barcelona y antes del partido contra el Atlético de Madrid… Estos últimos meses, al menos en seis ocasiones, se han escuchado insultos racistas en los estadios de clubes españoles que se enfrentan al Real Madrid.

En un comunicado compartido el domingo por la noche, La Liga anunció la apertura de una nueva investigación, basándose en "todas las imágenes disponibles" del incidente. Sin embargo, su presidente, Javier Tebas, criticó al jugador brasileño y respondió a su mensaje de Twitter. "Quisimos explicarte lo que La Liga está haciendo para combatir el racismo, pero no asististe a ninguna de las citas programadas. Antes de criticar e insultar a La Liga, debes informarte", sentenció.

Reacciones desde Brasil en solidaridad

El presidente de Brasil, Luiz Inácio 'Lula' da Silva, ha condenado los ataques sufridos por Vinicius y ha instado a la FIFA y La Liga a tomar "medidas serias" contra los responsables.

"No es justo que un joven pobre que ha triunfado en la vida y se está convirtiendo en uno de los mejores futbolistas" sufra este tipo de ataques, declaró 'Lula'. "No podemos permitir que el fascismo y el racismo se apoderen de los estadios de fútbol", enfatizó.

Por su parte, el Ministerio de Igualdad Racial de Brasil anunció a través de las redes sociales que notificará a las autoridades españolas y a La Liga sobre los nuevos ataques racistas sufridos por el futbolista.

AFP y EFE

