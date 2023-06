Ni Barcelona ni Arabia Saudita: Messi anuncia que continuará su carrera en el Inter de Miami

En una entrevista en exclusiva con los medios deportivos españoles 'Sport' y 'Mundo Deportivo', el astro argentino anunció su decisión de continuar su carrera en Estados Unidos con el equipo del que David Beckham es uno de los propietarios. 'La Pulga' habría recibido una oferta histórica del Al-Hilial de Arabia Saudita, pero finalmente terminó decantándose por el equipo de Miami. Tampoco regresará a Barcelona.

"Tomé la decisión que voy a ir a Miami. Todavía no lo tengo cerrado al 100% o falta alguna cosa, pero bueno, decidimos continuar el camino allí.", comentó Leo Messi, campeón del mundo con Argentina, a los diarios españoles 'Sport' y 'Mundo Deportivo'.

La oferta del equipo estadounidense Inter Miami incluiría un sueldo de aproximadamente 200 millones de dólares al año, además de un porcentaje de las ventas que la marca alemana 'Adidas' genere, siendo la firma que patrocina a todos los equipos en la liga, y otro porcentaje de las ganancias por la plataforma de transmisión de la MLS, 'AppleTV+'.

El '10' habría rechazado un contrato que rondaría los 300 millones de dólares anuales ofrecidos por el Al-Hilial, que de haberlo aceptado, lo hubiera convertido en el atleta mejor pagado del mundo en la actualidad, sin embargo, Messi descartó que su decisión estuviera guiada por el dinero.

"Si hubiese sido una cuestión de dinero me habría ido a Arabia o a otro lado. Me parecía muchísimo dinero y la verdad es que mi decisión pasa por otro lado y no por dinero.", dijo la estrella argentina, que tampoco escondió su deseo por regresar al club con el que ganó todo, el FC Barcelona.

"LaLiga había dado el OK, pero tampoco es real que la decisión sea mía porque faltan muchas cosas y es un verano largo en el cual no quiero volver a pasar por lo que ya pasé.", mencionó Messi sobre cómo la ambigüedad de las normativas financieras de LaLiga infundieron dudas en él sobre si se podría materializar su regreso al Barça.

Con este anuncio, Lionel Messi termina su etapa futbolística en la élite europea, después de 17 temporadas en el FC Barcelona y 2 años en el Paris Saint-Germain. Con 35 años, el que muchos consideran como el mejor jugador de la historia probará suerte en el que fue el equipo con peor puntuación esta temporada en la MLS.

