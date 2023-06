NBA: Nikola Jokic, el pívot 'no americano' que no para de romper récords

Mientras se disputan las finales del baloncesto en Estados Unidos, hay un serbio de 28 años que no se cansa de realizar pases, anotaciones y asistencias magistrales a los compañeros de su equipo, los Denver Nuggets de Colorado. Un jugador que parece no tener techo y que busca ganar el primer anillo en la historia para los de la Conferencia Oeste.

Anuncios Lee mas

Es un jugador diferente. Mide 2,11 metros y en cuanto las cámaras de televisión muestran el ataque de los denverianos, se puede ver la gruesa contextura física de este hombre nacido en Sombor, Serbia, dando pases o simplemente despistando a los defensas rivales con su cuerpo.

Junio 7, 2023; Miami, Florida, USA; El pívot de los Denver Nuggets Nikola Jokic (15) lanza el balón en contra de Cody Zeller (44) pívot de los Miami Heat durante la primera mitad del juego 3 de las finales de la NBA 2023 en Kaseya Center. Mandatory Credit: Kyle Terada-USA TODAY Sports USA TODAY Sports via Reuters Con - Kyle Terada

Y es que los mejores deportistas del mundo siempre son reconocidos por sus grandes habilidades y destrezas en el campo que dominan. Michael Phelps, considerado el mejor nadador de todos los tiempos por su rapidez en el agua; Lionel Messi, el astro argentino que lo ganó todo con su zurda prodigiosa; Usain Bolt, el jamaiquino que corría a una velocidad casi como la de la luz, pero si hablamos de Jokic, ¿por qué está acaparando la atención de todos? ¿Cuál es la magia de este europeo que está maravillando a aficionados, expertos y hasta a sus propios compañeros?

El pívot que está reinventando la NBA

No es americano, ni de ascendencia afro, no es delgado y aunque parezca mentira, no es el más veloz en los partidos. Uno podría pensar que un jugador con estas características no podría triunfar en una de las competiciones de más nivel de baloncesto en el mundo, pero este es un caso apartado totalmente de lo genérico.

Jokic en el ranking histórico de #NBAFinals :



— 5° en puntos

— 8° en rebotes

— 4° en asistencias pic.twitter.com/8A7ELKjYKt — NBA Latam (@NBALatam) June 8, 2023

Nikola Jokic recibe de espaldas a la cesta y es justo en ese momento cuando uno comienza a ver todas sus cualidades. Con la pelota en sus manos, gira su tronco de un lado a otro, con toda la serenidad que le permiten sus más de 200 centímetros de altura, y espera a que sus compañeros se desmarquen y le pidan el pase.

No parece existir en su juego algo de estrés o de desesperación, todo lo contrario, es una pieza del equipo que transmite tranquilidad y quizás esa es la clave que le ha permitido ser declarado dos veces el jugador más valioso de la NBA. Para su primer entrenador, Dejan Milojević, quien ahora es asistente en los Golden State Warriors, Nikola tiene el campo de juego en su mente y aunque desde el exterior parezca lento, sabe analizar perfectamente dónde están sus compañeros, cuál es el siguiente paso y cómo dar el próximo lanzamiento.

Los extraordinarios números de Jokic

Inició su carrera profesional a los 17 años en su país natal, con problemas en su físico, lo que lo obligó a tener un plan de acondicionamiento lo suficientemente fuerte como para convertirlo en lo que es el día de hoy. Fue seleccionado en el draft por los Denver Nuggets en 2014 y una vez más la alimentación y la salud fueron tema de conversación, por su gusto a la Coca-Cola, según declaró el jugador en una entrevista al canal ESPN.

Actualmente, pesa 129 kilos y de acuerdo a las estadísticas, es el segundo jugador más pesado de todas las plantillas de la NBA, tanto como los 32,4 millones de dólares que se gana por temporada.

¿Cuántos jugadores han convertido 500 puntos y 150 asistencias en una temporada? Pues bien, en un exclusivo y reducido listado ya aparece el nombre de este 'gigante serbio' al lado de figuras como LeBron James -quien consiguió este registro en seis oportunidades-, Russell Westbrook y otras leyendas del baloncesto como Isaiah Thomas, Larry Bird y Jerry West.

Another day, another Joker record 🃏 pic.twitter.com/FooCDWQlLa — Denver Nuggets (@nuggets) June 8, 2023

El hecho de ser pívot es tan solo un pequeño rótulo para el jugador y figura de los de Colorado. En el tercer partido de la final frente al equipo de Miami, los números volvieron a tener el apellido de Jokic: 32 puntos, 21 rebotes y 10 asistencias. Lo que significa que realizó 30 o más anotaciones, 20 o más rebotes y 10 o más pases que terminaron en puntos. Es el primer jugador en las finales en lograr un triple doble de estas características.

"Por el récord no estoy tan feliz. Estoy feliz porque ganamos el partido. No queríamos quedar en desventaja en la serie, queríamos ganar", declaró Jokic, luego del juego número 3 de las Finales frente a los Heat.

En los playoffs también dio que hablar, pues rompió un nuevo récord: registró la mayor cantidad de triples-dobles en una sola postemporada. Esto se dio en la disputa del cuarto partido de Denver contra Los Angeles Lakers, cuando alcanzó un total de ocho triples-dobles. Para dimensionar lo que ocurrió solo basta con revisar que la última vez que un jugador de NBA consiguió estos números fue en 1967 en manos de Wilt Chamberlain.

El medallista olímpico de plata en los Juegos Olímpicos de Río 2016 ahora quiere ir por el logro colectivo, llevar a los Denver Nuggets a conquistar el primer título de NBA en toda su historia. ¿Lo conseguirá? Lo sabremos el 18 de junio o antes si Nikola Jokic ha llevado a su equipo a cerrar la serie de forma previa al séptimo partido.

Boletín de noticiasSuscríbase para recibir los boletines de France 24 Suscribo