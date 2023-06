Manchester City celebra su primera Champions League gracias a un gol de Rodri Hernández

Champions League 2023

Manchester City se consagró campeón de la UEFA Champions League, el único título que faltaba en las vitrinas de los ‘Cityzens’. De la mano del entrenador español Pep Guardiola, lograron vencer al Inter de Milán en un partido muy parejo para ambos oncenos que pasará a la historia del conjunto británico.

Lejos de la superioridad deportiva por la que muchos daban por campeón al City, se vivió una final inédita entre los ingleses y los italianos. En un partido muy parejo y con una lectura ‘casi’ perfecta de parte de los dirigidos por Simone Inzaghi, el Inter pudo bloquear los poderes de Erling Haaland en el primer tiempo y el triunfo se tornó lejano para los favoritos y actuales campeones de Inglaterra.

Con el empate a cero goles empezaba el segundo tiempo. Como pocas veces, Guardiola se veía intranquilo y caminaba constantemente en el área técnica dando instrucciones a los suyos. Al minuto 68, llegó el que fue el único tanto del encuentro en Estambul, Turquía. Rodrigo Hernández fue el encargado de darle el gol del título al Manchester City.

Au milieu de ses coéquipiers, le capitaine de Manchester City Ilkay Gundogan soulève le trophée de la Ligue des champions après la victoire de son équipe en finale contre l'Inter Milan, le 10 juin 2023, au stade olympique Atatürk d'Istanbul. © Umit Bektas, Reuters

El Inter tuvo opciones, pero la suerte y el arquero Ederson impidieron cualquier hazaña de parte de los ‘nerazzurri’. De esta forma, el equipo británico grita, por fin, el primer título del torneo de clubes más importantes de Europa.

"Este es un premio a un club que viene haciendo las cosas bien hace mucho tiempo. Lo sé yo que estoy dentro. Estoy feliz de haberle dado al equipo el gol más importante de toda su historia. Este es un premio al trabajo del club", declaró Rodrigo Hernández, el español que quedará en la historia del club de Manchester por haberle dado la victoria europea más ansiada por años.

La inversión árabe que dio los frutos esperados

La historia del Manchester City a nivel deportivo y empresarial se divide en dos partes: antes de la millonaria inyección de dinero árabe y después de ella. Todo sucedió en el año 2008, cuando el equipo fue adquirido por la empresa inversionista City Group. La suma de la transacción estuvo alrededor de los 250 millones de euros y tuvo como protagonista al jefe Mansour bin Zayed Al Nahyan.

Fútbol - Final Champions League - Manchester City v Inter Milan - Estadio Olímpico Ataturk, Estambul, Turquía - Junio 11, 2023 Presidente del Manchester City Khaldoon Al Mubarak celebra con el trofeo después de ganar la Champions League Murad Sezer/REUTERS REUTERS - MURAD SEZER

El efecto fue inmediato. Desde el momento en que fue adquirida al día de hoy, el City ha obtenido un total de 19 títulos entre los que están siete Premier League, dos FA Cup, seis Copas de Liga Inglesa, tres Community Shield y su primera Champions League. Estas cifras toman más importancia cuando se compara con los 19 trofeos levantados desde su fundación en 1880.

Contrataciones, un proyecto deportivo a futuro, mejoramiento de infraestructura y un factor determinante: tener la ambición de querer ganar y haber firmado al que, para muchos, es considerado el mejor entrenador de la historia, Pep Guardiola.

Guardiola, el único DT en haber conseguido dos ‘tripletes’ en toda la historia del fútbol

Luego de la final de Champions perdida en el 2021 frente al Chelsea, muchos pusieron en duda la metodología del español. Lejos de dejarlo intentar y tras haber sido eliminado en el 2022 por el Real Madrid en la semifinal, Guardiola llegó a este 2023 con la ambición de demostrar que él es mucho más que la simple posesión del balón.

Fútbol - Final Champions League- Manchester City v Inter Milan - Estadio Olímpico Ataturk, Estambul, Turquía - Junio 11, 2023 Pep Guardiola entrenador del Manchester City celebra con el trofeo después de ganar la Champions League Molly Darlington/ REUTERS REUTERS - MOLLY DARLINGTON

Primero, fue por la liga local y logró superar al Arsenal, que parecía ser el favorito a ganar la Premier League este año. Luego, no paró y llegó la FA Cup, en la que no tuvo piedad con el Manchester United, su rival de la misma ciudad. ¿Qué faltaba? Para muchos, lo más importante y lo único que no habían conseguido desde 1880: la UEFA Champions League. También lo consiguió, venciendo a un Inter de Milán digno y bien parado en la cancha.

Con estos triunfos, ‘Pep’ se lleva el honor de ser el único entrenador de fútbol en haber ganado los trofeos más importantes de un club en dos ocasiones. La primera vez, fue en el 2009 cuando dirigió al Barcelona de Lionel Messi, Xavi y Andrés Iniesta. En este año, contó con jugadores como Haaland, Kevin De Bruyne, Julián Álvarez, Ederson y Phil Foden.

