A 30 días de la Copa Mundo que ya es histórica para las futbolistas

FÚTBOL

Con 32 selecciones citadas en Australia y Nueva Zelanda, el número más grande de equipos en la historia, empieza a prepararse la Copa del Mundo. Varias estrellas estarán presentes en un torneo pionero en lo que se refiere a los premios para las futbolistas.

Anuncios Lee mas

La realidad del fútbol jugado por mujeres atraviesa, quizá, uno de sus mejores momentos en toda la historia. Después de largos años de protestas y reclamos de derechos por parte de las jugadoras, parece que la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) ha escuchado y ha comenzado a darle valor a la igualdad, generando eventos del más alto nivel para las futbolistas.

El próximo 20 de julio en Australia y Nueva Zelanda se darán los pitazos iniciales al mundial femenino, el cual se disputará en el continente oceánico y que ha atraído a 1.032.884 personas, quienes ya han adquirido boletería para presenciar a las referentes del deporte de todo el planeta.

A pesar de la ampliación del cupo de selecciones en esta edición de la Copa del Mundo en comparación con el pasado mundial, que se llevó a cabo en Francia en el 2019, la venta representa un hecho histórico. Hace cuatro años la boletería se agotó una vez iniciados los juegos, un momento que representó un punto de quiebre con respecto a la difusión y asistencia para ver fútbol femenino. Este año, parece superar todas las expectativas.

Actualmente, fanáticos de más de 150 países han adquirido tiquetes para presenciar los juegos de sus equipos, por tal razón las directivas de la FIFA decidieron expedir 250.000 boletas más, sellando un récord en ingresos en una Copa del Mundo femenina.

Las listas preliminares y algunas definitivas ya se han ido conociendo y, aunque hasta inicios de julio se sabrá en totalidad quiénes estarán en la cita más importante, ya hay aspectos relevantes que dejan mucho que decir.

¿Cómo se preparan algunas de las favoritas?

El actual campeón de Europa y uno de los equipos llamados a llevarse la anhelada copa, Inglaterra, ya dio a conocer el listado oficial de las 23 representantes que estarán en el torneo.

Tres grandes ausencias por lesión tienen las ‘leonas’ para el torneo más importante del fútbol: Fran Kirby, Leah Williamson y Beth Mead. Williamson y Mead sufrieron una rotura de ligamento cruzado, situación que ha aquejado a varias deportistas previo a este evento. Incluso muchos lo han llamado como el ‘virus del mundial femenino’.

Hablando de fortalezas, las dirigidas por Sarina Wiegmann vienen de vencer a Brasil en la Finalissima desde el punto penal (4-2). Además, Mary Earps, su portera principal, llega siendo considerada la mejor del mundo al ganar el premio ‘The Best’. Igualmente, la defensa Lucy Bronze y la volante Keira Walsh, vencieron al Wolfsburgo en la final de la UEFA Champions League con el Barcelona.

A pesar de las ausencias, Inglaterra tiene armas suficientes para tener amplias posibilidades de optar por la gran final.

Otro de los equipos europeos que están llamados a ser protagonistas es España. Las dirigidas por Jorge Vilda han tenido un camino lleno de discrepancias, más allá de contar con Alexia Putellas, la mejor jugadora del mundo y quien llega a Australia y Nueva Zelanda recuperada, luego de sufrir rotura de ligamento cruzado. Este suceso la obligó a estar más de un año apartada de las canchas y perderse la Eurocopa 2022. Pero ahora, ha manifestado su ilusión de hacer una gran Copa del Mundo.

En 2022, 15 españolas enviaron una carta a la Real Federación Española expresando sus inconformidades frente a acciones alejadas de lo que ellas consideraban como profesionalismo, en la que también hablaron de aspectos de su entrenador. Un comunicado que derivó en que las futbolistas quedaran excluidas al autocatalogarse como ‘no seleccionables’. Hoy, a falta de 30 días y de acuerdo a versiones de la prensa española, muchas de ellas se retractarán al no querer perderse el Mundial.

Esta fue la lista preliminar elegida por Vilda en la que se destaca la presencia de Putellas y Jenni Hermoso, quien también ha estado nominada al balón de oro:

RFFE © Twitter RFFE

Falta poco para saber quiénes serán las 23 jugadoras que representarán a España en este mundial. Se espera que el equipo definitivo se dé a conocer el 30 de junio.

La lucha por un salario sin intermediaciones

La llegada de los medios más grandes y de las multinacionales al fútbol femenino, sin duda, ha impactado de manera positiva en la distribución económica desde el ente rector para cada uno de los actores de este deporte. Lo anterior, sin contar el éxito en asistencia a los estadios de los eventos europeos. Para Australia y Nueva Zelanda 2023, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, ha dado una de las noticias que muchas han esperado por años: una remuneración directa por estar en el mundial.

"El asombroso éxito de la Copa Mundial de este año ha dejado muy claro que es el momento de mantener el impulso y tomar medidas concretas para fomentar el crecimiento del fútbol femenino", declaró Gianni Infantino, Presidente de la FIFA. © Archivo / AFP

“Con este nuevo e histórico modelo de distribución, cada jugadora que participe en el Mundial Femenino de 2023 podrá contar con una remuneración acorde a su esfuerzo a medida que avanza en la competición. La capitana que levante el emblemático trofeo de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™ el próximo 20 de agosto en Sídney recibirá 270.000 dólares, al igual que cada una de sus 22 compañeras”, aseguró Infantino.

Como sucede con los hombres, cada jugadora en esta oportunidad recibirá una cifra que llegará directamente a sus bolsillos y no dependerá de gestiones de sus federaciones nacionales. Esto antes no pasaba y por años, se presentaron quejas y reclamaciones, pues las deportistas afirmaron que en ocasiones estos dineros no eran manejados de forma adecuada y no llegaban a las futbolistas.

Esto ganará cada deportista de acuerdo a la fase que juegue:

Fase de grupos: 30.000 USD

Octavos de final: 60.000 USD

Cuartos de final: 90.000 USD

4to puesto: 165.000 USD

3er puesto: 180.000 USD

Subcampeona: 195.000 USD

Campeona: 270.000 USD

¡Europa ya tiene dueños de derechos de difusión!

El valor y las negociaciones de la transmisión plantean otro reto para el fútbol jugado por mujeres. Mucho se ha hablado de la labor de la FIFA en cuanto a la gestión de derechos televisivos y de recursos para las selecciones. Lo cierto es que hasta hace poco se confirmó por parte de Infantino el acuerdo económico para la difusión en Europa.

A pesar de la incertidumbre, el mundial de este año ya marcó un hito, algo que ni había ocurrido en Francia 2019: se convirtió en el segundo torneo monetizado de forma independiente después del mundial masculino de mayores. Anteriormente, este campeonato era añadido a las cadenas por hacerse a los derechos del mundial de hombres.

“La FIFA se complace en anunciar la ampliación de su acuerdo con la Unión Europea de Radiodifusión para la retransmisión de la próxima Copa Mundial Femenina de la FIFA, que incluirá los cinco principales mercados de su red actual, Alemania, España, Francia, Italia y Reino Unido, además de Ucrania, lo que garantiza la mayor difusión posible para el torneo”, declaró Infantino.

Con esta noticia, se garantizó la transmisión del evento en uno de los continentes claves en lo que tiene que ver con mayor cantidad de televidentes y consumidores de este deporte. De esta forma, el Mundial 2023 ya se considera histórico para las futbolistas, pues ha dado unos pasos inéditos que caminan en dirección hacia las luchas de las deportistas por tener más protagonismo y respeto por parte de la FIFA.

Boletín de noticiasSuscríbase para recibir los boletines de France 24 Suscribo