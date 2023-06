NBA: el prometedor jugador francés Victor Wembanyama elegido por San Antonio Spurs en el draft

Baloncesto

Con 19 años, el prodigio del baloncesto francés fue seleccionado en primera posición del draft de la NBA por los San Antonio Spurs. El jugador ha deslumbrado a los amantes de este deporte durante la última temporada gracias a una fabulosa actuación en la liga francesa, algo que le ha convertido en la figura más codiciada.

Víctor Wembanyama irá a los San Antonio Spurs. El anuncio era esperado ya que el fenómeno francés de 19 años ha incendiado el mundo del baloncesto esta temporada y al tener la primera opción del draft de la NBA 2023, la franquicia de Texas podía ejercer su derecho a contratarlo.

El jugador de 2,21 metros de altura de Boulogne-Levallois, recién coronado mejor jugador del campeonato francés y recientemente desafortunado finalista contra el Mónaco, no podía esperar un mejor destino. “San Antonio me recuerda una historia y una cultura de ganar como en ningún otro lugar”, dijo a mediados de mayo en beIN Sports, sobre el exequipo de Tony Parker, la leyenda del baloncesto francés.

Cinco veces campeones de la NBA, los San Antonio Spurs han demostrado en los últimos treinta años que forman parte de la élite de la mejor liga de baloncesto del mundo. Pero más allá del palmarés, también es un club con un entrenador acostumbrado a jugadores internacionales, algo positivo para Victor Wembanyama.

San Antonio Spurs, un equipo con "mentalidad ganadora"

En la NBA, los peores equipos de la liga se benefician de los primeros picks del draft, teniendo así la posibilidad de seleccionar a los mejores jugadores jóvenes de baloncesto. Esto es lo que permitió a los San Antonio Spurs, quienes tuvieron el segundo peor registro de la liga norteamericana de baloncesto en la 2022-23, al contar solo con 20 victorias y 62 derrotas, obtener la primera opción al ganar la lotería organizada el pasado 16 de mayo. Pero a diferencia de otros equipos que suscriben todos los años los primeros lugares del draft, San Antonio tiene "la cultura de ganar".

Desde Tony Parker hasta Victor Wembanyama y todos los fanáticos del baloncesto, eso es lo primero de los Spurs. El club de Texas ganó cinco títulos de la NBA en 1999, 2003, 2005, 2007 y 2014 y participó en los playoffs -la fase final del campeonato- veintidós años consecutivos entre 1998 y 2019, récord de la NBA (compartido con los Philadelphia 76ers de las décadas de 1950 y 1960).

“Normalmente, hay ciclos en la NBA con períodos de buena fortuna que duran algunos años, seguidos de períodos de reconstrucción, por lo que permanecer veintidós temporadas consecutivas en los playoffs, teniendo cada año el objetivo de ganar el título, es increíble", insiste el excapitán de Francia Boris Diaw , que jugó en los Spurs de 2012 a 2016 con un título de liga en juego. "Y aunque San Antonio ha estado pasando por este período de reconstrucción durante algunas temporadas, esta cultura de ganar todavía está presente", agrega.

Durante todos estos años, los Spurs han demostrado su maestría a la hora de acoger a jóvenes promesas que han sabido florecer y convertirse en estrellas del balón naranja: David Robinson, Tim Duncan, Tony Parker, Manu Ginobili y Kawhi Leonard, en particular, marcaron la historia. de este club, pero también de la NBA. Victor Wembanyama aterrizará por tanto en una organización que sabe cómo poner a los jóvenes talentos en la mejor posición para triunfar al más alto nivel.

"Puede tener menos presión de la que podría haber tenido con otros clubes. Los Spurs saben cómo proteger a sus jugadores para ayudarlos a crecer lo mejor posible", cree Boris Diaw.

